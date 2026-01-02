3a di ritorno: domani gli anticipi Piacenza-Cuneo e Trento-Civitanova

Squadre in campo nel fine settimana del 3 e 4 gennaio. La terza giornata di ritorno si apre sabato con due confronti. Alle 17.00, con live streaming DAZN, una Gas Sales Bluenergy Piacenza ancora carica per l’approdo alla Final Four di Coppa Italia, grazie alla prova di forza casalinga nel derby della via Emilia, e il rinnovo di Miguel Gutierrez, ospita MA Acqua S. Bernardo Cuneo, che proverà a rilanciarsi con l’aiuto di una new entry, lo schiacciatore francese Alexandre Strehlau. Remake dell’ultima Finale Scudetto, alle 18.00, in diretta Rai Sport dalla BTS Arena (sold out da giorni), tra la capolista Itas Trentino, dirompente nel proprio quartier generale, e la Cucine Lube Civitanova, che ha alzato il livello in trasferta senza però evitare l’eliminazione dalla Coppa Italia in Umbria. Domenica la maratona di pallavolo muove i primi passi alle 16.00 con il confronto tra i neocampioni del mondo della Sir Susa Scai Perugia e l’Allianz Milano, estromessa da Verona nei Quarti di Coppa Italia. La formazione di casa intende proseguire la marcia anche in campionato. In atto il testa a testa con Trento, mentre gli ambrosiani sono sesti a 23 punti come Piacenza. Esclusiva VBTV per gli altri tre incontri. Alle 17.00 Sonepar Padova di scena alla Kioene Arena contro la Valsa Group Modena per procurarsi punti utili a insidiare l’ottavo posto in classifica, mentre Modena vuole tenersi stretta la sua quarta posizione e magari recuperare punti sul podio. Alle 18.00 si sfidano Vero Volley Monza, per la difesa dell’ottava piazza dopo le delusioni contro Trento in campionato e Coppa Italia, e Rana Verona, terza in classifica e reduce da un bel finale di 2025, visto che con il successo contro Milano si è garantita la possibilità di inseguire una Coppa Italia sfuggita solo al tie-break della Finale pochi mesi fa. Prima battuta alla stessa ora anche per una sfida che può valere una fetta di stagione. A confronto al PalaSavelli il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley, penultima a +4 dai marchigiani. Si preannuncia un turno coinvolgente nella settimana che precede le gare delle Coppe Europee.

Quarto confronto in Serie A tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. L’unico successo dei piemontesi negli scontri diretti è arrivato in casa con il massimo scarto nel torneo di Serie A2 2018/19. In SuperLega le due squadre si sono incrociate già nella quarta giornata del torneo in corso e gli emiliani l’hanno spuntata al tie-break. La formazione di casa, scesa al quinto posto in classifica e carica per il rinnovo di Miguel Gutierrez, si è buttata alle spalle le tre sconfitte consecutive in campionato grazie al colpo casalingo per 3-1 nel derby dei Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia vinto 3-1 contro Modena, squadra che ha impartito un severo 3-0 alla matricola piemontese nell’ultimo turno, spingendo il Club, decimo, a tornare sul mercato. Cuneo ha deciso di regalarsi Alexandre Strehlau, schiacciatore francese classe 2004. Al PalaBancaSport tornano da ex Michele Baranowicz e Riccardo Copelli (2 ace ai 100 in Regular Season). Da una parte Alessandro Bovolenta è a 7 attacchi vincenti dai 200 stagionali, a 2 muri dai 100 in Regular Season e a 3 ace dai 100 in carriera, dall’altra Francesco Comparoni è a 3 punti dai 500 in carriera.

