Ben Tara à l'MVP di novembre

Nelle sette gare disputate a novembre dal collettivo umbro, Ben Tara ha saputo totalizzare 111 punti, vincendo il premio come MVP in ben 4 occasioni (contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza e Cisterna Volley).

L’opposto di Perugia, in questa prima parte di Regular Season, ha invece messo a segno un totale di 177 punti, frutto anche di 11 ace e altrettanti muri.

Ben Tara sarà premiato in occasione del match valido per la 14a giornata di SuperLega Credem Banca, quello del 4 gennaio 2026 tra Sir Susa Scai Perugia e Allianz Milano.

Le parole di Wassim Ben Tara

« Un premio che mi inorgoglisce e che dà ancora più valore al recente successo ottenuto con la squadra. Siamo tornati a Perugia dopo aver vinto il nostro terzo Mondiale per Club, e siamo molto soddisfatti anche perché quest’anno in Brasile il livello si era molto alzato rispetto alle precedenti edizioni. Sono state partite veramente toste e questo tipo di sfide ci hanno aiutato molto anche per andare avanti e per crescere, soprattutto in vista del prosieguo della stagione di SuperLega Credem Banca e dei prossimi appuntamenti in Del Monte® Coppa Italia. Una stagione che ci riserverà tante altre partite così, che saranno toste e combattute fino alla fine ».