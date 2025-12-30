Volley Mercato: Cuneo ingaggia il francese Alexandre Strehlau

CUNEO- Dopo una lunga trattativa, protattasi per diversi giorni, Cuneo Volley ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore francese Alexandre Strehlau. Da domani il classe 2004 passerà dal Tours Volley-Ball alla societò piemontese e da giovedì sarà in palestra con i cuneesi con la maglia numero 10. Dal primo allenamento del 2026, giovedì 1° gennaio (h: 18-20), Alexandre sarà al Palazzetto di Cuneo per conoscere i compagni e il pubblico cuneese.

LA CARRIERA-

L’atleta transalpino ha mosso i primi passi nel Club Harnes Volley-Ball nella stagione 2021/2022 e dall’anno successivo è subito approdato in LNV tra le fila del Tourcoing Lille Métropole CFC. Gli ultimi due anni al Tours Volley-Ball lo hanno visto emergere in modo esponenziale. Per Alexandre questa è la prima esperienza fuori dal proprio paese e soprattutto nel campionato di Superlega italiano.

Le parole di Alexandre Strehlau

« Quando ho saputo che Cuneo era interessato a me, sono stato molto felice perché per me il campionato italiano è un sogno e soprattutto un obiettivo fin da piccolo ».

Quali sono state le tue prime impressioni?

« Mi è piaciuto molto parlare con il presidente perché mi ha fatto capire che aveva fiducia in me e spero vivamente di non deluderlo. Anche il mio amico Nathan Feral che gioca lì mi ha parlato molto bene ».

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

« Per quanto riguarda le mie aspettative, spero di dare il massimo contributo possibile alla squadra e, soprattutto, di imparare il più possibile dal campionato e dai metodi di lavoro italiani ».

Le parole del DS Paolo Brugiafreddo

« La Società ha deciso di intervenire sul mercato. Come avevo già detto al momento del rilascio di Gergye, saremmo stati vigili in attesa eventualmente di un’opportunità. Non ci siamo mossi prima perché volevamo essere certi che non ci fossero necessità diverse. Il momento è diventato opportuno nel momento in cui è apparsa questa possibilità, un ragazzo veramente molto talentuoso, a 21 anni già nel giro della Nazionale francese, vincitore del titolo d’oltralpe la scorsa stagione dove è stato assoluto protagonista soppiantando nel ruolo di titolare proprio Gergye. Sono solo quattro anni che gioca a pallavolo, ha delle altezze davvero molto importanti. Siamo contenti di regalare anche a Feral un amico, perché so che loro hanno un buonissimo rapporto, in quanto sono stati compagni in nazionale e hanno coltivato quest’amicizia anche al di fuori del campo. Stiamo cercando di fare in modo che possa essere arruolabile per la partita del 3 gennaio a Piacenza, ma non ne abbiamo la certezza perché dipende dalle pratiche di tesseramento burocratiche sia della Federazione francese che della Federazione europea, per quella italiana è già tutto concluso. Ovviamente siamo molto curiosi, molto soddisfatti, è un innesto sul quale abbiamo anche prospettive future, l’accordo è stato siglato in questi termini, non vediamo l’ora di vederlo in palestra e che ci possa dare un bel aiuto».