Iniziare il 2026 con il remake dell’ultima Finale Scudetto è un lusso. I match tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova raggiungono il capitolo n. 109. Marchigiani avanti con 58 vittorie a 50. La formazione gialloblù, che guida la classifica a braccetto con Perugia, lunedì ha conquistato il pass per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia estromettendo Monza in tre set. Da record il bilancio dolomitico con il 19° accesso alle Semifinali su 24 partecipazioni. Capodanno amaro per i vicecampioni d’Italia. Gli uomini di Giampaolo Medei, quinti in campionato dopo la terza vittoria di fila, martedì sono caduti 3-1 in Coppa Italia a Perugia da campioni uscenti lasciandosi scappare il pass per la F4. Tanti ex sabato alla BTS Arena, che sarà sold out anche in questa occasione: da una parte Gabi Garcia Fernandez, il giovane Andrea Giani e Nicola Pesaresi, dall’altra Wout D’Heer e Marko Podrascanin. Tra i padroni di casa Flavio cerca il 100° punto stagionale, Alessandro Michieletto l’ace n. 300 in carriera. Tra gli ospiti Alex Nikolov è a 5 ace dai 100 nelle manifestazioni della Lega Pallavolo Serie A.

Prosegue senza tentennamenti il momento magico della Sir Susa Scai Perugia, che dopo la chiusura trionfale di 2025 al Pala Barton Energy con il successo nella gara secca dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia contro la Lube muove i primi passi nel 2026 ancora tra le mura amiche contro l’Allianz Milano, uscita dalla Coppa Italia per mano di Verona in tre set e sesta in campionato con 23 punti in coabitazione con Piacenza dopo la vittoria su Padova. I precedenti evidenziano un vantaggio di 27 successi a 9 per i Block Devils, mentre due ex meneghini stanno vincendo titoli con la maglia bianconera: Yuki Ishikawa e Agustin Loser. Oleh Plotnytskyi, MVP di coppa con le sue variazioni al servizio, è a 7 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 3 block dai 200 in carriera, Sebastian Solé è a 2 ace dai 100 in Regular Season, Wassim Ben Tara a 6 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera. Tra gli ospiti Edoardo Caneschi è a 5 punti dai 100 stagionali e a 4 ace dai 100 in Regular Season. In SuperLega Ferre Reggers è a 3 ace dai 100, Gabriele Di Martino a 19 punti dai 1.000 in SuperLega e a 18 punti dai 1.500 in carriera. Prima della gara, l’opposto della Sir Wassim Ben Tara sarà premiato come Credem Banca MVP del mese di novembre.

La sfida tra Sonepar Padova e Valsa Group Modena, la più longeva nella massima serie, apre il capitolo n. 115. Gialli avanti per 92 vittorie a 22 e vittoriosi 3-0 all’andata. La squadra di casa viene dalla sconfitta a Milano per 3-1 ed è nona con 11 punti, mentre gli ospiti, quarti a quota 28 dopo il 3-0 alla matricola Cuneo, devono buttarsi alle spalle l’amarezza per il derby in gara unica dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia perso 3-1 a Piacenza. Due ex nei roster: Andrea Truocchio e Luca Porro (5 attacchi vincenti ai 1.000 nelle stagioni regolari). Nelle fila padovane Francesco Zoppellari è a 5 muri dai 100 in Regular Season, Mattia Orioli cerca il 100° muro in carriera, mentre Alberto Polo è a 15 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e Tommaso Stefani è a 32 punti dai 1.000. Tra i modenesi Vlad Davyskiba è a 2 punti dai 200 stagionali in Regular Season, Simone Anzani a 2 ace dai 100 nelle stagioni regolari. Inoltre, Jacopo Massari vuole il 100° muro in carriera, Paul Buchegger è a 5 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera e a 1 solo muro dai 100 in SuperLega.

Si riaccendono le luci all’OpiquadArena per il confronto n. 27 tra Vero Volley Monza e Rana Verona, con gli scaligeri avanti nei precedenti per 17 vittorie a 9. La formazione di casa, caduta con il massimo scarto tra le mura amiche in campionato contro Trento ed eliminata pochi giorni dopo in tre set dagli stessi gialloblù nei Quarti della Del Monte® Coppa Italia, dice addio allo schiacciatore finlandese Luka Marttila e intende iniziare il nuovo anno solare con una virata per difendere l’ottava piazza, ma il team ospite è tra i più insidiosi del torneo. Il collettivo veneto occupa la terza posizione del podio con una sola lunghezza di ritardo dal duo di testa e viene da due vittorie, il 3-0 alla Yuasa in campionato e il successo per 3-0 contro Milano valso il pass per la Finale Four di Coppa Italia. Due gli ex di giornata, da una parte il centrale Leandro Mosca, dall’altra il tecnico campione d’Italia uscente Fabio Soli. Nel team di casa Erik Rohrs è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali in Regular Season, mentre Krisztian Padar è a 7 punti dai 200 stagionali in tutte le competizioni e capitan Thomas Beretta è a 5 muri dai 900 in carriera. Sul fronte scaligero Rok Mozic è a 4 punti dai 100 stagionali in Regular Season, Lorenzo Cortesia è a 12 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, mentre e Noumory Keita servono 21 attacchi vincenti per il traguardo dei 1.000.

