Play Off scudetto: Perugia ha il match point in casa di Monza

MONZA- In Finale Scudetto arriva la prima sfida con possibilità di titolo. Domani, domenica 28 aprile, alle 18.00, Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia si ritrovano faccia a faccia all’Opiquad Arena in Brianza per la quarta volta nella serie.

Nei primi tre match il fattore campo è stato sempre rispettato. La squadra umbra di Angelo Lorenzetti, approdata all’ultimo atto come migliore finalista e a caccia del secondo Scudetto della sua storia dopo il titolo del 2017/18, conduce 2-1 grazie ai successi in quattro set nel primo e nel terzo incontro, mentre in Lombardia, al tie-break in Gara 2, è arrivata l’unica affermazione del team di Massimo Eccheli.

Giovedì scorso la prima parte del match è sfilata quasi a senso unico, con Giannelli e compagni che hanno impartito il proprio ritmo alla contesa. Illusorio lo squillo dei monzesi ai vantaggi del terzo set, perché nel quarto parziale Perugia è salita nuovamente in cattedra. A fare la differenza la costanza dei campioni del mondo in attacco, ma anche la performance umbra a al servizio (9 ace a 5) e a muro. Ben 10 i block vincenti (contro i 5 degli ospiti), di cui 5 confezionati da Flavio Resende e 4 del top scorer Wassim Ben Tara, autore di 20 punti. Tutti in doppia cifra i tre schiacciatori monzesi, con Eric Loeppky a quota 17, Ran Takahashi a 14 e Stephen Maar a 11. In Gara 4 la Mint cercherà il tutto per tutto.

PRECEDENTI: 36 (8 successi Mint Vero Volley Monza , 28 successi Sir Susa Vim Perugia )



EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Siamo indietro nella serie ma siamo ancora vivi e decisi a voler combattere con tutte le nostre forze. L’Opiqaud Arena e i nostri tifosi ci daranno ulteriori energie per affrontare questa Gara 4 ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia )- « Di Gara 4 ne parleremo con i ragazzi in questi giorni. Credo che dobbiamo fare uno step di agonismo come hanno fatto loro nel terzo set di Gara 3, sotto due a zero non era facile e ci sia di esempio. Siamo 2-1 per noi, dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza di giocarcela dal primo punto ».

GARA 4 DELLA FINALE - PLAY OFF SCUDETTO-



Domenica 28 aprile 2024, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Puecher, Cappello