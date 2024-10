Taranto-Grottazzolina in anticipo, Trento-Perugia partitissima

ROMA -Alla vigilia della 5a giornata di andata della Regular Season , con il calendario definito fino al termine del girone di andata, la classifica di SuperLega Credem Banca si è allungata e le gerarchie hanno preso forma. In vetta a 12 punti, con un en-plein di vittorie, stazionano a braccetto Trento e Piacenza, tallonate a quota 11 da Perugia. Balzo al quarto posto di Verona con un tesoretto di 8 punti dopo il successo casalingo in quattro set contro Civitanova, rimasta a quota 6. In coda a 1 punto, a sorpresa, c’è Cisterna, squadra che nei primi match ha sempre messo in difficoltà le big raccogliendo meno del dovuto.

Il 5° turno si apre con l’anticipo tra rivali che si contendono ossigeno per continuare a respirare a pieni polmoni la categoria anche nel prossimo anno. Alle 18.00 di sabato 26 ottobre, infatti, con diretta Rai Sport, Taranto, a 3 punti in classifica, ospita Grottazzolina, penultima a 2 e in cerca del primo successo dopo aver perso la chance in casa al termine della partita più lunga di sempre in SuperLega (178’), sfuggita di mano ai vantaggi del tie-break contro Padova. Domenica 27 ottobre sono in programma gli altri match.

Ad aprire le danze, alle 16.00, con live streaming su DAZN, è il confronto tra Milano, sempre battagliera in casa, e Verona, che ha inanellato tre successi di fila. Alle 17.00, con live streaming esclusivo su VBTV, la prima battuta è alla Kioene Arena, tra i padroni di casa di Padova, a 6 punti, e Piacenza, che non vuole perdere l’imbattibilità e tanto meno cedere il suo attico al vertice della classifica.

Per la sfida delle sfide c’è da attendere le 18.00, con tanto di diretta Rai Sport. A sgomitare per chiudere il quinto atto del torneo da imbattuti sono la capolista Trento e l’inseguitrice Perugia, alla ilT Quotidiano Arena (già sold out) si incrociano i campioni continentali contro i campioni del Mondo e d’Italia. Importante per l’economia della classifica, sempre alle 18.00, con live streaming in esclusiva su VBTV, il faccia a faccia tra Civitanova, imbattuta in casa e decisa a risalire la china, e Cisterna, che vuole sbloccarsi a caccia della prima vittoria. Il sipario cala con il confronto delle 19.00 (live streaming su DAZN) tra Modena e Monza, formazioni ora nelle retrovie e intenzionate a muovere la classifica. Tutte le gare sono visibili sulla piattaforma streaming VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Gioiella Prisma Taranto - Yuasa Battery Grottazzolina-

Quattro vittorie a testa nei precedenti in Serie A, tre punti nell’attuale classifica per i padroni di casa, due per gli ospiti. Bastano i dati introduttivi per comprendere l’importanza del confronto in programma sabato al PalaMazzola tra Gioiella Prisma Taranto e Yuasa Battery Grottazzolina. Gli ionici, che ritrovano Oleg Antonov da rivale, vengono dalla sconfitta esterna a Piacenza. Il rammarico è grande perché, dopo aver vinto il primo set ai vantaggi, è sfuggito di mano in volata il secondo parziale, che avrebbe garantito almeno un punto in uno dei campi più duri del torneo. La Yuasa, penalizzata dalle assenze di Dusan Petkovic e Michele Fedrizzi, seppur sostituiti in modo egregio dalle seconde linee, ha visto sfumare in casa la prima vittoria nella categoria ai vantaggi del tie-break contro Padova, al culmine della partita più lunga di sempre in SuperLega.



PRECEDENTI: 8 (4 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Oleg Antonov a Taranto nel 2022/23

Andrea Santangelo (Gioiella Prisma Taranto)- « Sarà una sfida intensa e ricca di emozioni, dove solo chi riuscirà a mantenere la concentrazione nei momenti chiave potrà avere la meglio. Sarà una partita molto tosta e sentita da entrambe le squadre, prevedo una battaglia con molta gente sugli spalti, perché è una partita importante che può lanciare una delle due squadre in avanti e psicologicamente potrebbe cambiare la prospettiva della classifica. Entrambe le squadre stanno giocando bene ma faticano a trovare la vittoria e di conseguenza i punti. Vincere aiuta a vincere, e sicuramente uscire da questa partita con un successo influenzerebbe anche il lavoro successivo in palestra di tutti portando entusiasmo all’ambiente, cercheremo di interpretarla al meglio e invitiamo tutti a venire a sostenerci ».

