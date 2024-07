Volley Mercato: Filippo Mancini è il secondo regista di Monza

MONZA– Filippo Mancini alla MINT Vero Volley Monza. Per il giovane e talentuoso palleggiatore classe 2004 sarà la prima esperienza in SuperLega Credem Banca, dopo diversi anni tra settore giovanile, Serie C e Serie B con la casacca della Consar Ravenna.

Alzatore estroso, con una buona padronanza del gesto, ma anche dotato di un ottimo servizio e solido in difesa, Mancini si è messo in luce negli ultimi campionati di A2 a Ravenna, squadra in cui ha giocato fin dagli inizi della sua giovane carriera. Già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, “Mancio” nella prossima stagione completerà la regia della MINT Vero Volley Monza, accanto al palleggiatore del Brasile Fernando Kreling.

Le parole di Filippo Mancini-

« Sono entusiasta di fare parte del roster di Monza nella prossima stagione una squadra piena di giocatori esperti e di alto livello, da cui spero di apprendere il più possibile. Questa estate lavorerò al massimo per arrivare al meglio all’inizio del campionato. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e soprattutto i tifosi: sono pronto a mettermi in gioco ».