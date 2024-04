Play Off 5° posto: Verona travolge Modena

VERONA- Seconda vittoria consecutiva per Rana Verona, che non lascia scampo alla Valsa Group Modena al Pala AGSM AIM, strappando il risultato pieno con un secco 3-0 e salendo a quota 10 punti nella classifica del girone dei Play Off 5° Posto. Partenza al fulmicotone per la squadra di Coach Stoytchev, che sfrutta l’onda positiva lasciata dal successo di Civitanova e impone subito il proprio gioco. Trascinati da Amin e Keita, gli scaligeri staccano gli avversari e con un tocco proprio dell’iraniano sbloccano la contesa. Seconda frazione che rispecchia quanto visto in precedenza, con Spirito e compagni padroni di campo in ogni momento, eludendo i tentativi avversari. Nel terzo parziale, Modena risorge soprattutto con i colpi di Davyskiba e la sfida si fa equilibrata. Verona, però, mantiene i nervi saldi, rimette la faccia avanti e con la pipe di Keita mette il sigillo sulla sfida. Il maliano è stato premiato proprio come MVP del confronto grazie ai 19 punti realizzati, con 2 ace e un muro. Tra gli ospiti il best scorer è stato l’ex di turno Sapozhkov con 13 palloni messi a terra.