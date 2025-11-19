Milano si prende i tre punti contro Grottazzolina

MILANO- L’Allianz Milano conquista tre punti in tre set contro la Yuasa Battery Grottazzolina nel recupero della sesta giornata di SuperLega Credem Banca e vola a 10 punti in classifica, che valgono il momentaneo sesto posto. Terza vittoria consecutiva per i meneghini (dopo quelle con Monza e Padova), la quarta in sei gare. Niente da fare per la Yuasa Battery Grottazzolina che deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

La formazione allenata da Roberto Piazza si aggiudica l’intera posta in palio restando avanti nel punteggio praticamente per tutta la durata del match. Coach Ortenzi prova a rimescolare più volte le carte e sfiora la rimonta nel terzo set. Il top scorer è sempre Ferre Reggers, che raggiunge quota 20, mentre nelle file dei marchigiani spiccano Golzadeh e Magalini, entrambi 13 volte a referto. Gli altri match del 6° turno, invece, sono già stati giocati a cavallo della 4ª e della 5ª giornata, nel weekend inizialmente destinato alla Del Monte® Supercoppa.

Le due formazioni impegnate oggi torneranno in campo nel weekend per il 7° turno di SuperLega Credem Banca: l’Allianz Milano sarà impegnata sul campo del Cisterna Volley, sabato 22 novembre alle ore 18.00 (Rai Sport e VBTV), mentre la Yuasa Battery Grottazzolina ospiterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza alle 19.00 di domenica (DAZN e VBTV).

Roberto Piazza deve ancora fare i conti con il mal di schiena di Masulovic, in panchina con la maglia da libero, e riparte dal 6+1 visto a Padova: Kreling in palleggio con Reggers in diagonale, Recine e Otsuka in banda, Caneschi e Di Martino al centro con Catania liberoIl tecnico marchigiano Massimiliano Ortenzi si affida a Falaschi in regia in diagonale al giovane opposto iraniano Golzadeh, Magalini e Fedrizzi in banda, Petkov e Stankovic al centro, con Marchisio libero. I precedenti sono tre, con due vittorie di Milano e una di Grottazzolina, e non vi sono ex in campo.

Nel primo set Reggers chiude il 5-2 dopo una buona difesa d’istinto. Grottazzolina è viva e ricuce subito due break fino all’8-7 grazie a una buona partenza di Golzadeh. Il mani out di Reggers su Magalini vale l’11-9. Attacca quattro volte Recine in un’azione appassionante per il 14-10, seguito dal time-out di Ortenzi. Di Reggers anche il 16-11. Arriva anche l’ace di Recine per il 18-11 con seconda interruzione di gioco per Grottazzolina.

Reggers chiude la porta a muro su Magalini (comunque autore di 6 punti nel set) per il 22-15. Chiude un errore al servizio proprio dello schiacciatore della Yuasa: 25-17. Ottima la prova dei padroni di casa in attacco con il 58%, Reggers mette 7 punti, 2 i muri di squadra per i lombardi contro gli 0 marchigiani.

Nel secondo parziale si riparte senza variazioni nel 6+1 in campo. Grotta è più determinata e un ace di Magalini vale il 6-8. Impatta il solito Reggers 9-9. Otsuka (4 punti nel set) martella dai nove metri e dai tre metri in pipe: 11-9 e time-out Ortenzi. L’azione del 12-9 è un mezzo capolavoro della difesa meneghina. Grottazzolina subisce anche il 13. Parallela da riscaldamento di Recine per il 14-10, il video-check corregge poi da in a out il 15 per Allianz. Il coach avversario deve fermare ancora il gioco sul 17-11. Mette due punti di fila la Yuasa e Piazza chiama time-out sul 18-14. Il 20-15 è un pallonetto di Otsuka. Recine ancora in parallela per il 24-18, chiude Reggers (altri 8 punti per il capitano) da seconda linea: 25-18. Allianz cresce ancora con l’attacco positivo al 64%, 2 i muri milanesi contro l’uno di Grotta.

Nel terzo set l’ace di Kreling vale il 3-1; ecco il cambio nella regia ospite, Marchiani per Falaschi nell’azione successiva (4-1). La Yuasa Battery Grottazzolina recupera fino all’8-7. Gli ospiti si fermano però pericolosamente: sull’11-7 c’è il time-out Ortenzi. Un muro su Golzadeh porta al 13-8. Ortenzi mischia ancora le carte, dentro Koprivica su Magalini e Pellacani per Petkov, poi sul 17-11 deve fermare nuovamente il gioco per cercare di evitare il 3-0. Dentro Benacchio per Allianz. La reazione c’è ma non è sufficiente, Reggers fa il 19-13. Piazza deve fermare però il gioco sul 20-17 dopo una parallela out di Otsuka. Al rientro Golzadeh timbra un ace, poi il rientrato Magalini firma il 20-19 e secondo time-out Allianz. Si va avanti punto a punto. L’attacco out dell’opposto iraniano riporta Allianz Milano a +3, poi Reggers firma il 24-20. La chiude Checco Recine 25-21.

I protagonisti-

Fernando Kreling (Allianz Milano)- « Credo che abbiamo giocato una bella partita stasera, una sfida ben diversa dalla vittoria di Padova. E’ cresciuto il nostro livello di intensità. Abbiamo sempre tenuto l’energia molto alta in tutto il nostro gioco. Nell’ultima trasferta invece eravamo un po’ calati cammin facendo. Questi erano punti importantissimi per noi: sapevamo che dovevamo fare tre punti, una vittoria piena, e così è stato. Per essere al 100% con questa Milano, secondo me mancano ancora un paio di settimane di allenamento per trovare un po’ più di feeling tra di noi, però le cose stanno già andando molto bene. Siamo arrivati a un punto in cui ci conosciamo: sappiamo più o meno cosa succede in ogni situazione e anche come darci una mano nei momenti di difficoltà. Secondo me dobbiamo continuare a stare insieme e lavorare, e le cose andranno ancora meglio ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Se la battuta non funziona contro queste squadre diventa difficile, di contro abbiamo subìto un po' troppo il loro servizio. Siamo riusciti a fare cambiopalla con continuità solo nelle fasi iniziali dei set, troppo poco. Nel terzo ancora una volta con un buon turno al servizio di Golzadeh ci siamo riportati sotto, ma non basta un turno soltanto per recuperare il set o vincere una partita, dobbiamo necessariamente fare qualcosina in più. E' un momento difficile, ma non dobbiamo mollare, questo è l'unico imperativo categorico »,

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 2, Otsuka 10, Di Martino 7, Reggers 20, Recine 11, Caneschi 4, Masulovic (L), Staforini 0, Catania (L), Benacchio 0. N.E. Ichino, Barbanti, Lindqvist. All. Piazza.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 1, Fedrizzi 5, Petkov 2, Golzadeh 13, Magalini 13, Stankovic 6, Cubito (L), Pellacani 0, Marchiani 0, Koprivica 0, Marchisio (L). N.E. Vecchi, Tatarov. All. Ortenzi.

ARBITRI: Zanussi, Armandola, Nava.

Durata set: 21′, 24′, 25′; tot: 70′,

MVP: Fernando Kreling (Allianz Milano),

Spettatori: 1796

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Allianz Milano 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.