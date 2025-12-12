Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Volley Mercato: il centrale Nedeljković aVerona

Volley Mercato: il centrale Nedeljković aVerona

L'ex Cisterna, torna in Italia dopo l'esperienza in Grecia nell'Olympiacos. Nella formazione di Soli andrà a surrogare l'assenza di Zingel
1 min
VERONA- Il centrale serbo Aleksandar Nedeljković è un nuovo giocatore della Rana Verona.

LA CARRIERA-

Nato a Vranje il 27 ottobre 1997, Aleksandar Nedeljković, ruolo centrale, 205 centimetri di altezza, ha già militato due anni nel massimo campionato italiano indossando la maglia di Cisterna (stagioni 2023-2025), dalla stagione 2025-2026 è stato un giocatore dell’Olympiacos in Grecia. Nedeljković vestirà la maglia numero 29 di Rana Verona. 

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Siamo felici di accogliere nel gruppo un giocatore che completa un reparto che ha chiaramente sofferto un po’ in questi primi mesi di campionato, complice l’inaspettato stop di Zingel. Nedeljković è un giocatore maturo, che saprà integrarsi con rapidità in un gruppo solido che necessita di un aiuto efficace nella fase difensiva. Siamo certi che il nazionale serbo saprà dare il suo sostegno mettendosi a disposizione dello staff tecnico per alzare il livello tecnico e proseguire con efficacia il nostro cammino stagionale ». 

