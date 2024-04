Semifinali Play Off: giovedì sera va in scena Gara 4

Domani, giovedì 11 aprile alle 20.30, i Club lombardi hanno la possibilità di impattare tra le mura amiche le rispettive serie e rimettere così in discussione la corsa alla Finale tricolore. Diretta Rai Sport nel palinsesto televisivo all’ombra della Madonnina per il confronto tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia, con i campioni del Mondo che vogliono centrare il passaggio del turno in trasferta. Situazione simile in Brianza nel match tra la Mint Vero Volley Monza, decisa a riequilibrare la serie davanti ai propri tifosi, e i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che possono chiuderla al quarto atto.

Il precedente di Gara 2 all’Allianz Cloud, ovvero il match più lungo di sempre nei Play Off e il più duraturo della stagione, invita gli appassionati a non prendere impegni per il quarto faccia a faccia della serie tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia. Sugli spalti o in diretta tv su Rai Sport, la sfida tra ambrosiani e Block Devils può davvero regalare emozioni forti. I padroni di casa hanno la chance di rimettere la situazione in equilibrio, mentre gli ospiti, vittoriosi in Gara 3 e avanti 2-1 nella serie, possono chiudere il discorso qualificazione con una giornata di anticipo. In Lombardia non sarà così facile disinnescare l’attacco dei meneghini come invece è riuscito al PalaBarton grazie a una prova esemplare nel muro-difesa con 14 block e ai quattro perugini in doppia cifra nelle offensive con Wassim Ben Tara capace di mettere a referto 24 punti (65% con 1 ace e 1 muro vincente). Sul fronte opposto, per contrastare gli umbri servirà un Ferre Reggers lucido e incisivo, perché potrebbe essere lui l’ago della bilancia.

C’è grande interesse anche per la quarta battaglia sportiva tra Mint Vero Volley Monza e Itas Trentino, pronte a misurarsi sul campo dell’OpiquadArena. Una serie che sembrava sul viale del tramonto è tornata ad albeggiare grazie al successo corale dei brianzoli, merito dei giocatori in campo, ma anche di Massimo Eccheli e del suo staff, capaci di destabilizzare gli avversari con un modulo a tre schiacciatori, consentito dal rientro di Stephen Maar (22 punti), grande assente dei primi due match e subito protagonista. Le due squadre hanno lottato con tutte le risorse a disposizione e nonostante la performance importante a muro dei gialloblù (14 i vincenti), sono stati i giganti lombardi a trovare le soluzioni chiave in battuta e in attacco nelle fasi cardine di un match deciso dai dettagli, dalla voglia di non mollare mai e da un bottino di 73 punti su palla alta. Alessandro Michieletto (24 punti) e Daniele Lavia (20) hanno trovato sulla loro strada tre monzesi in serata, Ran Takahashi (25 punti), Eric Loeppky (24 punti) e il già citato Maar. Le premesse per una notte spettacolare ci sono tutte.

LE DUE SFIDE-

ALLIANZ MILANO-SIR SUSA VIM PERUGIA-

PRECEDENTI: 32 (9 successi Allianz Milano, 23 successi Sir Susa Vim Perugia )



EX: Nessuno.

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Va dato merito a Perugia di aver giocato una gara 3 straordinaria in fase di battuta dal secondo set in avanti. Di battuta, di muro e di difesa. Hanno dato lezione in questi fondamentali. Noi, se vogliamo riportare la semifinale in parità ci dovremo superare in gara 4 davanti al nostro pubblico ».



Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia )- « Si riparte zero a zero. Andiamo a Milano con la consapevolezza che anche Gara 4 sarà una grande sfida. Dovremo cercare di scendere in campo concentrati e di partire aggressivi per provare ad imporre il nostro gioco cercando di porre maggiore attenzione in certi frangenti del match e di evitare cali di rendimento ».



MINT VERO VOLLEY MONZA- ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 34 (5 successi Mint Vero Volley Monza, 29 successi Itas Trentino)



EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Dovremo essere bravi a focalizzarci su di un punto alla volta, dando il massimo che abbiamo. Non possiamo pensare a lungo termine, ma dobbiamo essere in grado di dare il 100% in ogni momento. Questo sarà l'aspetto fondamentale del match, al di là di tutti i cambiamenti o meno che ci sono stati e che ci potrebbero essere a livello tattico ».

Jan Kozamernik (Itas Trentino)- « Dobbiamo far tesoro delle indicazioni emerse da Gara 3 di domenica scorsa per provare a muovere il passo decisivo verso la qualificazione, con serenità e tranquillità. Con Maar in campo Monza è sicuramente meno prevedibile ma abbiamo qualità ed armi per dire la nostra e ribaltare nuovamente il fattore campo. I Play Off entrano nel vivo con partite come queste ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Giovedì 11 aprile 2024, ore 20.30

Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Goitre, Boris (Serie 1-2)

Giovedì 11 aprile 2024, ore 20.30

Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Curto, Lot (Serie 1-2)