Piacenza-Monza e Cisterna-Verona nel sabato di Superlega

ROMA- In SuperLega Credem Banca è già tempo della 2a giornata di ritorno. In campo torneranno anche l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova, che hanno chiuso il Mondiale per Club in Brasile perdendo le rispettive Finali, ma hanno passato il turno nelle Coppe Europee in settimana.

Sarà un finale di 2024 ricchissimo di emozioni perché si avvicinano anche la 3a giornata di ritorno, calendarizzata a Santo Stefano, ovvero il 26 dicembre, e il primo turno della Del Monte® Coppa Italia, in programma domenica 29 e lunedì 30 dicembre, da cui usciranno i team qualificati alla Final Four del 25 e 26 gennaio a Bologna. Il secondo turno dopo il giro di boa si apre domani, sabato 21 dicembre, alle 18.00, con la diretta su Rai Sport di Gas Sales Bluenergy Piacenza – Mint Vero Volley Monza e con l’esclusiva VBTV del match tra Cisterna Volley e Rana Verona, in programma alle 20.30. Quattro le sfide domenicali con prima battuta alle 17.00 per l’esclusiva VBTV di Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino. In simultanea alle 18.00 il confronto con live streaming su DAZN tra la capolista Sir Susa Vim Perugia e la Sonepar Padova, ma anche il faccia a faccia tra la Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, in diretta su Rai Sport. Il turno si chiude alle 19.00, davanti alle telecamere di DAZN, con la rediviva Yuasa Battery Grottazzolina che ospita la Valsa Group Modena.

La classifica, viziata dalle gare da recuperare, vede in testa Perugia, seguita da Trento. In coda c’è ancora Grottazzolina, ma con la vittoria a Monza i marchigiani si sono portati a -2 dai brianzoli.

Gara n. 13 tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Mint Vero Volley Monza, con i brianzoli avanti negli scontri diretti grazie ai 7 successi a 5. In classifica c’è un distacco notevole e gli emiliani nell’ultimo turno si sono ripresi il terzo posto agganciando Civitanova dopo la rimonta al tie-break sul campo di Modena, ma va ricordato che la Lube ha una partita da recuperare. Per la formazione del Consorzio Vero Volley, invece, il girone di ritorno si è aperto con una doccia gelida, la sconfitta interna in tre set nello scontro diretto con Grottazzolina. Uno stop che ha riaperto la corsa salvezza e che è stato solo in parte lenito dalla successiva vittoria interna per 3-1 contro il Fenerbahce centrata nella propria Pool diCEV Champions League con provvisoria leadership. Tre gli ex monzesi: due nel roster, Gianluca Galassi e Stephen Maar, uno nello staff, Antonio Mariano. Yuri Romanò è vicino ai 2500 attacchi vincenti in carriera, ora a -13.

Cisterna Volley scalpita per tornare in campo dopo il turno ai box per il concomitante Mondiale per Club in Brasile che ha imposto il rinvio della trasferta a Trento, visti gli impegni dei dolomitici. Nel Lazio si presenta la Rana Verona, bestia nera dei pontini statistiche alla mano, con un en plein di quattro vittorie su quattro degli scaligeri negli scontri diretti. La formazione ospite nell’ultimo turno è stata capace di sostenere l’onda d’urto di Perugia fino al tie-break, capitolando solo nel finale senza poter però scongiurare il sorpasso in classifica a opera di Piacenza. La formazione di casa, settima in classifica a 15 punti in coabitazione con Modena, ma con una gara da recuperare, è pronta a consegnare il premio di Lega come MVP del mese di novembre al proprio palleggiatore Michele Baranowicz, che nel biennio 2015/16-2016/17 ha vestito la maglia veronese. Gara n. 200 in Regular Season per Domenico Pace.

