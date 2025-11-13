Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Perugia vince l'anticipo contro Cuneo

Perugia vince l'anticipo contro Cuneo

I Block Devils dominano la sfida con la neo promossa formazione piemontese imponendosi 3-0 (25-19, 25-16, 25-21), risultato che porta gli uomini di Lorenzetti soli in testa alla classifica
Sir Susa MA Acqua S.Bernardo

PERUGIA-Dopo due trasferte consecutive la Sir Susa Scai Perugia torna a giocare al Pala Barton Energy nell'anticipo dell'11° turno di Regular Season, battendo la MA Acqua S.Bernardo Cuneo in 3 set con i parziali di 25-19, 25-16, 25-21. Coach Lorenzetti affida ancora la cabina di regia a Bryan Argilagos che, dopo la prestazione di domenica a Piacenza, questa sera parte titolare in diagonale con Ben Tara, che sarà premiato MVP del match con 16 punti, 2 ace, 2 muri e un 60% in attacco. Cuneo arriva a Perugia meno aggressiva rispetto alle prime uscite di campionato, in cui la formazione piemontese è stata spesso capace di strappare dei buoni set alle grandi. L'ex schiacciatore bianconero Zaytsev mette a referto 5 attacchi vincenti, mentre nella metà campo piemontese il miglior realizzatore sarà l'opposto Feral con 15 punti. I padroni di casa chiudono con 6 ace, il 59% di efficacia in attacco e 8 muri.

I protagonisti-

Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)- « Penso che, ad eccezione dell'inizio del primo set, abbiamo sempre tenuto sotto controllo la partita; vogliamo mettere in campo tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra in questi giorni e penso che abbiamo fatto un bel lavoro. Con Argilagos lavoriamo ogni giorno, è ancora giovane, deve fare ancora un po' di esperienza, ma è un bravo giocatore e sono contento per lui perchè non è facile entrare così per due partite così difficili. Una vittoria importante in vista della partita di domenica con Verona ».

Matteo Bonomi (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo venuti qui con l'intento di far bene. A tratti siamo riusciti ad esprimere la nostra pallavolo, tenendo conto dell'avversario di altissimo livello. Personalmente giocare contro i Campioni d'Europa è un'emozione incredibile e ho coronato un sogno ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA - MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Argilagos 1, Plotnytskyi 14, Loser 7, Ben Tara 16, Ishikawa 16, Solé 4, Colaci (L), Dzavoronok 0, Cvanciger 0, Gaggini (L), Crosato 0. N.E. Giannelli, Semeniuk, Russo. All. Lorenzetti.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Zaytsev 5, Codarin 5, Feral 15, Cattaneo 3, Stefanovic 1, Colasanti (L), Copelli 2, Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Sala 0. N.E. Sedlacek, Giraudo. All. Battocchio.

ARBITRI: Salvati, Canessa, Adamo.

Durata set: 25', 26', 26'; tot: 77'.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia

Spettatori: 3.185

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 13, Rana Verona 12, Valsa Group Modena 10, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Cisterna Volley 4, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.
Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.
Un incontro in meno: Allianz Milano, Yuasa Battery Grottazzolina.
 

