Perugia e Piacenza vincono al tie break

ROMA- Due vittorie in trasferta, entrambe al tie break, hanno chiuso la 1a di ritorno , in attesa che si giochino Sonepar Padova-Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino-Cisterna Volley. Spettacolo sia a Verona, dove la capolista Sir Susa Vim Perugia strenuamente per superare una Rana Verona davvero competitiva che ha tentato in tutti i modi di fermare la corazzata di Lorenzetti. Al Pala Panini, nel derby emiliano, l’ha spuntata la Gas Sales Bluenergy Piacenza, andata sotto 2-1 prima di ribaltarla ed imporsi nettamente nel decisivo parziale.

LE DUE SFIDE-

Rana Verona – Sir Susa Vim Perugia

La capolista Perugia mantiene l’imbattibilità nella prima giornata del girone di ritorno e si impone sul campo di Rana Verona al termine di una lunga battaglia durata cinque set. Dopo una fase iniziale di sostanziale equilibrio, Plotnytskyi prende per mano i suoi e, ben assistito da Giannelli, incrementa il distacco per gli ospiti, fino al tocco conclusivo che sblocca il confronto. L’intensità aumenta al rientro in campo e lo spettacolo ne giova. I padroni di casa giocano con lucidità e tra ace e muri mettono sotto la prima della classe, costruendosi un buon distacco, ma i bianconeri riducono il gap e rimettono in parità il parziale. I locali, però, restano sopra e si aggiudicano la frazione. Al rientro in campo, gli umbri fanno la differenza al servizio e spezzano un momento di batti e ribatti, riportandosi così avanti nel risultato. Il terzo set è quasi un monologo veronese, con i padroni di casa trascinati da capitan Mozic e da un pubblico che alza notevolmente il volume. Plotnytskyi tiene accese le speranze, ma Keita chiude la frazione e manda il confronto al tie-break. Nell’ultimo round, gli ospiti alzano di nuovo il ritmo e indirizzano la sfida nella direzione più favorevole, con Plotnytskyi che chiude i giochi. L’ucraino è stato premiato come Mvp grazie ai suoi 27 punti, conditi da 6 ace e 4 muri. Un sigillo in meno, invece, per Mozic, autore di una grande prova come tutta la squadra.

Il maniout di Giannelli apre il match e subito si intuisce come sarà la gara, ad altissima intensità e con scambi lunghi. Altro maniout e la Sir è avanti 2-0. Keita accorcia e Plotnytskyi risponde piazzando una parallela vincente. Muro bianconero su Keita e diagonale di Ben Tara (4-7). Semeniuk risolve lo scambio lungo del 5-9. Keita in maniout e Zingel riportano Verona a -2 (8-10). Solè va a segno dai nove metri con un servizio corto, Semeniuk mura Keita e i Block Devils prendono di nuovo il largo (12-16). Ace anche per Wassim Ben Tara (14-18). Pipe di Rok Mozic, ma la Sir Susa Vim allunga verso il finale con l’attacco e il maniuot di Plotnytskyi (16-22). Fiammata di Be Tara in diagonale, ancora un maniout di Plotnytsckyi e la Sir è al setpoint. Il primo è annullato da Mozic; chiude Plotnytskyi conquistando il maniout del 19-25.

L’attacco di Loser apre il secondo set. Abaev e Zingel sprecano al servizio, ma l’avvio della frazione è equilibrato, Dzavoronok conquista la parità con un maniuout, ma ricade male dall’attacco ed è costretto a lasciare il campo (9-9). La squadra di casa si compatta e centra il break con il servizio vincente di Francesco Sani (12-10). Muro di Perugia su attacco di Keita e muro di Verona sull’attacco di Plotnytskyi, che nello scambio successivo trova il varco, seguito da Ben Tara che riporta i Block Devils a contatto. In questa fase sono i padroni di casa ad avere la meglio sugli scambi lunghi. Coach Lorenzetti chiama il time out, ma al rientro in campo la Rana Verona trova l’allungo (18-14). Mozic in pipe firma il +4, ma la Sir Susa Vim Perugia riprende la corsa con Plotnytskyi. Herrera dai nove metri spara out e sani trova la rete (20-17). Perugia alza il muro e il block vincente di Ben Tara rimette i bianconeri in partita; l’ace di Plotnytskyi riporta Perugia a contatto (21-20). Finale incandescente con Keita che rimedia un cartellino giallo, poi va a segno, ma dai nove metri spreca (22-22). Pipe di Loser, ma è Verona a conquistare il set point, complice l’errore al servizio di Ben Tara (24-23). L’attacco out di Semeniuk chiude 25-23.

