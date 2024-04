Finale Play Off: Perugia-Monza atto terzo

PERUGIA- In Finale Scudetto non si arriva mai per caso. Alla vigilia del terzo atto della serie decisiva per la vittoria del tricolore nei Play Off SuperLega Credem Banca, le due pretendenti allo scettro del campionato più bello del mondo hanno vinto un match a testa. La situazione di 1-1 rende incertissimo lo sviluppo della contesa, sebbene la Sir Susa Vim Perugia abbia il vantaggio del turno interno in Gara 3, cioè domani, giovedì 25 aprile (ore 18.00), e nell’eventuale Gara 5. Il prossimo faccia a faccia equivale a un crocevia fondamentale. Un exploit della Mint Vero Volley Monza al PalaBarton, infatti, consentirebbe ai brianzoli di giocare il successivo match in casa per il primo Scudetto della sua storia. In caso di affermazione dei Block Devils nella terza battaglia sportiva, invece, sarebbero gli umbri a giocare per il titolo nel quarto match della serie al meglio delle cinque gare.

Quel che è certo, alla vigilia della sfida, è l’ottima pallavolo proposta da entrambi i team, sia dal punto di vista squisitamente tecnico che agonistico. Nell’ultima partita Monza ha saputo impartire lo sprint al servizio, ma Perugia non ha mai dato la sensazione di cadere in balia degli avversari e, con qualche modifica in campo, ora intende rimettere la testa avanti. Le squadre ormai si conoscono alla perfezione, ma gli accorgimenti degli staff tecnici e i colpi dei tanti campioni presenti potrebbero far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Nella stagione in corso, fino a domenica scorsa, la Mint non era riuscita a battere la Sir. Ora che il sestetto di Massimo Eccheli ha rotto il ghiaccio, ad Angelo Lorenzetti e a un palasport gremito spetta il compito di ricaricare i bianconeri.

PRECEDENTI: 35 (8 successi Mint Vero Volley Monza , 27 successi Sir Susa Vim Perugia )



EX: Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19.

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia )- « Gara 3 di giovedì sarà molto importante ed ovviamente vincerla lo sarà in egual modo. Dovremo fare qualcosa in più rispetto a Gara 2, credo che in ogni fondamentale si possa crescere, dal servizio alla ricezione e ad alcuni colpi in attacco. Non serve fare cento palloni meglio, serve farne meglio uno a testa e la partita cambia ».

GARA 3-FINALE SCUDETTO-



Giovedì 25 aprile 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Goitre, Piana