Al PalaMazzola la Gioiella Prisma Taranto riceve la visita dei vicecampioni del mondo dell’Itas trentino, che hanno vinto 14 scontri diretti sui 21 disputati con gli ionici. La formazione di casa deve lottare anche contro le voci di mercato che riguardano il proprio allenatore Dante Boninfante, per un triennio nello staff dolomitico. Anche in campo figurano ex importanti, da una parte Wout D’Heer e Filippo Lanza, dall’altra milita Gabriele Laurenzano. In classifica, dopo lo stop netto a Milano, la Gioiella Prisma è ferma 10 punti come Padova e deve guardarsi le spalle da Monza (7 punti) e Grottazzolina (5 punti). Il gruppo di Fabio Soli, che in Brasile ha mancato il titolo iridato in Finale con il Sada Cruzeiro e giovedì a Cagliari ha passato gli Ottavi di CEV Cup nonostante la sconfitta al tie-break nel match di ritorno con Lisbona, vuole lasciare il segno in SuperLega. Gara n. 200 in carriera per Tim Held da una parte e presenza n. 200 in Italia per Kamil Rychlicki dall’altra.

Tradizione favorevole per la capolista Sir Susa Vim Perugia con la Sonepar Padova, che su 28 gare contro i Block Devils è riuscita a prevalere in sole 4 occasioni. Nonostante le problematiche incontrate a Verona, al tie-break il collettivo di Angelo Lorenzetti è riuscito a mantenere l’imbattibilità stagionale continuando la sua marcia, per poi ripetersi nella Pool di Champions League con il 3-0 sofferto sui campioni di Francia del Saint-Nazaire. I patavini vengono dal weekend ai box per il rinvio della partita interna con Civitanova. Una modifica forzata perché i marchigiani erano in lizza al Mondiale per Club. Padova è ferma a 10 punti come Taranto, ma con una gara da recuperare. Tanti gli ex: Angelo Lorenzetti ha trascorsi da coach dei veneti, Yuki Ishikawa (25 punti ai 2000 in Regular Season) e Francesco Zoppellari hanno vestito la maglia padovana, mentre Alessandro Toscani lo scorso anno si tuffava a Perugia.

Si rinnova la rivalità tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano con il capitolo n. 29 degli scontri diretti, che regala un antipasto della gara da dentro o fuori del 29 dicembre per i Quarti di Coppa Italia. Negli ultimi anni le sfide tra le due squadre hanno regalato emozioni, anche se il bilancio globale vede i marchigiani avanti con 20 successi a 8. Rientrata dal Brasile con il quarto posto al Mondiale per Club e qualche timore di involuzione nel gioco, la Lube giovedì ha ingranato la marcia in quattro set volando ai Quarti di Challenge Cup e sgomberando la testa prima del sentito match interno che catapulterà i cucinieri nel girone di ritorno della Regular Season contro Milano. Forti del successo interno all’andata e della vittoria netta con l’Innsbruck nella Pool di Champions League, gli uomini di Roberto Piazza sono sesti e vogliono guadagnare terreno ripetendosi nelle Marche contro i due ex Barthelemy Chinenyeze e Petar Dirlic (febbricitante giovedì sera). Nel giorno della gara n. 100 in Regular Season di Eric Loeppky, i cucinieri ritrovano sul fronte opposto un ex, Jacopo Larizza.

Dopo l’impresa da applausi in Brianza, valsa la prima vittoria di sempre della matricola marchigiana nella massima serie, la Yuasa Battery Grottazzolina crede più che mai nella salvezza e vuole battere il ferro finché è caldo. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio, i padroni di casa cercano una grande prestazione interna contro la Valsa Group Modena, reduce dalla battaglia infinita nel derby della via Emilia perso al tie-break contro Piacenza, ma vittoriosa all’andata con un sonoro 3-0 contro la Yuasa. Grottazzolina sta portando avanti una rincorsa nei confronti di Monza, che ora ha solo due lunghezze di vantaggio dall’ultimo posto, mentre in modenesi sono riusciti nell’intento di qualificarsi ai Quarti di Coppa Italia, guadagnandosi una gara secca adrenalinica fissata lunedì 30 dicembre in Umbria con la capolista Perugia per l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Aria di record per Dragan Stankovic (5 punti ai 3000 in Italia) e per Paul Buchegger (8 punti ai 2500 in Italia).

