Volley Mercato: Zaytsev lascerà Monza, giocherà nel Galatasaray

MONZA- Un girone di andata complicato e difficile, con la MINT Monza sconsolatamente ultimo in classifica, per Ivan Zaytsev che non è riuscito ad incidere positivamente sul rendimento della squadra di Eccheli. Ora sembra certo che lo ‘Zar’ sia pronto a non rinnovare il contratto che lo lega alla società del presidente Marzari, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Zaytsev è pronto a trasferirsi in Turchia, al Galatasaray dove concluderà la stagione prima di rituffarsi, probabilmente, in coppia con Daniele Lupo, nella stagione del beach volley. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.