Quattro punti a testa in avvio del terzo set e sono i padroni di casa a conquistare il primo break, ma al servizio sprecano. Block vincente di Perugia, Verona risponde con l’attacco di Zingel e l’ace di Abaev. ma è la Sir Susa Vim a trovare le giuste contromisure e passare avanti con gli attacchi di Ben Tara e Loser (11-13). Mozic pareggia i conti e Keita sorpassa con un ace. Doppio servizio vincente di Oleh Plotnytskyi (14-16), Giannelli serve Ben Tara che va a segno in paralella, seguito da Semeniuk che conquista in maniout il +3 (15-18). Lo schiacciatore polacco di casa Sir tiene le distanze e nel suo turno al servizio allunga verso il finale (17-22). Servizio out di Sani ed ace di Loser: Perugia è al set point (19-24): chiude Solè.

Il muro di Perugia apre il quarto set. Lo scambio lunghissimo del 2-2, chiuso con un maniout di Ben Tara, fa esplodere gli appalusi di tutto il Pala Agsm. Plotnytskyi spreca in attacco e i padroni di casa sono avanti nelle prime battute, variando i colpi offensivi: Mozic piazza due diagonali con una grande elevazione e porta i suoi a +4 (10-6). A segno in diagonale anche Keita, seguito da Mozic, che con un tocco allunga. La Sir recupera con il primo tempo di Solè e la paralella di Ben tara, ma il muro scaligero sull’attacco di Plotnytskyi vale il +5 per i padroni di casa che, spinti dal pubblico del PalaAgsm arrivano fino a sei lunghezze di distacco. Iskikawa frena con due attacchi consecutivi l’allungo di Verona verso il finale. Sani manda la diagonale fuori, ma il servizio out di Giannelli regala a Verona ben 6 set point. Perugia ne annulla 4 con l’ace di Plotnytskyi che vale 24-22. Chiude Keita.

Il tiebreak su apre con due ace consecutivi di Plotnyskyi che costringono coach Stoytchev a chiamare subito il timeout. Due attacchi di Ishikawa tengono avanti Perugia e la diagonale out di Keita incrementa il gap (2-5). Sani accorcia, ma dai nove metri manda in rete. Plotnytskyi piega la mani del muro e si va al cambio campi sul 3-8 per i Block Devils.

Mozic va a segno in diagonale, Solè chiude lo scambio del 4-10 e Plotnyskyi con un muro scava il solco; altro muro per Perugia ed è capitan Giannelli a conquistare il match point (4-14). Ace di Jensen. La chiude Plotnytskyi.

I protagonisti-

Radostin Stoytchev (Rana Verona): « Secondo me Perugia ha fatto la sua miglior partita della stagione. Hanno saputo incidere tanto con la battuta, con Plotnytskyi che ha avuto una percentuale alta di ace e Semeniuk con una costanza incredibile. Con il nostro servizio li abbiamo tenuti staccati da rete e nel secondo e quarto set ci siamo fatti valere a muro. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma ci è mancato un po’ Keita in attacco, ma non può garantire sempre il 50% di efficienza. Ripartiamo da tanto lavoro e dalla lucidità perché, se il sistema di gioco funziona, possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre. Dobbiamo entrare in campo con lo spirito giusto, perché solo con questo la tecnica dà risultati ».

Sebastian Solè (Sir Susa Vim Perugia)- « Secondo me è stato un match con alti e bassi, un po’ come ci aspettavamo perchè Verona non è un caso che sta lì attaccata e gioca bene. Sicuramente l’abbiamo vinta con la pazienza di partire nel quinto set come si deve partire: aggressivi. Lì abbiamo fatto capite il nostro spirito. È stata una partita anche parecchio “strana” perchè ci siamo incastrati con situazioni che magari di solito non succedono o non capitano e lì ci hanno messo la pressione. Abbiamo fatto un quarto set per una parte brutto, poi lo abbiamo recuperato con Plotnytskyi che in battuta era “on fire”. La cosa bella che mi porto è che abbiamo avuto la pazienza di chiuderlo al tie-break come volevamo ».

