Cisterna-Milano l'anticipo, Trento-Perugia il big match

Il turno propone un primo incontro sabato 22 novembre 2025 alle 18.00, con diretta Rai Sport. In campo la sfida tra Cisterna Volley, nona in classifica, e l’Allianz Milano, salita a 10 punti grazie al successo infrasettimanale. Sono cinque gli incontri previsti domenica 23 novembre. Forte del settimo posto da matricola, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si confronta alle 16.00, con live streaming su DAZN, con la Valsa Group Modena, quinta con tre lunghezze di vantaggio sui piemontesi; una ricca tradizione alle spalle tra i due club, con Cuneo (nel vecchio assetto societario) e Modena che hanno incrociato i loro cammini 71 volte (si tratta della 13a esima sfida più giocata tra squadre di Serie A), mentre quello di domenica sarà il primo confronto tra gli emiliani e la nuova società cuneese. In campo alla Kioene Arena, alle 17.00, la Sonepar Padova, che condivide i 6 punti con Cisterna, e la Cucine Lube Civitanova, scesa al terzo posto dopo il passo falso in Emilia e inciampata nelle ultime due spedizioni nella città del Santo.

Il big match di giornata è la sfida delle 18.00 (live su Rai Sport e in diretta anche su Rai Radio Uno grazie alla presenza dell’inviata Manuela Collazzo) tra l’Itas Trentino, attualmente quarta forza del torneo, e la Sir Susa Scai Perugia, prima a 17 punti a +3 su Verona, ma con una partita in più giocata. Si tratta inoltre della prima volta in SuperLega in cui si affrontano le ultime due vincitrici della CEV Champions League: Perugia ha trionfato nell’edizione 2025, Trento in quella precedente. I due club, inoltre, sono stati capaci di aggiudicarsi 9 degli ultimi 11 titoli assegnati, tra competizioni nazionali e internazionali. Sono due i posticipi alle 19.00. Il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina riceve la visita di una ricaricata Gas Sales Bluenergy Piacenza, ora sesta con 9 punti. In simultanea la Rana Verona, seconda a -3 dai Block Devils, ospita il Vero Volley Monza. Tutte le gare saranno trasmesse su VBTV.

Cisterna Volley - Allianz Milano

La sfida di sabato con diretta Rai Sport è la sesta tra Cisterna Volley e Allianz Milano. Il Club pontino, reduce dai successi al tie-break sul campo di Monza e in casa con Modena dopo una rimonta significativa, ha vinto solo il primo dei cinque faccia a faccia con la formazione ambrosiana. I meneghini, a +4 in classifica sui giganti laziali, si preparano ad affrontare l’ex Tommaso Barotto e sono in serie positiva da tre turni grazie alle affermazioni casalinghe con Monza e Grottazzolina, intervallate dal tie-break corsaro a Padova. Nelle fila degli ospiti Edoardo Caneschi è a 4 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, mentre il bomber Ferre Reggers, tra i protagonisti assoluti degli ultimi trionfi, si presenta all’appello forte dei 20 punti personali messi a referto nell’ultima partita nei tre soli parziali andati in scena all’Allianz Cloud.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Cisterna Volley, 4 successi Allianz Milano)

EX: Tommaso Barotto a Milano nel 2024/25

Fabian Plak (Cisterna Volley)- « Milano è una squadra fisica e molto organizzata. Mi aspetto una gara dura, intensa, con tanti scambi lunghi. Dovremo essere concentrati fin dall’inizio, in modo aggressivo: l’Allianz può contare su una fase muro molto solida, e su giocatori capaci di fare la differenza nei momenti chiave, con un’organizzazione difensiva davvero ottima. Noi siamo migliorati tanto rispetto all’inizio, e i risultati positivi ci hanno aiutato: ognuno conosce meglio il proprio ruolo e giochiamo con più convinzione, tutto questo si vede chiaramente da come reagiamo quando siamo sotto pressione ».

