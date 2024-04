Finale scudetto: Perugia si riporta in vantaggio su Monza

PERUGIA- In Gara 3 della finale Play Off la Sir Susa Vim Perugia torna avanti nella serie con la MINT Monza imponendosi con un perentorio 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-19) frutto di un dominio assoluto nei primi due parziali, parzialmente spezzato dal ritorno di Marr e compagni nel terzo, e poi da un quarto set giocato senza sbavature in ogi fondamentale. Ora i Block Devils avranno l'opportunità, in Gara 4 in programma domenica 28 aprile all'OpiquadArena, di chiudere i conti a cucirsi sul petto il ticolore.

Due set perfetti degli uomini del presidente Sirci che tirano a tutta dai nove metri e trovano grande continuità in attacco. Dal terzo parziale il match si fa equilibrato. Monza trova ritmo nel sideout e trova in Loeppky e Takahashi due terminali offensivi importanti. Gli ospiti accorciano con l’ace di Maar, poi nel quarto Perugia, spinta da Semeniuk e Ben Tara riparte in quarta. Entra Leon per Plotntytskyi ed il capitano bianconero è decisivo per l’allungo dei suoi con una serie al servizio che scava il solco (dal 19-17 al 23-17). Il punto finale di Ben Tara fa esplodere i cinquemila del PalaBarton.

Perugia vince la sfida in diversi fondamentali. Al servizio (9 ace contro 5), in attacco (57% contro 45%) ed a muro (10 punti diretti contro 5).

Mvp della partita un concreto Ben Tara che chiude con 20 punti di cui 4 a muro. In doppia cifra anche i due martelli Plotnytskyi e Semeniuk (rispettivamente 14 e 12), 17 punti arrivano anche dal centro con un eccellente Russo in attacco (9 punti con l’88% in primo tempo) ed un Flavio versione saracinesca a muro (8 punti di cui 5 proprio a muro). Giannelli è straordinario nella gestione del gioco offensivo bianconero, Colaci si conferma per la millesima volta il leader della seconda linea perugina. Ottimo come detto l’ingresso nel quarto set di capitan Leon. 6 i punti dello schiacciatore caraibico con 4 su 4 in attacco e 2 ace che infiammano le gradinate di Pian di Massiano.

La serie ritorna ora a Monza per gara 4 domenica 28 aprile.

Formazione tipo per Lorenzetti. Nessuna modifica al sestetto vittorioso nello scorso confronto per Eccheli che schiera Kreling come palleggiatore e Loeppky opposto, Maar e Takahashi schiacciatori, Galassi e Di Martino al centro e Gaggini libero.

Subito due break per parte con gli ace di Giannelli e Takahashi (2-2). Servizio vincente anche per Flavio (5-3). Galassi pareggia (5-5). Muro e poi attacco di Russo (8-5). Giannelli di seconda intenzione mantiene le distanze poi muro di Flavio (12-8). Attacco ed ace di Plotnytskyi (15-9). Ancora il mancino ucraino poi doppio ace di Semeniuk (21-12). Plotnytskyi porta Perugia al set point (24-15). Chiude subito il muro di Ben Tara (25-15).

5-3 Perugia nel secondo dopo l’errore di Galassi. Fuori anche l’attacco di Ben Tara (5-5). Plotnytskyi con il maniout poi Ben Tara (10-7). Ancora Plotnytskyi (12-7). Muro vincente di Flavio poi ace di Russo (15-8). Flavio chiude il primo tempo (17-10). Monza accorcia con il turno al servizio di Takahashi (20-15). Plotnytskyi con la pipe fa ripartire Perugia (22-16). Il servizio out di Maar porta i padroni di casa al set point (24-18). Semeniuk propizia il raddoppio bianconero (25-18).

Equilibrio nel terzo (6-6). Vantaggio Monza dopo l’errore di Plotnytskyi (7-9). Ben Tara pareggia con il contrattacco (9-9). Muro di Flavio poi ace di Plotnytskyi (12-10). Fuori Maar (15-12). Galassi (attacco ed ace) riporta tutto in equilibrio (18-18). Fuori Ben Tara, vantaggio Monza (18-19). Loeppky buca il muro, +2 per gli ospiti (20-22). Dentro Leon. Ancora Loeppky, set point Monza (22-24). Ben Tara manda tutto ai vantaggi (24-24). Maar sulle mani alte (24-25). Ace di Maar con l’aiuto del nastro, Monza accorcia (24-26).

Semeniuk suona la carica per i suoi nel quarto parziale (8-5). Dentro Leon per Plotnytskyi. A segno il capitano (10-6). Takahashi rimette tutto in discussione (11-10). Semeniuk trova in sideout molto importante (15-13). Ben Tara ferma a muro Maar poi trova il contrattacco vincente (19-15). Si riscatta subito Maar con attacco ed ace (19-17). Leon poi muro di Flavio (21-17). Doppio ace di Leon (23-17). In rete Galassi, match point Perugia (24-18). Chiude Ben Tara (25-19).

I PROTAGONISTI-

Wilfredo Leon (Sir Susa Vim Perugia)- « Bellissima partita della squadra. Sono contento ed orgoglioso per come abbiamo giocato oggi, soprattutto nei primi due set. Volevamo dimostrare che volevamo fortemente questa vittoria. Bellissimo anche giocare davanti a cinquemila persone, adesso cercheremo di fare meglio domenica a Monza ».

Gabriele Di Martino (Mint Vero Volley Monza)- « Oggi la battuta di Perugia ci ha messo un po’ in difficoltà, ma nel terzo set abbiamo ritrovato le nostre certezze in campo, vincendo il parziale. Possiamo sicuramente fare meglio, sappiamo che ci aspetta una Gara 4 impegnativa, ma avremo tutto il sostegno del nostro pubblico ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA - MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-19)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 14, Resende Gualberto 8, Ben Tara 20, Semeniuk 12, Russo 9, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 0, Leon Venero 6, Solé 0, Colaci (L). N.E. Candellaro, Ropret. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 2, Takahashi 14, Di Martino 5, Loeppky 17, Maar 11, Galassi 9, Morazzini (L), Visic 0, Mujanovic 0, Gaggini (L), Szwarc 1. N.E. Comparoni, Beretta. All. Eccheli.

ARBITRI: Goitre, Piana.

Durata set: 26', 33', 36', 35'; tot: 130'.

MVP: Wassim Ben Tara (Perugia)

Spettatori: 4986