Georgi Tatarov (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Si tratta di una partita importante per noi, abbiamo qualche problema con gli infortuni ma andremo a Taranto per provare a vincere la gara, e giocare il meglio possibile. Personalmente vivo come una bella sensazione il fatto di poter aiutare la squadra, spero di continuare a farlo sempre di più e di vincere qualche partita, giocando al meglio, ora mi sento molto bene. Di sicuro il livello della SuperLega italiana è alto, è il campionato più difficile in cui abbia mai giocato finora, ogni squadra è molto buona. Bisogna essere sempre concentrati, allenarsi molto e giocare duro ».

Allianz Milano - Rana Verona-

La domenica di grande volley si apre con la sfida n. 28 tra Allianz Milano e Rana Verona, con ex di spessore come Edoardo Caneschi e Matey Kaziyski (8 punti ai 4000 in Regular Season) da una parte e Marco Vitelli dall’altra. I precedenti vedono in vantaggio con 16 successi a 11 gli scaligeri, che al momento sono quarti in classifica, grazie al successo interno con sorpasso su Civitanova, e stanno recuperando gradualmente Rok Mozic (1 gara alle 100 disputate in Italia), in campo per scampoli di match domenica scorsa in un Pala Agsm AIM festante. Nel 5° turno, però, si giocherà all’Allianz Cloud, campo dove i meneghini sanno sempre dare il meglio. Gli uomini di Roberto Piazza sono reduci dal successo corsaro a Monza nel derby, valso il salto a 6 punti, con solo due lunghezze in meno dei giganti veneti e chiare ambizioni di sorpasso nel giorno della partita n. 200 in carriera del libero di casa Damiano Catania.



PRECEDENTI: 27 (11 successi Allianz Milano, 16 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24

Jordan Schnitzer (Allianz Milano)- « Il derby di Monza di domenica scorsa è stato una partita esaltante ed è stato davvero una grande emozione uscire dal campo con una vittoria e sentire il sostegno dei nostri tifosi. In prospettiva, per questo turno di campionato abbiamo un altro avversario molto difficile come Rana Verona. Dobbiamo rimanere molto concentrati per guadagnare altri 3 punti e difendere la nostra casa che è l'Allianz Cloud! ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Milano è una società che negli ultimi anni ha sempre avuto una squadra di alto livello che ha messo in difficoltà gli avversari più forti del campionato nella fase Play Off. Hanno sostituito Ishikawa e Loser con giocatori di esperienza internazionale come Louati e Schnitzer e poi hanno Kaziyski, che sa sempre come vincere una partita, per non parlare di Reggers, che fa la differenza, e tanti giovani forti della nazionale italiana. Sappiamo la difficoltà di questa partita, ma per noi è fondamentale ».

Sonepar Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza-

La Sonepar Padova arriva al quinto turno dopo aver vinto al tie-break la maratona più lunga della storia in SuperLega, durata 178’ domenica scorsa contro la matricola Grottazzolina al PalaSavelli di Porto San Giorgio, campo che si sta rivelando tutt’altro che agevole per le formazioni ospiti. I patavini, reduci da due imprese in trasferta in altrettanti scontri vitali per la classifica, con Marko Sedlacek vicino al traguardo dei 500 punti in Regular Season (-7), puntano sulla spinta della Kioene Arena, ma devono vedersela con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, formazione ai vertici della classifica, unica a punteggio pieno insieme a Trento e più concreta che in passato, forte della tradizione favorevole di 12 vittorie e 2 stop nei precedenti con Padova. Gli emiliani vengono dalla vittoria sudata per 3-1 tra le mura amiche con Taranto. Di nuovo al lavoro con il gruppo Stephen Maar (ex della gara come Leonardo Scanferla).



PRECEDENTI: 14 (2 successi Sonepar Padova, 12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Stephen Maar a Padova nel 2016/17; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18.

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Si apre una nuova fase per noi. Veniamo da trasferte molto importanti, che abbiamo ormai archiviato. Abbiamo recuperato un po’ di energia e siamo pronti per questa nuova tappa, che ci vedrà affrontare Piacenza, una squadra costruita per vincere. Loro hanno un organico di altissimo livello, con giocatori importanti come Kovacevic, Maar e il campione olimpico Brizard. Sarà sicuramente costruttivo misurarci con loro. Contro una formazione di questo livello sarà fondamentale avere pazienza, soprattutto nei momenti difficili. Ma questa è una qualità che abbiamo già dimostrato diverse volte, specialmente nelle ultime due trasferte e anche nella gara in casa contro Perugia ».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Padova non è mai una partita come le altre, a Padova ho fatto la mia trafila nelle giovanili e lì ho anche esordito parecchi anni fa in SuperLega. Tornare a Padova mi fa sempre molto piacere, ritrovo sugli spalti oltre ai miei parenti anche tanti amici. Affronteremo una squadra ben attrezzata, giovane, che sa giocare a pallavolo e sarà sicuramente una partita difficile ma noi vogliamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso dall’inizio e continuare a crescere in tutto. A Padova dovremo essere ben concentrati fin dai primi scambi ».