Fernando Kreling (Allianz Milano)- « Sabato torniamo subito in campo, su un campo impegnativo come quello di Cisterna: lì non è mai semplice giocare. Loro arrivano da una bella vittoria per 3-2 contro Modena, quindi saranno ancora più fiduciosi e carichi. Anche noi però arriviamo da due successi e credo che in questo momento del torneo dobbiamo pensare al nostro gioco. Se facciamo le cose nel modo giusto, diventerà difficile per chiunque affrontare questa Allianz Milano ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Valsa Group Modena

Alla vigilia del primo confronto ufficiale assoluto, ma con una ricca tradizione pallavolistica alle spalle, fatta di 71 precedenti tra la vecchia società piemontese e quella emiliana, domenica in live streaming su DAZN, solo tre punti in classifica separano la matricola MA Acqua S.Bernardo Cuneo da un Club veterano come la Valsa Group Modena, che in Piemonte ritrova tre vecchie conoscenze: Michele Baranowicz, Lorenzo Sala e Ivan Zaytsev. Complice la prova di forza al PalaSavelli di Porto S. Giorgio, nell’ultimo match il collettivo di Matteo Battocchio ha centrato un ulteriore step ribadendo di essersi ambientato nel migliore di modi nella massima categoria. Tanto rammarico tra le fila dei canarini, invece, per l’occasione da 3 punti sfumata al Palasport di Cisterna, con un vantaggio sprecato nel quarto set e lo scivolone al tie-break. Da una parte Riccardo Copelli è a 2 ace dai 100 in Regular Season, Lorenzo Codarin a 20 punti dai 1.500 con la maglia di Cuneo e Ivan Zaytsev a 29 attacchi vincenti dai 5.000 in carriera, dall’altra Paul Buchegger, al 200° incontro in Italia, è a 27 attacchi vincenti dai 2.000 in Regular Season, mentre Giovanni Sanguinetti ha nel mirino l’attacco vincente n.500 in SuperLega.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Lorenzo Sala a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20

Lorenzo Sala (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Modena è sicuramente una squadra molto fisica che punterà tanto sul servizio e da questo ci dovremo aspettare una partita molto complicata in ricezione dovendo cercare di limitare il loro numero di ace e di slash. Per provare a fare punti in casa contro questo avversario, oltre ad alzare l'attenzione in ricezione, bisognerà essere pazienti in attacco, giocando il più possibile a muro e allungando la partita il più possibile sul punto a punto perché penso che quella di domenica sarà una vera e propria battaglia ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Andremo a giocare su un campo ostico, Cuneo è una piazza con molta passione e tornata finalmente in SuperLega dopo tanto tempo. Non sarà sicuramente facile, mi aspetto una sfida in cui proveranno a metterci in difficoltà e noi dovremo essere bravi a rispondere nel modo giusto e a mantenere il nostro livello di gioco dall’inizio alla fine senza i cali avuti domenica scorsa a Cisterna ».

Sonepar Padova - Cucine Lube Civitanova

Si avvicina la gara n. 59 tra Sonepar Padova e Cucine Lube Civitanova, che nel roster ha quattro ex patavini: Fabio Balaso, Mattia Bottolo (a 30 punti dai 1.000 con i biancorossi), Eric Loeppky e Santi Orduna. Il bilancio dei precedenti sorride ai biancorossi (49-9), ma le ultime due sfide alla Kioene Arena se l’è aggiudicate la Sonepar: un 3-0 nei Play Off 5° Posto 2023/24 e il lampo al fotofinish l’anno scorso. Nell’ultimo turno la formazione veneta ha dato un saggio del suo valore con la reazione davanti al pubblico amico contro Milano. Guizzo che però ha fruttato 1 solo punto in graduatoria, con salita a 6 di pari passo con Cisterna. Cucinieri invece sottotono a Piacenza, con un attacco meno efficace delle precedenti partite e un ritorno al terzo posto. Da una parte Andrea Truocchio è a 6 attacchi vincenti dai 500 in carriera, mentre dall’altra Marko Podrascanin cerca il muro n. 1.300 in SuperLega Credem Banca.

