Civitanova e Perugia in vetta a braccetto

ROMA -Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia al comando della Superlega dopo i risultati della sesta giornata . Tre le partite andate in scena tra oggi pomeriggio e stasera. Al Palasport di Civitanova Marche, la Cucine Lube Civitanova ferma la corsa della Rana Verona in tre set (25-20, 26-24, 26-24) nel giorno del 14° compleanno del Club di tifosi Lube nel Cuore e supera gli scaligeri in classifica portandosi momentaneamente in vetta a 13 punti. In evidenza il best scorer Alex Nikolov con 20 punti e l’MVP Eric Loeppky con 14 sigilli. Tra gli scaligeri in doppia cifra Darlan (15), Keita (12) e Mozic (11). Nel posticipo serale i Block Devils devono faticare tre set per superare una Gas Sales Bluenergy in crescita. Decisivo il cambio di passo a muro degli umbri nel quarto e quinto set (8 block-in equamente ripartiti) per soffocare le ambizioni dei padroni di casa, così come i 14 punti di Wassim Ben Tara e i 10 punti di Kamil Semeniuk. La Gas Sales si consola con i picchi di bel gioco e le statistiche dei suoi atleti, a iniziare dal top scorer Alessandro Bovolenta (21 punti), per passare a Ramazan Efe Mandiraci (16) e José Miguel Gutierrez. Prova esemplare anche della Valsa Group Modena, che complice il fattore PalaPanini, supera la Sonepar Padova in tre set grazie alle giocate di un insuperabile Luke Perry, ai 15 punti del top scorer Buchegger e agli spunti di Sanguinetti (11). Tra i patavini prova generosa di Davide Gardini, unico in doppia cifra dei suoi con 13 punti.

Valsa Group Modena – Sonepar Padova

Una bella vittoria per la la Valsa Group Modena contro la Sonepar Padova in un match che ha messo in luce la crescita del gruppo allenato da Giuliani. I bianconeri di Cuttini hanno tenuto testa ai padroni di casa soprattutto nei primi due parziali, mostrando carattere in diversi momenti del match, ma la formazione emiliana è riuscita a trovare maggiore continuità al servizio e in attacco, facendo valere la propria efficacia nei momenti chiave.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Padova risponde con Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Gardini-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Diez libero. I padroni di casa partono bene, pipe vincente di Porro e 12-10 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, ace di Buchegger per il 17-14 e timeout Cuttini. Padova non molla e risponde colpo su colpo, ace di Gardini per il 20-19 e timeout Giuliani. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione e portano a casa il primo set con punto finale di Buchegger, 25-22 e 1-0. Modena comincia forte anche nel secondo parziale, ace di Davyskiba e 8-4 con timeout Cuttini. Si lotta su ogni pallone, la squadra di Giuliani resta avanti: Anzani è il più lesto di tutto sottorete, 16-14. E’ soprattutto la battuta a trascinare Modena, ace di Sanguinetti e 21-17. Senza particolari problemi, i gialloblù conquistano anche il secondo set, mani-out di Davyskiba per il 25-20 e 2-0. Modena inizia con il piede giusto anche il terzo parziale, ace Sanguinetti e 8-4 con timeout Cuttini. I padroni di casa aumentano il proprio vantaggio sfruttando anche gli errori degli avversari, 16-11 e timeout Cuttini. Nel finale c’è anche il debutto stagionale per Tauletta, entrato in campo al posto di Anzani. Modena conquista con merito set (25-17 con attacco vincente di Davyskiba) e intera posta in palio, salendo dunque a quota 10 punti in classifica.

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Abbiamo avuto il giusto approccio alla gara, Padova sa essere una squadra ostica, ma noi siamo stati concentrati fin da subito e bravi a condurre il match. Siamo molto contenti del risultato, anche se sappiamo che ci sono fasi del gioco in cui possiamo migliorare. L’intesa con Tizi-Oualou? Ci abbiamo messo un po’ a trovarla, ma ora la palla c’è e siamo tutti e due soddisfatti del gioco che esprimiamo ».

Andrea Truocchio (Sonepar Padova)- « È stata una gara combattuta. Nei primi due set siamo sempre rimasti punto a punto con Modena, poi loro hanno iniziato a battere con maggiore efficacia: in casa loro sono capaci di mettere a segno break importanti, noi non siamo riusciti a tenere il ritmo. Tuttavia, credo che si sia visto un po’ del carattere che stiamo cercando di costruire anche in allenamento. L’obiettivo è essere sempre più aggressivi, soprattutto nelle fasi iniziali dei set, e continuare a mostrare ciò che sappiamo fare ».

VALSA GROUP MODENA – SONEPAR PADOVA 3-0 (25-22, 25-20, 25-17) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 0, Davyskiba 9, Anzani 8, Buchegger 15, Porro 9, Sanguinetti 11, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Tauletta 0. N.E. Mati, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

SONEPAR PADOVA: Todorovic 1, Orioli 6, Polo 2, Masulovic 6, Gardini 13, Truocchio 3, Toscani (L), Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 3, Nachev 1, Held 1. N.E. Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. ARBITRI: Santoro, Zanussi.

