Play Off 3° posto: Milano domani può conquistare la Champions

MILANO-La Finale Play Off 3° Posto Credem Banca sta regalando emozioni uniche e colpi di scena agli appassionati. Dopo due tie-break con vittorie casalinghe nei primi incontri della serie, nel terzo round è arrivato il successo esterno con il massimo scarto dell’Allianz Milano. In caso di affermazione casalinga all’Allianz Cloud domani, sabato 27 aprile, alle 20.30, gli ambrosiani staccherebbero per la prima volta nella loro storia il pass per la CEV Champions League, massimo torneo continentale per Club che quest’anno vede in Finale proprio l’Itas Trentino. Se i dolomitici non riusciranno a ribaltare la serie al meglio dei cinque match con i meneghini, nella prossima stagione dovranno ripiegare sul secondo trofeo europeo per importanza, ovvero la CEV Cup. Dopo le tre sconfitte nella Finale dello scorso anno contro Piacenza, l’Allianz ora sta disputando da protagonista la corsa al terzo posto. Nonostante le difficoltà nella ricezione, gli uomini di Roberto Piazza in Gara 3 hanno registrato percentuali più alte nei muri vincenti e in attacco, distinguendosi al servizio con Paolo Porro (4 ace personali), capace anche di mandare in doppia cifra il solito Yuki Ishikawa (18 punti), Osniel Mergarejo (14), Ferre Reggers (11) e Agustin Loser (10 con 5 muri). Sul fronte opposto, il team di Fabio Soli, ancora privo di Daniele Lavia, ha trovato in Giulio Magalini e Kamil Rychlicki (10 punti a testa) i due attaccanti più pericolosi e in Jan Kozamernik una certezza a muro (4 i vincenti), mentre Alessandro Michieletto, MVP delle Semifinali Play Off, non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli nell’arco del match e ora vuole rifarsi con una grande prestazione esterna.