PRECEDENTI: 58 (49 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Sonepar Padova)

EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Santiago Orduna a Padova nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Mattia Orioli (Sonepar Padova)- « Sappiamo bene la forza di Civitanova. Sarà una partita impegnativa, come lo sono state Trento e Perugia. La differenza è che questa volta giochiamo in casa, e il nostro pubblico può aiutarci molto, proprio come ha fatto contro Milano, quando ci ha dato una spinta importante. L’aspetto principale, secondo me, sarà tenere il loro servizio. Dovremo poi essere bravi a gestire anche le situazioni con palla staccata da rete, avere pazienza e cercare di non mandare troppo in serie i loro battitori. Per il resto ce la giocheremo a viso aperto, perché sappiamo di poter fare bene, come si è visto con Milano ».

Pablo Kukartsev (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo sereni e concentrati sulla partita a Padova, consapevoli che per vincere dobbiamo dare il massimo in ogni palazzetto perché in SuperLega tutte le sfide sono complicate. Vogliamo chiudere la settimana di allenamenti nel migliore dei modi. L'obiettivo è mostrare il nostro vero potenziale e alzare nuovamente il livello del gioco in un campo insidioso come quello della Sonepar ».

Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia

La diretta più attesa dagli amanti della pallavolo è la sfida trasmessa da Rai Sport tra i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e i campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia, in una BTS Arena sold-out e pronta per il big match di domenica, che verrà raccontata anche da Manuela Collazzo su Rai Radio Uno. Si tratta della sfida n. 58 tra dolomitici e Block Devils, con gli umbri in vantaggio nei precedenti grazie con un bilancio di 32 vittorie a 25: in campo le ultime due vincitrici della CEV Champions League: si tratta della prima volta in SuperLega che due Club capaci di trionfare in Europa in due stagioni consecutive (2025 Perugia, 2024 Trento) si affrontano. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera le due compagini che, degli ultimi 11 trofei assegnati – nazionali e continentali – se ne sono aggiudicati complessivamente 9. Dopo due partite senza punti in campionato, a Civitanova e a Verona, gli uomini di Marcelo Mendez sono tornati a correre forte espugnando Cuneo e superando agevolmente Monza fino a portarsi ai piedi del podio a -1 da Civitanova. Gli ospiti, invece, sono primi in solitaria a 17 punti, con tre lunghezze di vantaggio su Verona, in virtù dell’anticipo dell’11° turno vinto con Cuneo, ma domenica scorsa in casa hanno registrato la prima sconfitta della stagione, maturata al tie-break proprio contro gli scaligeri, che ora hanno lo scontro diretto a favore. Tanti ex nei due Club: da una parte Flavio, dall’altra Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Simone Giannelli, Sebastian Solé e coach Angelo Lorenzetti. Aria di record per Alessandro Michieletto, alla gara n. 200 in Serie A, e per Jordi Ramon, a 7 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season. Sul fronte opposto Augustin Loser è a 17 punti dai 1.000 in SuperLega, Roberto Russo a 8 sigilli dai 1.000 nella massima serie; Plotnytskyi va invece alla ricerca dell’ace numero 400.

PRECEDENTI: 57 (32 successi Sir Susa Scai Perugia, 25 successi Itas Trentino)

EX: Flavio Resende Gualberto a Perugia nel 2022/23, 2023/24; Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « La partita di domenica sarà un bel banco di prova perché sino ad ora in questa stagione abbiamo sofferto contro squadre che lavoravano bene fra battuta e muro e la Sir Susa Scai possiede queste caratteristiche, quindi ci attende sicuramente un impegno molto difficile. Ci saranno sicuramente dei momenti in cui faticheremo ad esprimere il nostro gioco, ecco perché sarà fondamentale avere sempre l’atteggiamento giusto ».

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia)- « Chiaramente affrontiamo fuori casa una delle squadre più forti del nostro campionato, secondo me i più forti in assoluto. Nonostante stiano pagando un'assenza molto pesante come quella di Daniele Lavia, hanno in rosa giocatori di altissimo livello; mi aspetto una partita difficile, è una squadra che nonostante i cambiamenti ha delle certezze importanti; una squadra che ha un livello di battuta molto alto, la differenza la farà la sfida tra battuta e ricezione. Noi vogliamo mettere in campo quello che stiamo facendo in allenamento; questo sarà uno di quei match belli da vivere al di là dei punti pesanti che ci saranno in palio per la classifica ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Gas Sales Bluenergy Piacenza

PRECEDENTI: 4 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20; Francesco Comparoni a Grottazzolina nel 2024/25

Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Piacenza è una squadra molto attrezzata, che abbiamo già affrontato in precampionato. Spero che giocando in casa il nostro pubblico possa darci una grossa mano, la parola d'ordine in questo periodo è di non mollare mai nemmeno un pallone e provare a tirare fuori tutto quello che abbiamo. In questo momento ci manca la continuità, a volte riusciamo anche a stare avanti nel punteggio, ma poi ci perdiamo. L'obiettivo è di mantenere quel livello di gioco un po' più a lungo ».

