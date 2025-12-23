In Superlega è tempo di Boxing Day

In classifica i campioni d’Italia di Trento sono in vetta insieme ai campioni del mondo e d’Europa di Perugia con 29 punti e una lunghezza di vantaggio su Verona, mentre Modena ha scavalcato Piacenza in quarta posizione.

A tenere a battesimo la maratona di grande pallavolo è il big match delle 16.00, con diretta Rai Sport dall’Eurosuole Forum, tra Cucine Lube Civitanova, a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo la prima vittoria esterna stagionale, e Gas Sales Bluenergy Piacenza, caduta in casa al tie-break nell’ultimo turno al termine di una partita molto intensa contro il collettivo scaligero. Proprio Rana Verona, alle 17.00, riceve la visita del fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina con diretta DAZN. I padroni di casa marcano stretta l’accoppiata di testa, gli ospiti inseguono il primo successo stagionale in uno dei campi più duri dell’intero circuito. Tre incontri in simultanea alle 18.00. Dopo un turno da spettatori interessati, i giganti della Vero Volley Monza tornano in campo all’OpiquadArena con diretta DAZN contro la capolista Itas Trentino, alla seconda trasferta di fila dopo il blitz in tre set alla Kioene Arena e pronta ritrovare i brianzoli il 29 dicembre sulle Dolomiti per il Quarto di Finale in gara secca nella Del Monte® Coppa Italia. Esclusiva VBTV ed esame interno dall’elevato coefficiente di difficoltà per Cisterna Volley, opposta ai campioni iridati della Sir Susa Scai Perugia, reduci dal Mondiale per Club in Brasile. Live streaming VBTV anche per il confronto tra Allianz Milano, che torna sul proprio campo dopo due trasferte nelle Marche, e Sonepar Padova, che ha centrato l’ultima vittoria lontano dal proprio palazzetto al giro di boa per poi cedere in casa agli assalti trentini. Il sipario sul boxing Day cala alle 20.30 con la diretta DAZN tra Valsa Group Modena e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Gli emiliani vogliono proseguire l’ascesa dopo aver scalzato Piacenza dal quarto posto, i piemontesi cercano di rialzare la testa per migliorare il decimo posto e non farsi risucchiare nella lotta salvezza.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Prima battuta all’Eurosuole Forum con la sfida n. 17 tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Sono 13 a 3 le vittorie dei marchigiani nei precedenti, ma il match di andata è stato vinto 3-0 dagli emiliani, che prima di cedere al tie-break a Trento e con Verona vincevano ininterrottamente da cinque gare. Imbattuti tra le mura amiche, gli uomini di Giampaolo Medei cercano la terza affermazione consecutiva nel torneo dopo le due ottenute contro Milano al quinto set e a Cuneo in tre parziali. In classifica la Lube è sesta con un solo punto di ritardo sul collettivo di Dante Boninfante, padre del regista dei vicecampioni d’Italia Mattia Boninfante (1 ace ai 100 in Regular Season). A Civitanova si presenta l’ex Dragan Travica (2 muri ai 300 in carriera e 3 muri ai 300 in SuperLega), mentre è ancora convalescente dopo l’operazione alla gamba l’altro ex, Robertlandy Simon. Da una parte Alex Nikolov è a 11 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Giovanni Gargiulo a 2 muri dai 300 in carriera. Tra gli ospiti Gianluca Galassi è a 4 punti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 16 (13 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Dragan Travica a Lube nel 2011/12, 2012/13

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Non vedo l'ora di giocare e devo pure vincere da 3 punti per pareggiare il conto nelle sfide stagionali contro mio padre Dante. Di sicuro il nostro approccio dovrà essere migliore rispetto all'andata e sarà importante restare lucidi nel punto a punto, soprattutto dopo il 20. Seppur consapevoli che pochi giorni dopo avremo un match da dentro o fuori in Coppa Italia a Perugia, dovremo focalizzarci sulla Gas Sales, che anche senza un atleta chiave in tutti i fondamentali come Simon gioca a un livello molto alto. Dovremo lottare su ogni pallone ».

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La Lube in casa non ha ancora perso una partita, sappiamo bene il valore dei nostri avversari e che la gara che ci attende sarà molto complicata e difficile. Noi sappiamo di avere delle buone potenzialità e di poter dare fastidio a tutte le squadre, dopo due partite perse al tie break abbiamo voglia di tornare a vincere. La Lube sta attraversando un buon momento e giocare nel loro palazzetto non è facile per nessuna squadra, dobbiamo dimenticare la gara dell’andata e pensare solo a fare bene le cose nella nostra metà campo ».

Rana Verona - Yuasa Battery Grottazzolina

Priva di Francesco D’Amico ma con un Matteo Staforini in più (esordio sabato scorso a Piacenza) e terza con 1 punto di ritardo dalla vetta, Rana Verona ospita Yuasa Battery Grottazzolina, battuta dagli scaligeri in 7 dei 10 precedenti e ultima della classe. I padroni di casa, reduci dalla maratona vinta a Piacenza, lottano con un punto di ritardo su Trento e Perugia. Gli ospiti cercano un colpo a effetto per uno scossone mentale, visto che nelle 12 gare fin qui affrontate hanno accumulato solo 2 punti senza mai togliere lo zero dalla casella delle partite vinte, anche a causa del via vai di giocatori in infermeria. Nell’ultima sfida, quella casalinga con Milano, è arrivata una delusione in tre set. Agli ex scaligeri Michele Fedrizzi (7 punti ai 1.000 in SuperLega e 4 ace ai 400 in Regular Season) e Giulio Magalini (12 attacchi vincenti ai 500 in Regular Season) il compito di risollevare il team marchigiano. Tra i padroni di casa Rok Mozic è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali. In Regular Season, Pietro Bonisoli è alla centesima presenza, Lorenzo Cortesia è a 18 punti dai 1.000, Noumory Keita è a 25 attacchi vincenti dai 1.000.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 7 successi Rana Verona)

EX: Michele Fedrizzi a Verona nel 2012/13; Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « La difficoltà di questa gara è di non sottovalutare nulla. Ho dato ai ragazzi un doveroso riposo perché credo sia giusto fargli festeggiare il Natale in famiglia, ma mi aspetto che nessuno perda il focus su questa partita perché incontriamo una squadra che ha fame di punti e che tutti sappiamo quello che è riuscita a fare l'anno scorso. Noi stiamo lavorando su alcune situazioni, soprattutto legate alla fase break e alla continuità in battuta che rimane fondamentale. Ovvio che i nostri avversari ci stanno studiando per trovare le contromisure, quindi ci vorrà un grande focus sia per garantirci continuità che variabilità e tornare a macinare numeri interessanti ».

Vero Volley Monza - Itas Trentino

In arrivo il faccia a faccia n. 41 tra Vero Volley Monza e Itas Trentino, che si ritroveranno curiosamente in campo anche lunedì 29 dicembre 2025, ma alla BTS Arena, per la sfida in gara unica dei Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia. Sono solo 7 le vittorie brianzole nei precedenti. Negli ultimi quattro incroci, tre in Regular Season e uno in Del Monte® Supercoppa, i dolomitici si sono imposti 3-0. Una striscia che non ha cancellato i ricordi di Gara 5 della Semifinale Play Off 2023/24, quando Monza espugnò Trento al tie-break eliminando i gialloblù dalla lotta Scudetto. La formazione di casa è ottava e non è scesa in campo nell’ultimo turno avendo anticipato a fine novembre la gara a Perugia. Gli ospiti, al vertice della graduatoria in coabitazione con Perugia, sono alla seconda trasferta di fila dopo il successo in tre set a Padova. Da una parte Jan Zimmermann è alla gara n. 100 in Regular Season e Martin Atanasov cerca il centesimo attacco vincente stagionale, dall’altra Alessandro Michieletto è a 8 punti dai 200 stagionali e a 2 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera.

PRECEDENTI: 40 (7 successi Vero Volley Monza, 33 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Giochiamo contro la squadra prima in classifica, un top team da affrontare dando il massimo in campo. Cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile in questo match di campionato, ma anche nella successiva sfida di Coppa Italia ».

Nicola Pesaresi (Itas Trentino)- « Sfideremo Monza due volte nel giro di tre giorni e saranno entrambe, per motivi differenti, partite delicate; ora ci concentriamo su quella da giocare in Brianza che immagino sarà difficile e da affrontare con la giusta concentrazione per non incappare in spiacevoli sorprese ».

Cisterna Volley - Sir Susa Scai Perugia

Cisterna Volley prova a sgambettare Sir Susa Scai Perugia, ma è andata male ai pontini negli unici 5 precedenti, tutti in Regular Season. A giocare un ruolo rilevante saranno fattore mentale e tasso di stanchezza degli umbri, reduci dal terzo titolo iridato in Brasile al Mondiale per Club. Se Cisterna è a corto di vittorie e nell’ultimo turno ha vinto solo un set a Modena, restando penultima a +4 dalla coda, è pur vero che il collettivo laziale in questo periodo non ha mai perso il focus sul torneo. Al contrario, il sodalizio perugino ha disputato parecchie partite in pochi giorni, può essere alle prese con gli effetti del jet lag e con una concentrazione da rimettere a fuoco dopo il trionfo. L’unico ex della gara è Filippo Lanza, con tre anni in maglia bianconera alle spalle. Tra i padroni di casa Efe Bayram è a 2 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season e a 3 punti dai 100 stagionali, mentre Tommaso Barotto è a 17 punti dai 1.000 in carriera. Tra gli ospiti Oleh Plotnytskyi è a 5 punti dai 2.500 in SuperLega, Roberto Russo a 5 punti dai 1.000 nella categoria, Sebastian Solé a 2 ace dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Allianz Milano - Sonepar Padova

Allianz Milano e Sonepar Padova si ritrovano l’una contro l’altra sotto rete per la contesa n. 27 dopo i 19 successi dei meneghini e i 7 squilli dei veneti negli scontri diretti. La formazione lombarda, settima a -2 dalla Lube e pronta a sfidare l’ex Davide Gardini, ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore opposto giapponese Karen Masajedi e viene da due trasferte marchigiane, la prima persa al tie-break con la Lube, la seconda vinta 3-0 contro la Yuasa. I patavini sono noni con 11 punti e domenica hanno ceduto con il massimo scarto in casa contro Trento, senza quindi dare seguito alla bella vittoria firmata al giro di boa in quattro set sul campo di Cisterna. Il bomber Ferre Reggers, molto ispirato nell’ultimo match, cerca l’attacco vincente n. 200 nella stagione 2025/26 ed è a 4 ace dai 100 in SuperLega, mentre Edoardo Caneschi è a 5 ace dal traguardo dei 100 realizzati in Regular Season. Nelle fila degli ospiti, invece, Francesco Zoppellari è a 5 muri dai 100 nelle Regular Season, mentre Tommaso Stefani è a 35 punti dall’obiettivo dei 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 26 (19 successi Allianz Milano, 7 successi Sonepar Padova)

EX: Davide Gardini a Milano nel 2024/25

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- « Quella contro la Sonepar Padova è una partita che dobbiamo giocare con la massima concentrazione su quello che dobbiamo fare in campo. Ci ricordiamo bene come è andata all’andata da loro. Sembrava tutto facile per due set, ma siamo arrivati al tie-break. Questa sarà anche l’ultima partita del 2025 all’Allianz Cloud e vogliamo regalare un bel risultato a tutti quelli che verranno a sostenerci. Di fronte avremo una squadra forte che pratica una bella pallavolo, per questo servirà restare uniti e lottare insieme dal primo all’ultimo punto ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Con Milano sarà difficile portare a casa set, ma dobbiamo assolutamente provarci con ogni mezzo, anche non tecnico, puntando sul carattere per evitare lo scoramento. I punti ci servono contro chiunque. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento visto a Cisterna e con Trento. Se riusciamo a restare mentalmente in partita, abbiamo grosse opportunità di portare a casa qualcosa. Il nostro livello di pallavolo è sicuramente migliore rispetto a due mesi fa ».

Valsa Group Modena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

A chiudere il turno è il posticipo tra Valsa Group Modena e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che si incrociano per la seconda volta in Serie A dopo la rocambolesca vittoria esterna degli emiliani nel match di andata al tie-break. I padroni di casa affrontano il secondo incontro consecutivo tra le mura amiche dopo il 3-1 contro Cisterna valso il salto al quarto posto davanti a Piacenza. Il gruppo piemontese sta attraversando un momento delicato dal punto di vista dei risultati e dopo la sconfitta interna in tre set contro Civitanova cerca una reazione sul campo e se la vede con un altro sodalizio storico della massima serie. Al PalaPanini tornano da rivali Michele Baranowicz, Lorenzo Sala e Ivan Zaytsev (5 attacchi vincenti ai 5.000 in carriera e 4 punti ai 100 stagionali). Tra i canarini Vlad Davyskiba è a 9 punti dai 2.000 in SuperLega e a 13 punti dai 200 stagionali, mentre Paul Buchegger è a 23 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera e Jacopo Massari cerca il muro n. 100 in carriera. Riccardo Copelli è a 2 ace dai 100 in Regular Season, Claudio Cattaneo a 4 ace dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsa Group Modena)

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Lorenzo Sala a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20

Matias Giraudo (Valsa Group Modena)- « Contro Cuneo è una partita importante come tutte le altre, come sempre cercheremo di giocare una buona pallavolo e di dare il massimo a prescindere dall’avversario che affrontiamo. Il livello della squadra è buono, siamo sempre stati tra le prime cinque e quindi vuol dire che stiamo facendo bene. C’è comunque ancora tanto da migliorare, ma sono fiducioso in vista dei prossimi impegni ».

Lorenzo Sala (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ci aspetta una gara tosta, Modena come ben sappiamo quando è in casa ha un uomo in più che è il pubblico. Tra Blu Brothers, appassionati, parenti e amici di noi giocatori, si sposteranno a Santo Stefano in centocinquanta per sostenerci. Dovremmo essere bravi in ricezione e avere pazienza per ricostruire le occasioni, loro hanno un muro molto forte e bisogna essere bravi a rigiocare per poi giocare con il muro scomposto. Daremo il massimo per provare a portare a casa qualcosa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DELLA REGULAR SEASON

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Lot Dominga, Salvati Serena

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 17.00

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Serafin Denis, Simbari Armando (

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Luciani Ubaldo, Vagni Ilaria

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Piana Rossella, Carcione Vincenzo

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Sonepar Padova Arbitri: Curto Giuseppe, Rossi Alessandro

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 20.30

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Zanussi Umberto, Nava Stefano

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 29, Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 28, Valsa Group Modena 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Cucine Lube Civitanova 22, Allianz Milano 20, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.