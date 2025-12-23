Ben Tara à l'MVP di novembre
PERUGIA-Dopo il fresco successo in Brasile al Mondiale per Club, arrivato con la maglia di Perugia, Wassim Ben Tara si aggiudica anche il premio come Credem Banca MVP del mese di novembre, in virtù delle prestazioni che l’opposto tunisino di passaporto polacco ha saputo mettere al servizio dei Block Devils, che hanno chiuso il girone di andata in terza posizione, alle spalle solamente di Trento e Verona.
Nelle sette gare disputate a novembre dal collettivo umbro, Ben Tara ha saputo totalizzare 111 punti, vincendo il premio come MVP in ben 4 occasioni (contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza e Cisterna Volley).
L’opposto di Perugia, in questa prima parte di Regular Season, ha invece messo a segno un totale di 177 punti, frutto anche di 11 ace e altrettanti muri.
Ben Tara sarà premiato in occasione del match valido per la 14a giornata di SuperLega Credem Banca, quello del 4 gennaio 2026 tra Sir Susa Scai Perugia e Allianz Milano.
Le parole di Wassim Ben Tara
« Un premio che mi inorgoglisce e che dà ancora più valore al recente successo ottenuto con la squadra. Siamo tornati a Perugia dopo aver vinto il nostro terzo Mondiale per Club, e siamo molto soddisfatti anche perché quest’anno in Brasile il livello si era molto alzato rispetto alle precedenti edizioni. Sono state partite veramente toste e questo tipo di sfide ci hanno aiutato molto anche per andare avanti e per crescere, soprattutto in vista del prosieguo della stagione di SuperLega Credem Banca e dei prossimi appuntamenti in Del Monte® Coppa Italia. Una stagione che ci riserverà tante altre partite così, che saranno toste e combattute fino alla fine ».