Itas Trentino - Sir Susa Vim Perugia-

Big match alla ilT Quotidiano Arena (già sold out, con 4mila spettatori che assisteranno alla sfida) tra due squadre imbattute e separate da un punto. In campo per la seconda giornata di fila in casa, la capolista Itas Trentino, che domenica ha domato Modena 3-1 confermando solidità nel gioco e nella tenuta mentale, vanta uno storico en plein di punti nelle prime quattro gare. La Sir Susa Vim Perugia incrocia i dolomitici per la sfida n. 56 (Block Devils avanti con 31 vittorie a 24) con la possibilità di sorpasso. Nell’ultimo match gli umbri, privi di Simone Giannelli (ex Trento), hanno piegato Cisterna per 3-1 in rimonta superando una fase di difficoltà. Numerosi, ma non tutti disponibili, gli ex incrociati del prossimo match: sei nei roster (Flavio, Rychlicki, Candellaro, Colaci Giannelli e Solé) e uno in panchina, Angelo Lorenzetti, amatissimo a Trento. Vari record in vista. Da una parte Gabi Garcia vuole i 500 attacchi vincenti in Regular Season, ora a -2, ed è alla partita n. 100 in Italia proprio come Flavio Resende Gualberto, mentre Daniele Lavia è a 4 punti dalla quota dei 2500 in carriera, dall’altra Roberto Russo insegue l’ace n. 100 in Regular Season, Oleh Plotnytskyi i 4 attacchi vincenti che lo separano da quota 1500.



PRECEDENTI: 55 (31 successi Sir Susa Vim Perugia, 24 successi Itas Trentino)



EX: Flavio Resende Gualberto a Perugia nel 2022/23, 2023/24; Kamil Rychlicki a Perugia nel 2021/22, 2022/23; Davide Candellaro a Trento nel 2018/19, 2019/20; Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Jan Kozamernik (Itas Trentino)- « È tutta la settimana che aspettiamo questa partita perchè la sfida con una formazione forte come Perugia ovviamente ha caricato noi e l'ambiente. Il palazzetto dello sport sarà pieno anche in questa occasione e noi vogliamo offrire la nostra miglior versione per provare a vincere l'incontro ».



Davide Candellaro (Sir Susa Vim Perugia)- « Loro in questo momento stanno giocando un’ottima pallavolo, ma niente che già non si sapesse. Questa partita è un’altra occasione per noi, come gruppo, come squadra e per la classifica di campionato. Gli scontri diretti sono importanti perché delineano la classifica, in un campionato con tante squadre così competitive. Noi in questo momento dobbiamo pensare una cosa per volta, dando delle priorità, che sono nella nostra metà campo. Dall’altra parte la squadra che incontriamo non ha particolari debolezze, ma hanno, ad ora, il miglior servizio, che è la prima cosa con cui ti presenti. In casa questa cosa è ancora più evidente ».

Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley-

Lucida e sicura di sé in casa, a tratti fenetica in trasferta, la Cucine Lube Civitanova è ferma a 6 punti dopo lo stop a Verona che ha solo in parte attenuato la gioia dei tifosi per il ritorno in biancorosso di Marko Podrascanin, titolare in Veneto, ma costretto alla resa dai 27 punti del maliano Noumory Keita. I biancorossi ripartono ancora una volta dall’Eurosuole Forum e dai tre successi in altrettanti incontri con Cisterna Volley, la prossima avversaria. I pontini hanno raccolto decisamente meno di quanto seminato nelle prime giornate di Regular Season. Ultimi con un solo punto, preso nel secondo turno a Verona, ma capaci di mettere in difficoltà le avversarie incontrate, i giocatori della formazione laziale, tra cui figurano gli ex cucinieri Michele Baranowicz ed Enrico Diamantini, vanno nelle Marche per sbloccare la classifica dopo la sconfitta a Perugia. Tra i padroni di casa Adis Lagumdzija insegue il punto n. 1500 in Regular Season, mentre Petar Dirlic ha trascorsi a Cisterna ma con la Top Volley.



PRECEDENTI: 3 (3 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15; Enrico Diamantini a Lube nel 2010/11, 2012/13, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)-« Stiamo facendo grandi progressi in allenamento e, nonostante il passo falso a Verona, questo è evidente. Ora dobbiamo gestire meglio i momenti decisivi, perché faranno la differenza nelle prossime gare. Nei match casalinghi il calore dei tifosi si è fatto sentire, e spero che domenica i Predators siano ancora più numerosi. Contro Cisterna sarà una sfida molto delicata, abbiamo davvero bisogno dei nostri supporter. Vogliamo la posta piena e per me sarà bello oltrepassare il traguardo dei 1500 punti in Regular Season, anche se il mio obiettivo personale è avvicinarmi ai 2000 punti entro la fine della stagione ».



Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)- « Siamo reduci da un periodo piuttosto difficile, inutile negarlo, anche a causa del calendario. Nelle prime partite avremmo potuto conquistare qualche punto in più, ci è mancato qualcosa per vincere quei set, ma non cerchiamo scuse. Ora siamo concentrati sulla prossima sfida contro la Cucine Lube Civitanova. Conosciamo bene il valore dell’avversario, ma daremo il massimo per giocarci la vittoria, con la speranza di ottenere il nostro primo successo. Lo scorso anno eravamo una squadra in parte nuova per il campionato, il che ci ha permesso di sorprendere gli avversari nelle prime gare. Quest'anno, invece, ci conoscono meglio, ma credo che il livello di gioco espresso sia superiore rispetto a quello di un anno fa ».

Valsa Group Modena - Mint Vero Volley Monza-

Tanta voglia di ingranare nel posticipo del PalaPanini per due squadre che non hanno lasciato il segno in questa primissima fase della Regular Season. Ferma a 3 punti dopo l’ultima sconfitta a Trento, la Valsa Group Modena ha comunque una lunghezza di vantaggio sui prossimi avversari, i vicecampioni d’Italia della Mint Vero Volley Monza, a secco dopo il successo esterno ottenuto al PalaSavelli nel 1° turno e reduci dalla battuta d’arresto casalinga in quattro set nel derby lombardo contro Milano. Si tratta del confronto n. 25 tra i due collettivi, con Modena avanti 16 a 8 per numero di vittorie. I padroni di casa cercano un upgrade davanti ai propri tifosi, ma sul fronte opposto i brianzoli stanno recuperando pedine importanti. Nell’ultimo match lo Zar Ivan Zaytsev ha già fatto il suo debutto ufficiale con la maglia monzese mentre Osmany Juantorena potrebbe aumentate il minutaggio. Tre per parte gli ex di un match molto sentito.



PRECEDENTI: 24 (16 successi Valsa Group Modena, 8 successi Mint Vero Volley Monza)



EX: Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Vlad Davyskiba a Monza nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Filippo Federici a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Thomas Beretta a Modena nel 2013/14; Osmany Juantorena a Modena nel 2023/24; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Se vogliamo puntare a risalire la classifica e stare al passo delle big dobbiamo fare uno step di crescita già nelle prossime partite contro avversari ostici, ma con cui dovremo fare punti. Monza ha recuperato giocatori importanti, viene da un inizio non positivo ma sarà dura domenica contro di loro, noi guardiamo dalla nostra parte cercando di limare tutti i dettagli di settimana in settimana e migliorarci sempre ».



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « È una partita molto delicata, vista la nostra attuale situazione, ma tutti noi stiamo lavorando con grande impegno per risollevarci. Sappiamo che i risultati non arriveranno immediatamente, ma siamo anche consapevoli che, nonostante le tre sconfitte, ci sono stati molti aspetti positivi da cui ripartire. Sarà necessario tanto lavoro, ma siamo fiduciosi per l’inserimento graduale dei giocatori che non sono stati disponibili in questa prima parte della stagione. Andremo a Modena con l’obiettivo di giocarci al meglio le nostre carte ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA –



Sabato 26 ottobre 2024, ore 18.00



Gioiella Prisma Taranto - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Vagni Ilaria, Carcione Vincenzo (Canessa Maurizio)



Domenica 27 ottobre 2024, ore 16.00



Allianz Milano - Rana Verona Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro (Pernpruner Marco)



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.00



Sonepar Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Brunelli Michele, Zanussi Umberto (Mesiano Marta)



Domenica 27 ottobre 2024, ore 18.00



Itas Trentino - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Simbari Armando, Goitre Mauro Carlo (Venturi Giuliano)



Domenica 27 ottobre 2024, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley Arbitri: Giardini Massimiliano, Zavater Marco (Merli Maurizio)



Domenica 27 ottobre 2024, ore 19.00



Valsa Group Modena - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Curto Giuseppe, Cerra Alessandro (Angelucci Claudia)



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Sir Susa Vim Perugia 11, Rana Verona 8, Cucine Lube Civitanova 6, Allianz Milano 6, Sonepar Padova 6, Valsa Group Modena 3, Gioiella Prisma Taranto 3, Mint Vero Volley Monza 2, Yuasa Battery Grottazzolina 2, Cisterna Volley 1.