Durata set: 25′, 21′, 26′; tot: 72′.

MVP: Luke Perry (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2.745

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona

Un regalo con i fiocchi ai Predators da parte degli uomini di Giampaolo Medei per il quattordicesimo compleanno di Lube nel Cuore. Nel 6° turno della Regular Season la Cucine Lube Civitanova ferma la capolista Rana Verona in tre set (25-20, 26-24, 26-24) e supera gli scaligeri in classifica portandosi in vetta a 13 punti in attesa del posticipo tra Piacenza e Perugia, in campo nella serata. Il successo cuciniero allunga a 15 gare l’imbattibilità interna dei biancorossi nelle stagioni regolari.

Travolgente nel primo set dai nove metri e in attacco, la Lube è più lucida nel punto a punto finale dei successivi parziali distinguendosi a muro nel secondo e per cattiveria agonistica nel terzo e decisivo atto. Il Credem Banca MVP di ottobre, Alex Nikolov, se la cava bene anche a novembre inoltrato chiudendo da best scorer con 20 sigilli (57% con 1 ace e 2 muri). Decisivo Loeppky, MVP del confronto, letale nella battaglia sportiva della volata finale con 14 punti personali (62% con 2 ace e 2 muri). Tra gli ospiti in doppia cifra Darlan (15), Keita (12) e Mozic (11) in una sfida viziata da una ricezione altalenante.

A strappare applausi prima del match è la consegna del premio di Credem Banca MVP del mese di ottobre ad Alex Nikolov da parte della presidente biancorossa Simona Sileoni.

Padroni di casa in campo con Boninfante (presenza n 100 in Regular Season) al palleggio e ad aggredire i palloni gli schiacciatori Nikolov, Loeppky e Bottolo, Gargiulo e D’heer al centro, Balaso libero. Ospiti che rispondono con l’ex biancorosso Christenson in cabina di regia e Darlan opposto, Keita e Mozic laterali, Cortesia e l’ex Lube Vitelli al centro, l’altro ex cuciniero D’Amico nel ruolo di libero. Avvio punto a punto con gli attacchi protagonisti (10-10) fino al muro poderoso di Bottolo che spiana la strada al successivo break del n. 21 biancorosso e alle due offensive di Nikolov, seguite dal suo ace (15-10). La pipe del bulgaro porta la Lube sul +6 (18-12), l’ace di Bottolo il +7 e l’errore degli ospiti sul +8 (21-13). Con il turno al servizio di Vitelli i veneti rosicchiano punti (21-16). Civitanova allenta un po’, ma ci pensa il solito Nikolov (23-18), il più costante dei suoi con 7 punti e il 67% in attacco. Il nuovo entrato Kukartsev chiude i conti (25-20) di un set con i padroni di casa superiori in attacco e in battuta.

Al rientro il break è di Gargiulo (6-4). La Lube alza i giri (8-5), ma gli scaligeri si riavvicinano con Mozic (13-12). Lo scambio più lungo termina con il muro di Nikolov e riporta Civitanova sul +3 (16-13), ma poi si “spegne la luce” nella metà campo di casa. Sei punti di fila degli uomini di Soli capovolgono la situazione con 2 ace finali di Darlan (16-19). I cucinieri si riprendono con Nikolov (9 punti di cui 2 a muro) e accorciano con l’ace del nuovo entrato Poriya (18-19). Dopo l’ingresso di Orduna e Kukartsev, Nikolov impatta (21-21). Sul 23-23 arriva l’ace del rientrato Boninfante (24-23). Verona annulla (24-24). Due prodezze di Loeppky (block finale) chiudono un set in cui i 4 muri della Lube fanno la differenza (26-24).

Il braccio di ferro del terzo set viene inizialmente spezzato dall’errore di Keita (9-7). Gli attacchi di Nikolov e l’ace di Loeppky (11-8) fanno scatenare i tifosi. Verona cerca più volte di ricucire lo strappo, ma l’ace di Loeppky rimette la distanza di sicurezza (18-15.). Consapevole dell’importanza della sfida, la capolista stringe i denti e resta nel set (19-18) fino al pari a quota 20. Si procede a braccetto (23-23). La stoccata di Loeppky (7 sigilli nel parziale con il 62%) frutta un match ball annullato dagli ospiti (24-24). Due errori della capolista danno i tre punti a Civitanova (26-24).