Sfida molto delicata per le parte bassa del tabellone tra l’ultima e la penultima in classifica. Al PalaSavelli di Porto S. Giorgio la Yuasa Battery Grottazzolina, che in settimana ha salutato Dusan Petkovic, cerca il primo successo al quinto tentativo contro Cisterna Volley, formazione pontina implacabile nei precedenti contro i marchigiani. Le due squadre sono separate da quattro lunghezze e una vittoria piena dei padroni di casa riaprirebbe la lotta della salvezza, mentre un successo del collettivo laziale in casa Yuasa equivarrebbe a un duro colpo, per la graduatoria e dal punto di vista mentale di Grottazzolina, che è reduce dalla sconfitta netta a Verona. Anche Cisterna vuole riscattare un risultato negativo, lo 0-3 interno contro incassato contro Perugia. Da una parte Giulio Magalini è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, mentre Michele Fedrizzi cerca il punto n. 1.000 in SuperLega e i 4 ace che lo separano da quota 400 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Efe Bayram è alla presenza n. 100 in SuperLega e a 14 attacchi vincenti dai 100 stagionali, mentre Tommaso Barotto è a 6 punti dai 1.000 in carriera. Il veterano Filippo Lanza, invece, è a 26 punti dai 4.000.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

PRECEDENTI: 3 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21; Riccardo Copelli a Piacenza nel 2018/19, 2019/20

Francesco Comparoni (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Cuneo è una neopromossa che, come tutte le neopromosse, lottano su ogni pallone e vendono cara la pelle. Lo ha dimostrato e ce ne siamo accorti molto bene nella gara di andata, noi vogliamo tornare a vincere anche in campionato e sappiamo che dovremo dimostrare sul campo di essere più forti di loro. Sappiamo che da poche ore hanno un nuovo giocatore che onestamente non conosco, noi dobbiamo solo pensare a fare bene le nostre cose e vogliamo vincere ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 108 (58 successi Cucine Lube Civitanova, 50 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Andrea Giani a Lube nel 2023/24; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Wout D'Heer (Cucine Lube Civitanova)- « Tornare a Trento da rivale fa sempre effetto. Sulle Dolomiti ho vissuto tre anni significativi e l'Itas è stata la mia prima squadra in Italia. Dobbiamo andare alla BTS Arena per vincere, anche se non sarà facile. Abbiamo dimostrato in casa di poterli battere e vogliamo iniziare il 2026 con un'impresa in un palazzetto sold out e considerato inespugnabile. Trento vuole proseguire la striscia positiva in casa, ma noi proveremo a sorprenderli perché abbiamo le qualità per farlo e una grande fame di punti. L'uscita dalla Coppa Italia deve servirci da lezione, in chiave Play Off è importante chiudere la Regular Season tra le prime quattro! ».

Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano

PRECEDENTI: 36 (9 successi Allianz Milano, 27 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Agustin Loser a Milano nel 2022/23, 2023/24

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « Noi abbiamo giocato mi sembra molto bene nel match di andata, dove abbiamo vinto 3-0; ora non abbiamo avuto molto tempo per fare allenamenti, ma siamo pronti per giocare un'altra partita come quella. Prima di tutto noi dobbiamo guardare al nostro gioco, perchè se facciamo il nostro gioco, poi è difficile giocare contro Perugia. Dobbiamo essere noi stessi e mettere in campo quello che sappiamo fare. Sappiamo che il loro giocatore da tenere più sotto controllo è Reggers che se "parte" puo' essere letale, ma tutti sono bravi: hanno un buon palleggiatore, in difesa fanno belle partite. Noi dovremo avere pazianza e stare lì ».

