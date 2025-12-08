Seconda vittoria di fila per Monza che espugna Padova

PADOVA– La Vero Volley Monza trova la sua seconda vittoria consecutiva, battendo 1-3 (22-25; 25-18; 28-30; 20-25) la Sonepar Padova e scavalcandola in classifica. Un successo pesantissimo, il primo stagionale fuori dalle mura amiche, che ridà slancio alle ambizioni dei brianzoli. La squadra di coach Massimo Eccheli sforna una prestazione autorevole, su un campo difficile, trascinata da un inarrestabile Padar, eletto mvp del match. L’opposto della Vero Volley è il miglior realizzatore della sua squadra con 32 punti e il 71% in attacco. Meglio di lui fa solo il suo pari ruolo avversario, Masulovic, che di palloni ne mette a terra 33 senza però riuscire a regalare la vittoria alla sua squadra. Monza si dimostra solida in attacco ma ancora di più a muro: sono 14 quelli vincenti, dieci in più dei veneti. Il terzo set è quello decisivo per le sorti della partita: dopo essersi aggiudicata il primo parziale ed aver subìto la reazione della Sonepar nel secondo, Monza fa sua la terza frazione in un finale incandescente. Per Padova è un colpo da ko: di fatto il quarto set è una marcia trionfale per la Vero Volley verso la conquista dei tre punti.

La Sonepar si presenta con la diagonale Todorovic-Masulovic, Orioli e Gardini schiacciatori, Polo e Truocchio al centro, Diez libero. Risponde la Vero Volley con Zimmermann in regia, Padar opposto, Röhrs e Atanasov schiacciatori, Mosca e Beretta al centro, Scanferla libero.

L’equilibrio regna sovrano nelle fasi iniziali del match, come facilmente prevedibile essendo uno scontro diretto. La Vero Volley ha il merito di trovare il primo vero allungo sull’11-14, costringendo la formazione di casa a chiamare un time-out. I brianzoli toccano quota 20 (17-20), ma Padova torna a -1 (19-20). Eccheli interrompe il gioco, alla ripresa però il diagonale out di Atanasov rimette in parità il set (20-20). Padar attacca la palla che vale il set point (22-24) e subito dopo trova il punto del parziale (22-25).

Nella seconda frazione le squadre si equivalgono fino al break firmato Padova (16-14). Immediata è la richiesta di time-out di coach Eccheli, così come la reazione di Monza (17-17). I padroni di casa non demordono e si riportano avanti (21-18), questa volta in maniera definitiva. La Vero Volley non riesce più a rimontare e si arrende sotto i colpi del servizio di Masulovic (25-18).

La Sonepar inizia meglio il terzo set (7-4), ma la Vero Volley non si lascia sorprendere: pareggia i conti (8-8) e poi, con l’attacco di Röhrs, inserisce la freccia (8-9). Polo e compagni mettono in campo una reazione d’orgoglio in grado di spingerli sul 15-12. Il time-out richiesto da Monza è fondamentale per interrompere la striscia positiva dei veneti (15-15). Il ritrovato equilibrio, però, dura poco perché il nuovo break di Padova fa segnare il 21-18 sul tabellone. Padar tiene a galla la sua squadra (23-21) e Larizza risponde presente a muro (23-23). Si va ai vantaggi ed è la Vero Volley a festeggiare (28-30).

Nel quarto parziale Larizza sale in cattedra a muro e dice no agli attacchi avversari (1-7). Uno strappo che indirizza set e partita, perché la Sonepar non ha più la forza di riaprire i discorsi. Il finale dice 20-25 e la Vero Volley può esultare per il suo primo successo esterno.

I protagonisti-

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « L’approccio è stato buono. Nel primo set siamo entrati bene in campo; lo abbiamo perso, secondo me, per qualche disattenzione di troppo. Il secondo lo abbiamo giocato bene, mentre il terzo è stato quello che ha un po’ spaccato la partita: siamo sempre stati avanti, eravamo sopra 23-20 e non siamo riusciti a chiuderlo. Quando perdi set così diventa difficile restare dentro la gara. Nel quarto siamo partiti male, poi ci siamo ripresi, ma non siamo riusciti a recuperare. Per me la chiave della partita è proprio quel 23-20 del terzo set ».

Jacopo Larizza (Vero Volley Monza)- « La partita è stata molto intensa, come dimostrano anche i parziali. Padova in casa è una squadra ostica, in grado di dare del filo da torcere a tutti. Noi siamo partiti molto bene e siamo stati bravi a spuntarla nel terzo set dopo aver perso il secondo. Siamo contentissimi, era importante vincere e adesso ci prepareremo alla partita contro Grottazzolina. Sarà un match importante, perché oltre ad esserci in ballo punti in ottica salvezza potrebbe regalarci la qualificazione ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Vogliamo esserci, per i nostri tifosi e per la società, faremo il massimo per riuscirci ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – VERO VOLLEY MONZA 1-3 (22-25, 25-18, 28-30, 20-25) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 1, Orioli 11, Polo 4, Masulovic 33, Gardini 15, Truocchio 0, Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 0, Nachev 0, Toscani (L), Mc Raven 2, Held 4. N.E. Bergamasco. All. Cuttini.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Atanasov 14, Mosca 3, Padar 32, Rohrs 14, Beretta 4, Pisoni (L), Frascio 0, Marttila 1, Scanferla (L), Larizza 6. N.E. Velichkov, Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

ARBITRI: Zanussi, Brunelli.

Durata set: 25′, 21′, 39′, 26′; tot: 111′.

MVP: Krisztian Padar (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2419

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 26, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Valsa Group Modena 19, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 16, Vero Volley Monza 10, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Un incontro in più: Vero Volley Monza, MA Acqua S.Bernardo CuneoDue incontri in più: Sir Susa Scai Perugia