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « Verona è una squadra fortissima e per batterla oggi siamo riusciti a sfoderare una grande prestazione corale. Tre punti importanti per la classifica e anche per il morale. Un grazie speciale ai nostri tifosi, con un particolare plauso ai ragazzi del club Lube nel Cuore, che non hanno smesso di incitarci neanche per un secondo. Questo calore ci dà una carica eccezionale ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « C'è la necessità che tutti quanti insieme restiamo uniti in un percorso che ci ha portato tra le prime quattro. Oggi era prevedibile che il nostro attacco non girasse come nelle precedenti gare perché di fronte avevamo una delle difese più forti. Non siamo riusciti a battere in termini di efficacia, abbiamo commesso tanti errori e questa cosa ci deve servire per lavorare e per saper stare in queste condizioni, perché il comfort non ce lo dà nessuno. Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha fatto meglio di noi nelle situazioni dove dobbiamo crescere ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - RANA VERONA 3-0 (25-20 26-24 26-24) -

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'Heer 2, Gargiulo 3, Loeppky 14, Orduna 0, Balaso (L), Boninfante 1, Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 20, Kukartsev 1, Bottolo 8. Non entrati: Bisotto (L), Podrascanin, Duflos-Rossi, Tenorio All.Medei

RANA VERONA: Cortesia 7, Planinsic 0, D'Amico (L), Keita 12, Sani 0, Christenson 1, Bonisoli 0, Glatz 0, Vitelli 1, Ferreira Souza 15, Mozic 11. Non entrati: Zingel (L), Valbusa, Gironi All.Soli

ARBITRI: Puecher, Serafin

Durata Set: 24' 30' 32'; Tot: 86′

MVP: Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.695

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia

Il posticipo del 6° turno della Regular Season si apre con un’amnesia collettiva dei campioni d’Europa, messi alle corde da un’ottima Gas Sales Bluenergy Piacenza, e si chiude con una rimonta da cineteca della Sir Susa Scai Perugia, che s’impone al tie break e gela il PalaBancaSport emiliano con un finale di grandissima intensità. La formazione di Angelo Lorenzetti aggancia così Civitanova a 13 punti in vetta alla classifica e mette il naso virtualmente avanti grazie a un percorso finora senza sconfitte. Decisivo il cambio di passo a muro nel quarto e quinto set (8 block-in equamente ripartiti) per soffocare le ambizioni dei padroni di casa, così come i 14 punti di Wassim Ben Tara e i 10 punti di Kamil Semeniuk. La Gas Sales si consola con i picchi di bel gioco e le statistiche dei suoi atleti, a iniziare dal top scorer Alessandro Bovolenta (21 punti), per passare a Ramazan Efe Mandiraci (16) e José Miguel Gutierrez. Altri banchi di prova tosti domenica 16 novembre per le due squadre nel 5° turno: alle 16.00 i Block Devils ospiteranno l’ex capolista Verona, mentre alle 18.00 i piacentini cercheranno la prima vittoria interna negli scontri diretti con Civitanova.

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Un punto con Perugia me lo tengo ben stretto anche se a noi piace vincere e quindi un po' di rammarico per questa sconfitta c’è. Abbiamo giocato due grandi set poi abbiamo avuto troppa fretta di chiudere e in attacco non abbiamo ragionato come avremmo dovuto, Perugia è cresciuta soprattutto in ricezione e noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Il quinto set è stato la fotocopia del terzo e del quarto. Dobbiamo imparare subito che quando si va in difficoltà bisogna trovare alternative, comunque i primi due set ci fanno capire che ci siamo. Il bicchiere lo vedo mezzo pieno anche se vincere sarebbe stato meglio ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - SIR SUSA SCAI PERUGIA 2-3 (25-20 25-11 21-25 21-25 8-15) - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 0, Leon 1, Pace (L), Mandiraci 16, Comparoni 0, Galassi 6, Simon 8, Travica 0, Bergmann 2, Gutierrez 13, Bovolenta 21, Seddik 0. Non entrati: Andringa, Loreti (L) All.Boniante

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Argilagos 4, Dzavoronok 1, Giannelli 0, Loser 7, Ben Tara 14, Solé 9, Colaci (L), Ishikawa 7, Semeniuk 10, Plotnytskyi 9, Russo 2. Non entrati: Cvanciger, Gaggini (L), Crosato All.Lorenzetti

Durata: 28' 22' 25' 29' 16'; Tot: 120′

MVP: Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 2736

I RISULTATI-

Cucine Lube Civitanova - Rana Verona 3-0 (25-20, 26-24, 26-24)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-20, 25-11, 21-25, 21-25, 8-15)

Allianz Milano - Yuasa Battery Grottazzolina Si gioca il 19/11 Ore 20.30

Valsa Group Modena - Sonepar Padova 3-0 (25-22, 25-20, 25-17)

Vero Volley Monza - Cisterna Volley 2-3 (18-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15) Giocata ieri

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Itas Trentino 1-3 (25-21, 18-25, 19-25, 23-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 13, Cucine Lube Civitanova 13, Rana Verona 12, Valsa Group Modena 10, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Cisterna Volley 4, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in meno: Allianz Milano, Yuasa Battery Grottazzolina

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Allianz Milano (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 16 novembre 2025, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Itas Trentino – Vero Volley Monza (Diretta VBTV)

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S.Bernardo Cuneo (Diretta VBTV)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 16 novembre 2025, ore 19.00

Cisterna Volley – Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV)