Pallavolo Maschile: Milano ha più voglia, Trento si arrende in tre set

TRENTO- Quanto è bella la Milano di Gara 3 per il 3° posto di SuperLega e l’accesso in Champions Leage e quanto l’Itas Trentino è sembrata, in particolare nel terzo set, l’ombra della squadra delle prime due sfide della serie e della stagione regolare. Meglio in battuta, meglio pure a muro, un fondamentale in cui i trentini hanno pochi eguali, l’Allianz Milano vista all’ilT Quotidiano Arena di Trento non sbaglia in pratica nulla e ora si può giocare il match point davanti al suo pubblico sabato sera alle 20.30. Dall’altra parte Trento devono ritrovarsi per riportare in casa propria la serie fino a gara 5 e preparare la finale di Champions League di metà maggio.

Soli deve fare a meno solo di Lavia (ancora in tribuna) e conferma quindi Sbertoli in cabina di regia (che ritrova il suo pubblico a quasi due mesi di distanza dall’infortunio alla mano sinistra), Rychlicki opposto, Michieletto e Magalini schiacciatori, Podrascanin e Kozamernik centrali, Laurenzano, fresco di prima convocazione in Nazionale maggiore, libero. Piazza gioca con Porro in palleggio, Reggers opposto, Ishikawa e Mergarejo laterali, Vitelli e Loser al centro e Catania libero.

Batte bene Milano nel primo parziale, Trento mura meglio (farà 4 punti). Porro, gara sontuosa per lui, firma il primo mini break, ripreso da Trento sul 6-6. L’ace di Mergarejo e Allianz ancora avanti 6-8. Loser, pure lui a fare male dai nove metri: 10-14 e time out Soli, con Acquarone dentro per Sbertoli. Porro a una mano per Reggers per il 13-17. Fiammata trentina fino al 15-17 dopo uno scambio lungo e Piazza spende un time out. Si ferma però ancora due azioni Allianz e arriva il pareggio trentino 17-17. Sull’attacco Rychlicki viene chiamato un mani out, ma Piazza vuole il video check, decisione ribaltata: 17-19, poi Ishikawa gestisce sul muro Allianz torna +3 (17-20). Dentro Kaziyski per il servizio sul 21-23 e poi sul 22-24 Zonta e Dirlic per Mergarejo e Porro, può chiudere Ishikawa (6 punti nel primo set per lui) 22-25.

Si ribalta l’equilibrio nel secondo parziale con Trento che prova la fuga, va subito a +3, Allianz ricuce fino al 10-9 quando Loser ferma Kozamernik a muro per il pareggio 10-10. C’è Ishikawa in battuta, due servizi vincenti 10-12 e time out Soli. Recupera l’Itas ancora grazie al muro 14-14. Porro vola ad alzare a una mano sopra la rete, Soli vuole invasione aerea, ma le telecamere confermano il punto milanese. Ace di Magalini per il 16-15. Servizio di Porro, la palla esce davvero di un nonnulla 19-17. Entra D’Heer da una parte per il muro, quindi KK dall’altra per la battuta, muro di Porro su Magalini e di nuovo parità 21-21. Ancora una volta la mossa di Piazza dà risultati, vola Allianz fino al 21-23 con un muro a uno di Mergarejo su Rychlicki. Setpoint Milano e doppio cambio Zonta in battuta e Dirlic in prima linea, Trento ribalta, dentro Nelli per il muro, chiude Ishikawa 23-25, Allianz Milano si trova avanti 2-0 come mai era successo non solo nella serie, ma contro Trento in questa stagione. E’ un duro colpo per i padroni di casa. La crescita del muro meneghino è una delle armi in più in questo set in cui sono comunque cresciute le percentuali di attacco per entrambe le squadre.

Parte ancora a manetta l’Itas, ace di Sbertoli per il 2-0, da palleggiatore convocato in azzurro a palleggiatore convocato in azzurro, risponde Porro con un doppio ace (4° personale): 2-4. Porro è davvero on fire come tutta Milano che vola sul 2-6 con secondo time out di Soli. Un muro di Reggers su Rychlicki risolve una situazione difficile, tiene il +4 Milano e il vantaggio sale ancora con un murone di Vitelli su D’Heer e l’attacco di Reggers fino al +7. Dentro Nelli per Rychlicki e Acquarone su Sbertoli, ma è la ricezione trentina a saltare a ripetizione deve uscire anche Magalini per Cavuto. Proprio l’ace di Cavuto rosicchia un punto 8-14. Dopo un po’ di sana tensione sottorete il doppio giallo per Michieletto e Loser. Doppio anche il cambio Allianz sull’8-15. Il 10-17 è un muro di Loser su Michieletto è il colpo del possibile ko, perché poi va Porro in battuta e si diverte ancora con l’ace del 10-19. Il punto numero 20 è del samurai di Milano, Mergarejo va ancora a referto dopo una difesa monster di Catania 11-21. Iniziano a scorrere i titoli di coda. Ancora Mergarejo che conquista il matchpoint a muro, Cavuto annulla il primo: 14-24. Chiude dalla seconda linea Ferre Reggers 14-25. Tutti all’Allianz Milano ora per spingere la squadra del presidente Lucio Fusaro verso un altro traguardo storico.

I PROTAGONISTI-

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Onestamente trovo che questa sera non siamo stati presenti in campo, in quanto nei primi due set quando abbiamo perso i vantaggi guadagnati e di conseguenza nel terzo set ci siamo spenti completamente. È venuta a galla la mancanza di energia e grinta. Voglio fare i complimenti a Milano perché oggi ha fatto una buona partita, priva di errori e ricca di belle difese e coperture, dove noi ogni tanto pecchiamo di attenzione anche perché, spesso vogliamo chiudere gli attacchi con la forza e non con la lucidità e la testa giusta. La cosa che reputo più necessaria in questo momento è dimenticare questa sfida assieme a quelle Monza in Semifinale in quanto ormai è tutto passato e dobbiamo concentrarci solo al presente e al futuro perché siamo ancora in tempo per cancellare gli errori e guadagnarci la qualificazione. Spero davvero che questa non sia stata la nostra ultima partita stagionale in casa ».

Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « Oggi stiamo stati davvero molto bravi. Nei primi due set le squadre erano molto vicine, ma siamo riusciti a vincerli entrambi. Poi il terzo abbiamo vinto molto nettamente. Alla fine noi abbiamo costruito un buon progetto di partita e ce lo siamo portati fino alle fine. Torniamo sabato all’Allianz Cloud dove dovremo giocare un’altra bellissima partita. Credo che la battuta sia andata molto molto bene. Ma anche il muro e la difesa, siamo stati fortissimi ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – ALLIANZ MILANO 0-3 (22-25, 23-25, 14-25)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 9, Kozamernik 8, Rychlicki 10, Magalini 10, Podrascanin 1, Nelli1, D’Heer 1, Cavuto 2, Pace 0, Laurenzano (L), Berger (L), Acquarone 0. N.E. Garcia. All. Soli.

ALLIANZ MILANO: Porro 5, Ishikawa 18, Loser 10, Reggers 11, Mergarejo Hernandez 14, Vitelli 3, Colombo (L), Kaziyski 0, Zonta 0, Catania (L), Dirlic 1. N.E. Starace, Innocenzi, Piano. All. Piazza.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

Durata set: 28′, 27′, 24′; tot: 79′.

MVP: Yuki Ishikawa (Allianz Milano)

Spettatori: 2.629