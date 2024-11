Starting Six: il ritorno dello Zar

ROMA- La puntata al maschile di Starting Six rivisita l’8a giornata di campionato appena andata in archivio. In Prima Fila in primo piano, con il commento di Pasquale Di Santillo, la seconda sconfitta di fila di Piacenza, stavolta fra le mura del Pala Banca, per mano di Trento che ribadisce con autorità il ruolo di alter ego della capolista Perugia che continua la sua marcia vincendo superando senza particolari problemi il testa/coda con Grottazzolina. Fra i temi del giorno la vittoria di Civitanova, nell’inespugnabile fortino dell’Eurosole, contro Modena, ed il ritorno al successo di Monza, finalmente all’altezza delle sue aspirazioni con un Zaytsev in gran spolvero, nella delicata sfida contro Verona mentre Milano ha fatto la voce grossa in quel di Padova. Prosegue il buon momento di Cisterna che regola in tre set Taranto, inanellando la terza vittoria nelle ultime quattro partite.