Francesco Comparoni (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Non sarà affatto una partita facile, Grottazzolina è una squadra che lotta dal primo all’ultimo pallone, l’ha dimostrato lo scorso anno e anche in questa stagione, la classifica non è veritiera. Non dobbiamo certamente abbassare la guardia se vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. Lo scorso anno mi sono trovato molto bene a Grottazzolina, non so come mi accoglieranno i miei ex tifosi, certo io credo di aver lasciato un buon ricordo là nelle Marche ».

Rana Verona - Vero Volley Monza

Nel secondo posticipo domenicale delle 19.00, la Rana Verona sfida la Vero Volley Monza per la 26ª volta in Serie A, forte di un vantaggio di 16 vittorie a 9 nei precedenti. Dopo il passaggio a vuoto a Civitanova, gli scaligeri hanno subito ingranato la marcia infliggendo un 3-2 a domicilio al Pala Barton Energy. Un risultato che ha permesso al team veneto di infliggere la prima delusione stagionale a Perugia e di superare la Lube in classifica portandosi a quota 14 punti. Delicata la situazione di Monza, penultima con 4 punti e senza vittorie da quattro turni, anche se nel penultimo incontro disputato ha comunque immagazzinato un punto nel match casalingo perso contro Cisterna, una sorta di scontro diretto per la graduatoria. Un ex per parte: il centrale Leandro Mosca, che è a 2 attacchi vincenti dai 500 in carriera, vanta trascorsi con la maglia di Verona, per l’esattezza nelle annate 2022/23 e 2023/24, mentre il tecnico Fabio Soli ha guidato la squadra lombarda. Sul fronte scaligero, in Regular Season, Noumory Keita è a 3 ace dai 100, Marco Vitelli a 5 punti dai 1.000, mentre Aidan Zingel è a 4 muri dai 700.

PRECEDENTI: 25 (9 successi Vero Volley Monza, 16 successi Rana Verona)

EX: Leandro Mosca a Verona nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Fabio Soli (Rana Verona)- « Sono finiti i grandi nomi in questo trittico affrontato tra Trento, Civitanova e Perugia. Adesso nasce un nuovo pericolo. Magari i contenuti tecnici saranno leggermente inferiori, ma subentra un tipo di pressione differente e starà a noi decidere quanto patire questa pressione. Affrontiamo squadre che hanno fame di punti perché non navigano in una posizione di classifica così tranquilla. Sono partite complicate, perché quando hai in testa l’idea di poter vincere non sfidando una big devi sempre stare attento perché conta il livello di pallavolo che esprimi. Se scendi sotto un certo livello, rischi di far fatica con chiunque. Dovremo mantenere alta l’attenzione con il massimo rispetto dell’avversario ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « A Verona sarà una partita molto difficile, avremo di fronte una squadra in forma che gioca un'ottima pallavolo ed è stata in grado di vincere anche contro Perugia. Dovremo scendere in campo con la testa libera e combattere punto su punto. Ottenere un risultato positivo farebbe bene al nostro morale. In ogni gara stiamo tentando di fare il meglio, vogliamo dimostrare di poter giocare alla pari con le squadre più forti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA –

Sabato 22 novembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Allianz Milano Arbitri: Canessa Maurizio, Zavater Marco (Salvati Serena)

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena Arbitri: Giardini Massimiliano, Lot Dominga

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Carcione Vincenzo

Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Simbari Armando, Puecher Andrea

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Brancati Rocco, Luciani Ubaldo

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Vero Volley Monza Arbitri: Vagni Ilaria, Santoro Angelo (Angelucci Claudia)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Allianz Milano 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.