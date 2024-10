La terza giornata apre con due anticipi

ROMA -Il livello complessivo della SuperLega Credem Banca è in ascesa, come dimostra la classifica, che per la prima volta dal 1999 ha visto tutte le squadre andare a punti dopo due turni. Un biglietto da visita accattivante alla vigilia della 3a giornata di andata della Regular Season, che propone big match, confronti interessanti e una gara domenicale che sulla carta si presenta come l’anteprima di una sfida salvezza.

Sabato 12 ottobre, alle 18.00, il tabellone si apre con la diretta Rai Sport dell’anticipo tra Modena e Perugia al PalaPanini. I padroni di casa sono alla seconda di fila davanti al proprio pubblico e arrivano all’appuntamento rigenerati dal successo sulla matricola Grottazzolina, mentre i Block Devils potrebbero essere ancora sul chi va là per il campanello d’allarme suonato alla Kioene Arena domenica scorsa, ma a rimediare è arrivata una reazione sfociata nella rimonta al tie-break contro Padova. Sempre sabato anticipano Grottazzolina e Verona, formazioni separate da una lunghezza in classifica. Dopo il punto casalingo con Monza la neopromossa marchigiana si è lasciata ipnotizzare dal PalaPanini, mentre gli scaligeri hanno rimediato allo stop in Umbria con una rimonta al fotofinish davanti al proprio pubblico con Cisterna. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su VBTV.

Sono cinque i match in programma domenica. Si comincia alle 16.00, sul campo dell’Eurosuole Forum, con diretta DAZN. Civitanova deve rimettersi in carreggiata dopo il fuoripista all’Allianz Cloud, capace di smorzare l’entusiasmo del 3-1 su Padova, così come Monza cerca un’impresa nelle Marche dopo la maratona vinta a Porto San Giorgio con la Yuasa, seguita dal passo falso interno con Piacenza. Fischio d’inizio alle 17.00, con diretta esclusiva su VBTV, un incontro che metterà con in palio punti importanti per la permanenza nella categoria. Una di fronte all’altra Taranto, che dopo il colpaccio casalingo con Milano ha lottato a Trento senza vincere set, e Padova, già apparsa combattiva nel primo turno e poi a un passo dall’impresa nel proprio quartier generale con la Sir, grazie a una prova valsa che gli è valsa 1 punto. Diretta Rai Sport alle 18.00 in terra pontina:

Cisterna arriva al terzo turno con qualche rammarico per aver centrato un solo punto in due gare dopo aver messo in campo testa, muscoli e grande intensità, sia con Trento in casa che nella maratona andata in scena a Verona, mentre Piacenza, è reduce dalle vittorie contro Modena, al primo turno, e contro Monza lo scorso weekend.

Il posticipo delle 19.00, con live streaming su DAZN, chiude il turno. Ai blocchi di partenza, per la seconda volta di fila all’Allianz Cloud, i giganti di Milano, che dopo la caduta a Taranto si sono rialzati con uno slancio da 3 punti. Sul fronte opposto ecco Trento, a punteggio pieno come Piacenza dopo le prove di forza a Cisterna e con Taranto.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia-

La giornata si apre con il big match tra Valsa Group Modena e Sir Susa Vim Perugia, sfida caratterizzata da ex illustri su entrambi i fronti: tra i padroni di casa militano Luciano De Cecco, con trascorsi da bandiera dei Block Devils, e Simone Anzani, bianconero per un’unica ma fruttuosa stagione. Sul fronte opposto svettano la stella Yuki Ishikawa, che ha iniziato in Emilia la trafila in SuperLega, e coach Angelo Lorenzetti, che a Modena portò titoli importanti. Da una parte Paul Buchegger punta ai 2000 attacchi vincenti in Italia, a -19, dall’altra Wassim Ben Tara è a 11 punti dai 500 nel nostro paese. Seconda trasferta di fila per la Sir dopo lo spavento in Veneto.



PRECEDENTI: 48 (20 successi Valsa Group Modena, 28 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Siamo attesi da gare toste, bisogna arrivare pronti per battagliare al massimo e per sfruttare le occasioni giuste quando capiteranno. Stiamo lavorando ogni giorno per crescere e per essere più cinici nei momenti che contano. Perugia? Pronti alla battaglia, noi saremo gli sfidanti e proveremo a dare il massimo per portare a casa un risultato positivo ».



Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Mi aspetto una partita complicata, è anche banale da dire, perchè il palazzetto sarà carico, ma questo ci darà anche degli stimoli. È una squadra che ha un ottimo cambiopalla, grazie al palleggiatore che hanno: Luciano De Cecco lo conosciamo bene, è chiaro che non dipende solo da lui, ma dipende anche dalla ricezione, dall’attacco e da una serie di fattori. E’ una squadra che magari ci concederà pochi break, noi dovremmo essere bravi a sfruttare ogni singola occasione che riusciremo a procurarci. Probabilmente non ce ne saranno tantissime, quindi bisognerà essere bravi a fare delle scelte precise e a sfruttare le occasioni, poi c’è anche la solita sfida tra battuta e ricezione che ormai è diventata fondamentale in qualsiasi partita. E’ una squadra che ha degli ottimi battitori che in casa naturalmente spingeranno ancora di più e quindi anche questa sarà una delle chiavi del match ».



Yuasa Battery Grottazzolina - Rana Verona-

Nel secondo anticipo di sabato si sfidano Yuasa Battery Grottazzolina e Rana Verona. I marchigiani, con diversi atleti a caccia di record, puntano sul fattore campo dopo aver messo in difficoltà all’esordio nella categoria Monza, finalista della passata SuperLega. La prova traballante al PalaPanini, complici gli 11 muri incassati, è apparsa come un passaggio quasi obbligato in uno degli impianti storici della massima serie. Gli scaligeri, invece, attendono che Noumory Keita torni al 100%, ma le batterie del maliano sembrano già cariche. Lo dimostra l’ingresso dalla panchina con 28 punti personali decisivi nel match raddrizzato al tie-break in volata contro Cisterna.



PRECEDENTI: 6 (2 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 4 successi Rana Verona)

EX: Michele Fedrizzi a Verona nel 2012/13

Massimiliano Ortenzi, allenatore (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Verona è una squadra molto forte e fisica. Dovremo essere bravi nello scendere in campo con l'idea di provare a prenderci qualcosa da tutte le partite. L'auspicio è che in casa, con la spinta del pubblico, i ragazzi possano sciogliersi ulteriormente e giocare più liberi, perché ci sono dei momenti in cui questa squadra riesce a fare una buona pallavolo. È chiaro che squadre come Verona hanno nel loro organico dei giocatori molto importanti. Occorre essere bravi, stare lì e aver pazienza se giocatori come Keita e Dzavoronok faranno la differenza e sopportare qualche momento difficile. Ma soprattutto riconoscere quando ci sono le opportunità di poter spingere e prenderci tutto quello che è possibile ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Grottazzolina è una squadra che è riuscita a mettere in difficoltà Monza, che gioca la Champions League. Ha giocatori più esperti come Antonov, Petkovic e Zhukouski, con quest'ultimo che ha giocato sia nel campionato italiano che all’estero. Sono sicuro che in casa giocheranno con tanta carica, hanno due fondamentali di buon livello come battuta e ricezione, in attacco non hanno percentuali troppo elevate, ma questo non ci deve dare tranquillità: siamo consapevoli che dobbiamo giocare una pallavolo di alto livello. Io credo fortemente che la parte mentale sia una componente fondamentale durante il lavoro quotidiano in palestra e sul campo, perché se un atleta è conscio di quello che sa fare arriva meglio alla partita ».

Cucine Lube Civitanova - Mint Vero Volley Monza-

Domenica tanti ex nei roster di Cucine Lube Civitanova e Mint Vero Volley Monza. Nonostante il buon impatto con Padova, i biancorossi sono in rodaggio e la mole di errori che ha viziato la trasferta milanese lo dimostra. Il debutto stagionale di Alex Nikolov, in campo per un’azione, è stata l’unica nota lieta. Sul fronte dei brianzoli si respira un’aria simile perché 2 soli punti in altrettante gare vanno stretti ai vice campioni d’Italia, che devono fare i conti con acciacchi e assenze. Ancora out per un turno gli ultimi tesserati: da una parte Marko Podrascanin, dall’altra l’ex Lube Ivan Zaytsev. Tra gli ospiti ancora non sono scesi in campo Leandro Mosca e Taylor Averill.