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Mint Vero Volley Monza

PRECEDENTI: 12 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Gianluca Galassi a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Stephen Maar a Monza nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Antonio Mariano a Monza nel 2022/23, 2023/24

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Monza non sta attraversando un buon momento in campionato ma conosco bene l’ambiente e posso dire che non c’è assolutamente da fidarsi. In questi momenti la squadra sa fare quadrato e i successi in Champions League sono lì a dimostrarlo. Mi aspetto un avversario ben diverso da quello visto con Grottazzolina, noi dovremo essere bravi a non sottovalutare la partita, giocare come sappiamo e continuare nel nostro percorso di crescita. Sicuramente Monza sente il peso dell’attuale situazione in campionato ma è sempre una squadra pericolosa da affrontare, in Champions League gioca mentalmente più libera ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Giocheremo contro una delle squadre più insidiose della nostra Lega; sarà quindi fondamentale scendere in campo con la convinzione di poter dare battaglia, mantenendo un atteggiamento coraggioso e propositivo ».

Cisterna Volley - Rana Verona

PRECEDENTI: 4 (4 successi Rana Verona)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Rana Verona è una squadra forte, noi siamo reduci da un bel periodo e sicuramente non mancherà la voglia di fare bene. Giocheremo contro una squadra che abbina alla qualità anche tanta fisicità, non sarà facile ma cercheremo di metterli in difficoltà. Personalmente sono molto contento di questa prima parte di stagione, per questo devo ringraziare il coach Falasca per la fiducia riposta nei miei confronti ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- «Cisterna ha una buona ricezione che permette a Baranowicz di distribuire bene in banda e al centro, con percentuali positive in cambio-palla, con pochi errori in battuta e giocatori bravi a muro come Nedeljkovic e Ramon. Dovremo giocare molto bene la nostra pallavolo per tenerli lontani da rete in modo tale che il palleggiatore non abbia palloni semplici da gestire. Donovan? Gli auguriamo un pronto recupero e gli daremo tutto il nostro sostegno per un pronto recupero. La squadra dovrà dare qualcosa in più per compensare la sua assenza »

Gioiella Prisma Taranto - Itas Trentino

PRECEDENTI: 21 (7 successi Gioiella Prisma Taranto, 14 successi Itas Trentino)

EX: Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Filippo Lanza a Trento nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/22 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Filippo Lanza (Gioiella Prisma Taranto)- « La squadra trentina viene da una maratona di impegni davvero importante, ma ha a disposizione tanti cambi e sicuramente giocatori di valore in panchina. Per noi sarà fondamentale non concedere punti diretti con errori o muri subiti. Dovremo allungare le azioni, difendere, rigiocare e chiudere con pazienza e serenità, consapevoli che il nostro gioco funziona. Ho giocato molti anni a Trento e conservo bellissimi ricordi, oltre a tanta stima per la società, le persone che ci lavorano e i giocatori. Conosco alcuni membri del loro organico, ragazzi molto talentuosi che stanno dimostrando il loro valore. Sarà una vera battaglia ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- «Una partita che arriva al termine di una serie di impegni in trasferta molto difficili e anche questo lo sarà perché Taranto è una squadra tosta, che gioca una buona pallavolo. Lo farà anche in questa occasione davanti al proprio pubblico; dal canto nostro affronteremo la partita con determinazione e la voglia di raccogliere un altro risultato positivo in SuperLega ».

