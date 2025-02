Perugia va a vincere a Grottazzolina

PORTO SAN GIORNO (FERMO)- La Sir Susa Vim Perugia espugna il fortino della Yuasa Battery Grottazzolina in 4 set. Un match attesissimo e pubblico delle grandi occasioni al Pala Savelli di Porto San Giorgio, sold out oggi per l’arrivo dei Campioni d’Italia, per la sfida valevole per l'8a di ritorno.

I Block Devils ritrovano la continuità di risultati positivi dopo il 3-0 inflitto a Taranto nella scorsa giornata di campionato e archiviano la pratica in terra marchigiana 3-1, con due parziali, il primo e il terzo, vinti con ampio margine (17-25, 16-25), cedono il secondo set ai padroni di casa 25-23 e si impongono nella quarta frazione 23-25. La squadra chiude con il 61% di efficacia in attacco, 16 muri e 9 ace. In doppia cifra Loser, Ishikawa, Semeniuk e Ben Tara, che con 20 punti, il 64% in attacco e 4 muri, si laurea Mvp di questa partita.

Oleh Plotnytskyi rientra anche questa sera per riprendere sempre più “confidenza” con il taraflex, Roberto Russo firma 6 dei 16 block vincenti.

Il maniout di Ben Tara apre il match. Punto a punto nelle prima battute e break dei padroni di casa con l’ace di Demyanenko (3-4). Ancora equilibrio e la Sir Susa Vim allunga con l’attacco di Ishikawa, un block e un servizio vincente dello schiacciatore giapponese di casa Sir. Petkovic accorcia in diagonale, e il muro marchigiano sull’attacco di Semeniuk riporta Grottazzolina a contatto (9-10). Errori al servizio da entrambe le parti nella fase centrale del set, e sono i Block Devils ad uscire dalla girandola di errori con l’attacco di Ishikawa e l’ace di Loser. Perugia alza il muro e Russo blocca l’attacco di Tatarov. (12-18). La Sir incrementa il vantaggio e con l’ace di Kamil Semeniuk si porta 17-23. Ishikawa in diagonale conquista il set point. Chiude Semeniuk con un altro ace. 17-25

Il servizio vincente di Ishikawa apre il secondo set. I padroni di casa spingono e si portano avanti 6-3 con l’errore in attacco di Semeniuk. Complice qualche imprecisione di troppo nella metà campo bianconera, Grottazzolina avanza 8-4, i Block Devils recuperano due lunghezze, Petkovic va a segno in diagonale, Loser in primo tempo e il muro di Ben Tara sull’attacco di Fedrizzi accorcia il divario. Ancora un muro, questa volta di Roberto Russo e la Sir è a contatto. Parallela di Petkovic e attacco di Semeniuk (14-14). L’ace di Simone Giannelli vale il sorpasso, dopo una fase di equilibrio (16-17), ma i padroni di casa, spinti dalla bolgia del PalaSavelli, recuperano e volano verso il finale con l’ace di Cvanciger e l’errore al servizio di Loser (22-19). Ben Tara recupera due lunghezze con due maniout consecutivi lungo la parallela, ma il muro sull’attacco di Russo vale il set point per i padroni di casa (24-22). Capitan Giannelli, con un attacco di prima intenzione, nega ai marchigiani la possibilità di chiudere il set, ma l’ex Zhukouski arma Petkovic che chiude 25-23.

La terza frazione si apre con la Sir avanti 2-0. Semeniuk suona la carica e firma la pipe del 5-2, Ben Tara velocizza il gioco e con un attacco e un muro allunga a +4 (6-10). Il muro di Russo e il maniout in diagonale di Semeniuk consolidano il vantaggio; l’ex Zhukouski avverte un malessere legato al risentimento muscolare all’adduttore che lo aveva colpito nei giorni scorsi e coach Ortenzi schiera in cabina di regia di Manuele Marchiani che manda a segno i suoi attaccanti di palla alta accorciando le distanze. I bianconeri scappano con il servizio vincente di Yuki Ishikawa e con il muro di Ben Tara sull’attacco di Michele Fedrizzi (12-20). I padroni di casa provano a rientrare in partita con l’ace di Comparoni, ma la Sir vola verso il finale con gli attacchi di Ben Tara (16-24). Con l’errore in attacco di Antonov si chiude 16-25.

Dusan Petkovic protagonista in avvio del quarto set, ma i Block Devils vogliono chiudere i conti e sorpassano (4-5). Pipe di Ishikawa, maniout di Petkovic, parallela di Ben Tara, nuovo attacco di Ishikawa e muro di Giannelli: la Sir Susa Vim Perugia resta avanti di tre lunghezze (6-9).

Petkovic sorprende Russo lungo la parallela, ma Semeniuk consolida il vantaggio dopo il solito recupero da maestro di Massimo Colaci. Loser firma con un servizio vincente il 10-14. I Block Devils amministrano il vantaggio, con i padroni di casa insidiosi soprattutto con gli attacchi dell’opposto serbo. Semeniuk spara una diagonale out, Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo va a segno con più colpi offensivi. Il match si fa incandescente sul finale, con i padroni di casa che si riportano a contatto (22-23), ma Giannelli arma Ben Tara che conquista il match point ed è proprio lui a chiudere 23-25.

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA- SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (17-25; 25-23; 16-25; 23-25)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 20, Russo 9, Loser 11, Semeniuk 13, Ishikawa 12, Colaci (libero), Piccinelli, Plotnytskyi. N.e: Herrera, Candellaro (libero), Cianciotta, Zoppellari, Solè. All. Lorenzetti

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA : Zhukouski 2, Petkovic 26, Fedrizzi 4, Tatarov 10, Demyanenko 9, Comparoni 4, Marchisio (L), Cvanciger 1, Bardarov, Antonov 2, Marchiani. N.E. Cubito, Vecchi, Mattei. All.Ortenzi

ARBITRI: Salvati, Zavater

Durata set: 24’, 35’, 24’, 31’ Tot: 114’

MVP: Ben Tara (Sir Susa Perugia)

Spettatori: 3.442