PRECEDENTI: 30 (22 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Mint Vero Volley Monza)

EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21; Eric Loeppky a Monza nel 2023/24; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Osmany Juantorena a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Ivan Zaytsev a Lube nel 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « Per me sarà molto stimolante giocare contro Monza, la mia ex squadra. Conosco molti avversari, con alcuni di loro lo scorso anno ho vissuto esperienze incredibili realizzando imprese fantastiche. Sono in contatto con gli ex compagni e attendo con ansia di rivederli. Dopo i convenevoli, però, andremo a caccia dei tre punti, facendo leva sulle nostre qualità e sul gioco di squadra della Lube. Abbiamo dimostrato in preseason e all'esordio ciò di cui siamo capaci, ora dobbiamo ritrovare il giusto ritmo! ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Come ogni partita di SuperLega, anche quella contro Civitanova sarà estremamente delicata. La Lube ha un roster ricco di talento, proprio come la nostra squadra, ed è in attesa del rientro di Nikolov, così come noi attendiamo il ritorno dei nostri giocatori attualmente indisponibili. Entrambe le squadre arrivano poi da una sconfitta, nel nostro caso contro Piacenza che vogliamo riscattare. Come sempre, sarà necessario un approccio adeguato, oltre alla capacità di esprimere al meglio le nostre attuali potenzialità ».



Gioiella Prisma Taranto - Sonepar Padova-

In lizza anche due squadre che, pur mirando alla permanenza in SuperLega, vantano un gioco pregevole per qualità e intensità. Come sa bene Milano, la Gioiella Prisma Taranto si trova a suo agio al PalaMazzola, ma anche sulle Dolomiti, nel terzo set, gli ionici hanno ribadito di saper tenere testa alle big. Discorso che calza a pennello pure per la Sonepar Padova, battagliera e spregiudicata ma poco cinica a Civitanova, a tratti irresistibile alla Kioene Arena con i campioni d’Italia e del Mondo di Perugia, ma bruciata al tie-break. Tra i padroni di casa gara n. 200 in Regular Season per Andrea Santangelo (12 punti ai 3000 in carriera) e Aimone Alletti insegue il muro n. 500.



PRECEDENTI: 20 (12 successi Sonepar Padova, 8 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22; Marco Falaschi a Taranto nel 2021/22, 2022/23; Tommaso Stefani a Taranto nel 2021/22, 2022/23

Jan Zimmermann (Gioiella Prisma Taranto)- « Sarà una partita diversa rispetto alla prima, ma siamo molto contenti di poter giocare ancora in casa. La prima partita è andata benissimo, e speriamo di poter approcciare il match nel modo giusto, come abbiamo fatto contro Milano. Si tratta di una sfida molto importante per noi. Padova sta giocando una pallavolo davvero eccellente; hanno disputato una grande partita contro Perugia e, nella prima contro Civitanova, sono riusciti a portare il match sul 3-1 e sono stati molto vicini a passare in vantaggio 2-1. Sappiamo che sarà una gara difficile, ne siamo consapevoli, ma vogliamo dimostrare in casa di poter competere alla pari con loro e fare in modo che i punti restino qui a Taranto. Siamo carichi e stiamo preparando al meglio la partita. Potrebbe essere un incontro lungo, perché Padova è una squadra ben organizzata e difende molto bene. Li conosco molto bene, visto che si tratta di una delle mie ex squadre, mantengo buoni rapporti con loro e sono particolarmente motivato a far vedere che merito ancora di giocare in SuperLega. Sono carico e felice di tornare a giocare in casa. Speriamo che la partita abbia un finale positivo per noi ».

Tommaso Stefani (Sonepar Padova)- « Come ho sempre detto, affrontiamo ogni partita con lo stesso approccio mentale, indipendentemente dall’avversario. Ovviamente, il livello tecnico cambia: ogni squadra ha giocatori diversi e un’analisi diversa, e noi ci adattiamo di conseguenza. Ma che si tratti di giocare contro Taranto o contro Perugia, il nostro obiettivo rimane lo stesso. Affronteremo la gara con la stessa grinta e voglia di fare punti di sempre, cercando di portare a casa il miglior risultato ».



Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza-

Un’altra gara da non perdere è il confronto tra Cisterna Volley e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le mani di Michele Baranowicz, ex del match, e la mole di gioco prodotta dai pontini nelle prime gare della stagione, nonostante un calendario da brividi, parlano di un gruppo che, a dispetto della classifica, ha potenziale per rendere la vita difficile a tutti. Magari anche a una squadra a punteggio pieno e alla seconda trasferta consecutiva come la Gas Sales Bluenergy, che dopo il boccone amaro della Supercoppa a Firenze, ha deciso di iniziare la stagione regolare dal dessert, con il dolce sapore della vittoria nel derby della Via Emilia e con il blitz trionfale in Brianza.