Sir Susa Vim Perugia - Sonepar Padova

PRECEDENTI: 28 (4 successi Sonepar Padova, 24 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20; Francesco Zoppellari a Padova nel 2016/17, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Alessandro Toscani a Perugia nel 2023/24 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01

Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)- « Secondo me loro hanno dei giocatori che battono molto forte , quindi noi dobbiamo tenere e fare il cambiopalla bene. La nostra battuta e la nostra ricezione saranno la nostra chiave. All'andata contro Padova abbiamo un po' sofferto, però ora noi stiamo lavorando molto bene. Queste ultime partite dell'anno in casa sono molto importanti per noi e come sempre noi pensiamo una partita alla volta ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Perugia è una squadra che tutte le formazioni affrontano con grande aggressività al servizio. È fondamentale cercare di metterli in difficoltà in ricezione, dove hanno percentuali davvero elevate, e e per noi sarà essenziale trovare strategie efficaci per disturbare il loro gioco. Dovremo mantenere un equilibrio tra rischiare al servizio e limitare gli errori, così che il bilancio complessivo sia positivo. È una sfida difficile, ma ci proveremo con le nostre strategie ».

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

PRECEDENTI: 28 (20 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova): « Ci aspetta una partita tosta, con Milano c'è parecchia rivalità. Si tratta di una squadra che ci ha sconfitto 3-0 all'andata e quindi ci teniamo molto a rifarci e imporci per continuare la nostra striscia positiva in casa. La squadra sarà pronta, ma mi aspetto comunque una sfida difficile. Dopo un avvio di stagione altalenante, Milano ha poi dimostrato continuità di gioco, sarà una partita interessante, sono sicuro che la squadra l'affronterà con il giusto piglio. Per noi sarà anche un test per capire se riusciremo a riprendere il nostro ritmo da subito e, quindi, riprendere la marcia in campionato ».

Matteo Piano (Allianz Milano)- « E’ un fine d’anno con tante carne al fuoco. Sarà un’opportunità per dare spettacolo davanti a un pubblico che confido numeroso visti i giorni di festa. In pochi giorni vengono al dunque i primi obiettivi che ci siano dati, da domenica servono punti e poi a Capodanno vedremo quanto saremo contenti. L’unico rammarico è non giocare nessuna di queste tre partite in casa a Milano in questi giorni, credo che i nostri tifosi si sarebbero meritati un grande match di pallavolo sotto le feste ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsa Group Modena)

EX: Nessuno

Tsimafei Zhukouski (Yuasa Battery Grottazzolina)- « La vittoria contro Monza ci ha dato un po' di ossigeno, la cercavamo da tanto tempo e quindi arriviamo molto carichi per la prossima partita contro Modena che sarà una partita molto difficile, perché è una squadra fortissima. Battono molto bene, dobbiamo stare calmi come contro Monza, in cui nelle difficoltà abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti anche a girare la partita. Torniamo finalmente a giocare in casa, e sono sicuro che i tifosi sapranno darci una spinta importante ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- «Quella a Grottazzolina non sarà una partita semplice, giocheremo in un palazzo molto "caldo" contro una squadra che vorrà assolutamente vincere, noi però non possiamo permetterci di perdere altri punti. Le partite successive? Saranno tutte impegnative, contro delle squadre di altissimo livello, ma prima pensiamo alla trasferta di domenica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 21 dicembre 2024, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Boris Roberto, Lot Dominga

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.30

Cisterna Volley – Rana Verona Arbitri: Saltalippi Luca, Vagni Ilaria

Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.00

Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino Arbitri: Brancati Rocco, Canessa Maurizio (Colucci Marco)

Domenica 22 dicembre 2024, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova Arbitri: Santoro Angelo, Simbari Armando

Domenica 22 dicembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Verrascina Antonella, Cesare Stefano

Domenica 22 dicembre 2024, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco

LA CLASSICA-

Sir Susa Vim Perugia 32, Itas Trentino 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Cucine Lube Civitanova 23, Rana Verona 22, Allianz Milano 21, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 15, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 5.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley e Sonepar Padova.