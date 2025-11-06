L'MVP di ottobre è Aleksandar Nikolov 

Nikolov è stato premiato come MVP per ben due volte, ovvero al termine delle gare vinte da Civitanova contro Yuasa Battery Grottazzolina (1° turno) e Itas Trentino (3° turno), riconoscimenti che gli sono valsi il premio di Credem Banca MVP. Fin qui, il martello bulgaro ha totalizzato la bellezza di 96 punti nelle prime uscite stagionali, piazzandosi al secondo posto momentaneo nella classifica dei top scorer stagionali, alle spalle soltanto di Ferre Reggers.

Nikolov sarà premiato in occasione della prossima sfida di SuperLega Credem Banca che vedrà Cucine Lube Civitanova giocare tra le mura amiche del Palasport di Civitanova Marche, ovverosia domenica 9 novembre alle 18.00 per il match tra i cucinieri e Rana Verona, che sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV.

Le parole di Aleksandar Nikolov

« Sono contento di come ho iniziato questa SuperLega Credem Banca e dell’impatto della Cucine Lube Civitanova. Mi rende orgoglioso il primo premio stagionale di Credem Banca MVP perché è frutto di sacrifici e di tanto lavoro. Un riconoscimento così significativo, che dedico alla mia fidanzata Yulita, è merito anche dei compagni. Quindi li ringrazio per il supporto. Per me questo è uno stimolo in più a dare il massimo, così come l’idea di affrontare domenica la capolista Rana Verona mi dà grande carica ».