PRECEDENTI: 3 (1 successo Cisterna Volley, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21

Jordi Ramon (Cisterna Volley)- « Come squadra stiamo bene, ci è mancata la vittoria nelle prime due uscite ma stiamo migliorando e siamo pronti per affrontare un impegno difficile come quello con Piacenza. Sappiamo cosa dobbiamo fare per poter approcciare bene la partita. Personalmente mi sento un giocatore migliore rispetto alla passata stagione, so allo stesso tempo che posso fare ancora meglio. Con un anno di esperienza alle spalle sto affrontando meglio alcune situazioni, conoscere bene poi i miei compagni di squadra aiuta nel nostro percorso. A Verona ci è mancata un po’ di incisività, abbiamo pagato degli errori evitabili, che in una partita tirata punto a punto hanno inciso in negativo per noi. Contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza giocheremo con il supporto del nostro pubblico, nel nostro palazzetto, dove in genere riusciamo sempre a esprimerci meglio. Non guardiamo l’avversario ma alla nostra prestazione, per provare a fare meglio delle prime due uscite ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Cisterna è una buona squadra con giocatori di ottima qualità e lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato dove, a mio parere, ha però raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È una squadra difficile da affrontare che non molla mai, ci attende una partita difficile anche perché negli ultimi tempi in casa loro non abbiamo fatto un granché, la nostra volontà è quella di invertire questo trend e tornare a casa con dei punti ».

Allianz Milano - Itas Trentino-

La degna conclusione del 3° turno è il remake della sfida che ha deciso il 3° posto nell’ultima SuperLega. Di nuovo di scena all’Allianz Cloud dopo il capolavoro al servizio con Civitanova e con i fantasmi della prova titubante a Taranto ormai svaniti, l’Allianz Milano vuole sfruttare la spinta del pubblico meneghino nella gara n. 400 di Piano in carriera per agganciare a 6 punti l’imbattuta Itas Trentino, encomiabile a Cisterna e in casa contro Taranto. Riflettori sugli ex di spessore: da un lato Matey Kaziyski (31 punti ai 4000 nelle stagioni regolari), dall’altra Jan Kozamernik, Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli. Tra i trentini Daniele Lavia intravede i 1500 punti in carriera (-27).



PRECEDENTI: 28 (6 successi Allianz Milano, 22 successi Itas Trentino)

EX: Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23; Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Nicola Pesaresi a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Quella con Trento è sempre una partita importante. Domenica possiamo incontrare i Campioni d'Europa dell'anno scorso e per noi sarà un bellissimo modo di confrontarci in chiave Champions, con chi è stato in grado di vincere la competizione. Sarà un test, oltre che per il campionato, per vedere dove anche noi possiamo arrivare in Europa. Mi aspetto una bella risposta dal pubblico. Poi per me non è una partita come tutte le altre, ma anche un momento di incontro con vecchi compagni e amici. Questo però solo dopo che è caduto l’ultimo pallone ».



Nicola Pesaresi (Itas Trentino)- « Sono contento di tornare a giocare a Milano nel prossimo weekend; lì ho trascorso cinque anni importanti della mia carriera e sono cresciuto assieme al Club centrando risultati importanti, come la vittoria di una coppa europea. Sarà una partita difficile, in cui dovremo alzare l’asticella del livello del gioco e che dovremo affrontare nel migliore dei modi per provare ad ottenere un’altra vittoria ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 12 ottobre 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Zavater Marco, Cavalieri Alessandro Pietro

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.30



Yuasa Battery Grottazzolina - Rana Verona Arbitri: Simbari Armando, Serafin Denis



Domenica 13 ottobre 2024, ore 16.00



Cucine Lube Civitanova - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Rossi Alessandro, Puecher Andrea



Domenica 13 ottobre 2024, ore 17.00



Gioiella Prisma Taranto - Sonepar Padova Arbitri: Cesare Stefano, Verrascina Antonella



Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Brancati Rocco, Luciani Ubaldo



Domenica 13 ottobre 2024, ore 19.00

Allianz Milano - Itas Trentino Arbitri: Cerra Alessandro, Brunelli Michele



LA CLASSIFICA -

Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Sir Susa Vim Perugia 5, Valsa Group Modena 3, Allianz Milano 3, Gioiella Prisma Taranto 3, Cucine Lube Civitanova 3, Rana Verona 2, Mint Vero Volley Monza 2, Sonepar Padova 1, Cisterna Volley 1, Yuasa Battery Grottazzolina 1.