Perugia sbanca il Pala Panini

MODENA- Un rotondo 0-3 (23-25, 19-25, 21-25), conquistato nel “Tempio del Volley”, nell'anticipo della 3a giornata di Superlega , in una serata particolare per la Sir Susa Vim Perugia che, a scopo precauzionale, è scesa in campo senza Yuki Ishikawa, con Nicola Cianciotta dal primo minuto. Un palazzetto pieno con il pubblico di casa a spingere la propria squadra, ma con i tifosi di Perugia che hanno risposto presente, facendo sentire la loro voce e il loro supporto a tutta la squadra. Tanti fattori hanno reso particolarmente gustosa la vittoria dei Block Devils contro la valsa Group Modena.

Davanti agli oltre quattromila spettatori del PalaPanini, Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez di banda, Anzani-Sanguinetti al centro con Federici libero. Perugia risponde con Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Cianciotta-Semeniuk martelli, Loser-Russo centrali con Colaci libero.

Coach Angelo Lorenzetti, dopo il tiebreak di domenica scorsa alla Kioene Arena, aveva chiesto ai suoi ragazzi un’attenta riflessione e la risposta è arrivata subito: la squadra ha dimostrato grande concentrazione, capacità di rimanere lucida nei momenti caldi e limando gli errori. Il gruppo ha chiuso il match con un 52% in attacco, 9 muri e 6 ace in tre set.

Mvp della partita Wassim Ben Tara che ha messo a segno 13 punti, 2 ace e 4 muri.

Nel corso del primo set è rientrato in campo Oleh Plotnytsky dopo il risentimento muscolare alla gamba sinistra rimediato nel corso del primo set della semifinale di Supercoppa contro Piacenza.

L’attacco di Gutierres apre il match, Perugia risponde con Cianciotta, oggi in campo dal primo minuto, Ben Tara va a segno in diagonale e subito dopo piazza il muro del 5-5. E’ dei padroni di casa il primo allungo con il maniout di Buchegger, l’attacco vincente di Gutierres e l’ace dell’opposto gialloblù che vale il 10-7. I Block Devils recuperano lunghezze con la diagonale di Ben Tara, il primo tempo di Russo e l’attacco dello stesso opposto tunisino che risolve lo scambio lungo del 13-12. Giannelli amministra bene il gioco e la pipe di Kamil Semeniuk vale l’aggancio nella fase centrale del set (14-14). Entrambe le squadre forzano al servizio con qualche errore di troppo e si va avanti punto a punto, con Plotnytskyi che, al suo rientro in campo dopo il risentimento muscolare alla gamba sinistra rimediato nel corso del primo set della semifinale di Supercoppa contro Piacenza, va subito a segno, firmando il controsorpasso. Russo sigilla con un ace e Loser porta i suoi a due lunghezze dal set point (21-23). La parallela out di Ben Tara costa ai bianconeri il nuovo aggancio dei padroni di casa, ma l’errore al servizio di Rinaldi regala il set point ai Block Devils che chiudono con il maniout di Semeniuk (23-25).

I protagonisti-

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Non abbiamo il livello di Perugia, sono una squadra di campioni contro i quali non puoi sbagliare nulla, dispiace perché abbiamo avuto qualche occasione importante, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo ».

Nicola Cianciotta (Sir Susa Vim Perugia)- « Una bella vittoria contro una squadra a cui mancavano alcuni giocatori ma che sarà molto tosta perché ha molta qualità in campo. Abbiamo giocato una buona partita soprattutto a muro e in difesa, chiaramente dobbiamo migliorare in diverse cose e stiamo lavorando ogni giorno proprio per questo. È una vittoria che ci voleva per continuare il nostro percorso di crescita, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3 (23-25, 19-25, 21-25)

VALSA GROUP MODENA: Sanguinetti 1, Buchegger 13, Gutierrez 6, Anzani 1, De Cecco 1, Rinaldi 9, Meijs 0, Mati 3, Davyskiba 2, Ikhbayri 1, Federici 0. N.E. Massari, Stankovic, Gollini. All. Giuliani.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Loser 3, Ben Tara 13, Semeniuk 8, Russo 11, Giannelli 7, Cianciotta 3, Piccinelli 0, Colaci 0, Ishikawa 0, Plotnytskyi 3. N.E. Candellaro, Zoppellari, Solé, Herrera Jaime. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Cavalieri, Russo.

Durata set: 33′, 28′, 33′; tot: 94′.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 4207