Il tabellino-

RANA VERONA – SIR SUSA VIM PERUGIA 2-3 (19-25, 25-23, 20-25, 25-22, 7-15) –

RANA VERONA: Abaev 2, Dzavoronok 1, Zingel 8, Keita 19, Mozic 26, Cortesia 6, Bonisoli (L), D’Amico (L), Chevalier 0, Sani 8, Jensen 3, Spirito 0. N.E. Vitelli, Zanotti. All. Stoytchev.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 27, Solé 8, Ben Tara 17, Semeniuk 10, Loser 7, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Herrera Jaime 0, Colaci (L), Ishikawa 4. N.E. Candellaro, Zoppellari, Russo. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Pozzato, Cerra, Nava.

Durata set: 29′, 35′, 30′, 32′, 15′; tot: 141′.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 5.000

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Quasi due ore di gioco e Gas Sales Bluenergy Piacenza espugna il PalaPanini al tie break in rimonta. Dopo aver vinto il primo parziale i biancorossi hanno perso il secondo e terzo per poi ritrovarsi nel quarto e annichilendo nel quinto i canarini. Grande spinta dalla panchina con Bovolenta che chiude con un 76% in attacco e dal centro con Galassi che segna un 81% là davanti. E Simon? Esce nel momento più delicato con tre ace che di fatto chiudono il tie break e due block in pesantissimi.

Il girone di ritorno inizia per i biancorossi come nell’andata, con una vittoria nel derby della Via Emilia. È terzo posto in classifica alla pari della Lube che però ha giocato una gara in meno.

In avvio di gara Valsa Group Modena parte con De Cecco e Buchegger in diagonale, Anzani e Sanguinetti al centro, Gutierrez e Rinaldi alla banda, Federici è il libero.

Anastasi risponde con Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Galassi al centro, Kovacevic e Maar alla banda, Scanferla è il libero. In panchina si rivede Mandiraci mentre Loreti è a bordo campo dopo una settimana di febbre, al suo posto Basso.

Il primo allungo è targato Gas Sales Bluenergy Piacenza (3-5), due muri consecutivi valgono il vantaggio per i canarini (6-5), in campo si vedono lunghi scambi, nuovo allungo biancorosso (14-18) con Kovacevic e quindi Romanò, Modena gioca bene a muro e proprio un block in porta a meno due i padroni di casa (21-23) con Anastasi a chiamare il suo primo time out della serata. E al rientro in campo è Kovacevic a portare in dote tre set point (21-24), arriva il primo muro biancorosso della serata, è di Simon e si va al cambio campo.

Due muri, un ace e un grazie per la battuta lunga di Simon: Modena parte forte (5-1) con Anastasi a chiamare subito time out. Due muri consecutivi di Brizard e Galassi riportano ad una lunghezza i biancorossi (6-5), in casa Modena dentro Davyskiba per Rinaldi, l’ace di De Cecco vale il 9-6, Modena allunga ancora (11-6) ed Anastasi chiama il secondo time out. Cinque lunghezze che Modena mantiene con l’ace di Gutierrez (17-12) per poi allungare ulteriormente ringraziando il muro scomposto di Piacenza (21-13), due punti consecutivi dei biancorossi (21-15) consigliano Giuliani a chiamare time out, alla ripresa del gioco punto di Buchegger per il 22-15, lo stesso opposto porta in dote ai suoi otto set point (24-16) e poi chiude il set.

L’equilibrio è spezzato da due ace consecutivi di Buchegger (11-9), Piacenza tiene nel mirino i padroni di casa, l’ace di De Cecco dice 15-12 con Anastasi che chiama tempo per parlare ai suoi e alla ripresa del gioco punto di Galassi per il 15-13. Il block in secco sull’attacco di Maar vale il più quattro per Modena (17-13), Bovolenta da un paio di scambi è in campo al posto di Romanò, suo il punto del 18-15 ma dall’altra parte della rete c’è un Buchegger scatenato che mette a segno il 20-16 e il 21-17. È una lotta tra opposti, Bovolenta per 20-17 e 21-18, Stankovic consegna ai suoi quattro set point (24-20) e poi chiude a muro sull’attacco di Galassi.