Veikka Lindqvist (Allianz Milano)- « La partita di domenica contro la Sir Susa Scai Perugia sarà davvero una grande sfida per noi: dovremo cercare il modo di esprimere la nostra miglior pallavolo, anche se arriviamo a questo appuntamento con qualche assenza importante ».

Sonepar Padova - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 114 (92 successi Valsa Group Modena, 22 successi Sonepar Padova)

EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20; Luca Porro a Padova nel 2023/24, 2024/25

Alberto Salmaso (Sonepar Padova)- « Domenica ci attende una partita molto intesa. Modena è una squadra estremamente aggressiva, con una battuta potente affidata a diversi interpreti. Il nostro primo obiettivo sarà subire il meno possibile in quelle situazioni, cercando di restare sempre in gara per sfruttare ogni occasione utile a chiudere i punti a nostro favore. Per quanto riguarda l’atteggiamento, dovremo essere bravi a soffrire quando la loro battuta non ci permetterà di giocare in modo fluido ».

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « A Padova ho vissuto due stagioni emozionanti, è stata la mia prima società di SuperLega e sono felice di tornare a giocare alla Kioene Arena. Domenica mi aspetto una partita in cui dovremo stare molto attenti sotto ogni aspetto, Padova è una squadra temibile in casa e quindi servirà mantenere alto il livello di concentrazione. Spiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma finora il bilancio è positivo e quindi bisogna continuare sulla strada intrapresa ».

Vero Volley Monza - Rana Verona

PRECEDENTI: 26 (9 successi Vero Volley Monza, 17 successi Rana Verona)

EX: Leandro Mosca a Verona nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Leandro Mosca (Vero Volley Monza)- « Siamo reduci da due sconfitte con Trento, contro cui speravamo sicuramente di fare meglio nonostante non siano mancati sprazzi di bel gioco. Vogliamo ripartire da quei momenti e metterli in campo con maggiore continuità nella partita di domenica con Verona, altra corazzata del campionato. Dovremo dare il massimo per portare a casa un risultato positivo e, per farlo, avremo bisogno anche dell'aiuto del pubblico ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci aspetta una trasferta complicata che arriva in un periodo intenso dove in mezzo alle feste ci sono stati tanti appuntamenti importanti e delicati e sicuramente quella di Monza lo è altrettanto. Abbiamo riposato un paio di giorni perché non c’era mai stata la possibilità di farlo dall’inizio della stagione e riattaccare non è semplice perché non si riparte mai con lo stesso ritmo. Dovremo essere bravi a rialzarlo perché Monza è una squadra che ha fame di punti e nel girone di ritorno vuole fare meglio della prima parte dell’andata. Dovremo stare molto attenti perché appena cali un attimo di ritmo rischi contro chiunque ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Cisterna Volley

PRECEDENTI: 4 (4 successi Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Si tratta di una gara molto importante, inutile nasconderlo, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per prepararla al meglio. Per noi è fondamentale fare punti, è tanto tempo che non ne facciamo e a livello di fiducia un po’ ci manca. Abbiamo lavorato tanto e studiato l’avversario, conosciamo i punti di forza di Grottazzolina, ma la cosa più importante sarà giocare la nostra pallavolo cercando di farlo nel miglior modo possibile. Loro sono una squadra composta da giocatori esperti e da giovani interessanti. Sicuramente il fattore mentale conterà tanto. Sarà importante partire bene, concentrati e aggressivi, e dovremo sbagliare il meno possibile cercando di sfruttare tutte le occasioni che ci verranno concesse ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA RITORNO -

Sabato 3 gennaio 2026, ore 17.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Sonepar Padova - Valsa Group Modena



Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza - Rana Verona

Yuasa Battery Grottazzolina - Cisterna Volley

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 32, Sir Susa Scai Perugia 32, Rana Verona 31, Valsa Group Modena 28, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.