Bovolenta resta in campo, due suoi ace consecutivi valgono il più due per Gas Sales Bluenergy Piacenza (6-8) con Giuliani a chiamare tempo. Si gioca punto a punto, le danze le guida sempre Piacenza ma Modena la tiene nel mirino, Maar e Quindi Galassi e sono tre le lunghezze di vantaggio (13-16) con Giuliani che chiama il secondo time out. L’ace di Gutierrez con l’aiuto del nastro vale il meno uno (17-18), è Anastasi ora a chiamare tempo e al rientro in campo battuta in rete dello stesso cubano (17-19). Scatenato Bovolenta (80% in attacco a fine set), suo il muro del 17-20, suo il mani fuori del 17-22, Galassi consegna ai suoi quattro set point (20-24), l’attacco out di Buchegger porta al tie break.

Parte forte Piacenza con Galassi e Maar (0-2), a quota 5 è parità, al cambio campo sono i biancorossi avanti di due (6-8), il muro di Maar (6-9) costringe Giuliani a chiamare time out. E alla ripresa ace di Simon (6-10), e subito dopo diagonale di Bovolenta (6-11) con Modena che chiama il secondo time out. Gas Sales Bluenergy Piacenza in rampa di lancio sul turno in battuta di Simon, due colpi di Galassi (6-13), ace di Simon e sono otto i match ball (6-14) e lo stesso Simon chiude con un altro ace.

I protagonisti-

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Nel finale del tie-break ci siamo spenti, dobbiamo analizzare quello che è successo e fare in modo che non ricapiti. Fino al 2-1 abbiamo giocato bene, poi siamo calati sprecando alcuni contrattacchi nel quarto set. Abbiamo preso un punto, non siamo contenti perché potevamo fare di più, ora andiamo avanti ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Partita tosta, Modena ha giocato un’ottima pallavolo nei primi tre set, poi abbiamo aumentato il livello del gioco e abbiamo messo in campo una più che buona pallavolo aiutati anche da Bovolenta che è entrato in campo e ha fatto grandi cose. Adesso piano piano stiamo recuperando un po’ tutti e anche negli allenamenti il livello è tornato buono, sono fiducioso perché vedo tanta concentrazione e voglia di fare in ogni allenamento e partita ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 2-3 (21-25, 25-16, 25-20, 20-25, 6-15) –

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 2, Rinaldi 6, Anzani 1, Buchegger 22, Gutierrez 12, Sanguinetti 8, Gollini (L), Massari 0, Meijs 1, Stankovic 4, Davyskiba 14, Ikhbayri 0, Federici (L). N.E. Mati. All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Kovacevic 11, Simon 9, Romanò 5, Maar 14, Galassi 15, Basso (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 16. N.E. Salsi, Ricci, Mandiraci, Gueye. All. Anastasi.

ARBITRI: Vagni, Curto.

Durata set: 26′, 24′, 26′, 29′, 12′; tot: 117′.

MVP: Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 3032.

I RISULTATI-

Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia 2-3 (19-25, 25-23, 20-25, 25-22, 7-15);

Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (21-25, 25-16, 25-20, 20-25, 6-15);

Sonepar Padova-Cucine Lube Civitanova – Rinviata a data da destinarsi;

Itas Trentino-Cisterna Volley – Rinviata a data da destinarsi;

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21, 25-19, 25-21);

Mint Vero Volley Monza-Yuasa Battery Grottazzolina 0-3 (22-25, 24-26, 21-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 32, Itas Trentino 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Cucine Lube Civitanova 23, Rana Verona 22, Allianz Milano 21, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 15, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 5.

Note: un incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley, Sonepar Padova

IL PROSSIMO TURNO- 22/12/2024 Ore: 18.00-

Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino Ore 17.00;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Mint Vero Volley Monza Si gioca il 21/12/2024 ore 18:00;

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano;

Cisterna Volley-Rana Verona 21/12/2024 Ore 20.30;

Yuasa Battery Grottazzolina-Valsa Group Modena Ore 19:00;

Sir Susa Vim Perugia-Sonepar Padova