Piacenza torna alla vittoria contro Cuneo

Una vittoria senza storia quella dei biancorossi nonostante Cuneo sia partito bene nei primi due parziali ma quando Piacenza ha iniziato a mettere giù palloni su palloni per i piemontesi non c’è stato più nulla da fare.

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia non era facile tornare in campo con la testa giusta per affrontare un avversario la cui classifica non è certamente veritiera. I biancorossi lo hanno fatto dimostrando una continua crescita non solo nel gioco ma anche in maturità.

In doppia cifra Mandiraci con 13 punti, Galassi, eletto MVP, con 12 e Bovolenta con 11. A Cuneo non sono bastati gli 11 punti di Sedlacek.

Ora un giorno di riposo per i biancorossi, ripresa della preparazione lunedì e martedì partenza per la Repubblica Ceca dove si giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Cuneo risponde con Baranowicz e Feral in diagonale, Copelli e Codarin al centro, Zaytsev e Sedlacek alla banda, Cavaccini è il libero.

Due errori in attacco dei biancorossi subito in avvio di gara, l’ace di Comparoni riporta le due squadre in parità (2-2), dopo la nuova parità a quota quattro è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a prendere il comando del parziale, due punti consecutivi di Mandiraci ed è più due (10-8), block in di Porro e Cuneo chiama time out. Viaggia veloce Piacenza, ace di Porro, muro di Galassi e sono cinque le lunghezze di vantaggio (14-9) con Cuneo che utilizza il secondo time out a disposizione. Cuneo fatica a ricucire lo strappo, ace di Porro, diagonale di Bovolenta (22-16), in casa Cuneo debutto nel campionato italiano del francese Strehlau, Galassi consegna ai suoi otto set point (24-16), chiude Bovolenta.

Parte bene Cuneo (0-3), Piacenza vede allungare ancora gli avversari (4-8) e coach Boninfante chiama time out. Alla ripresa del gioco mani fuori di Gutierrez (5-8), la lunga riconcorsa di Piacenza si concretizza, parità a quota tredici con Cuneo a chiamare tempo e al rientro in campo sorpasso biancorosso con Galassi (14-13). L’ottimo turno in battuta di Mandiraci si condisce con l’ace del 15-13, Piacenza allunga ancora (16-13) e coach Battocchio ricorre al secondo time out del set. Cuneo trova la parità a quota diciassette con l’invasione del muro biancorosso, si gioca punto a punto, a quota ventuno il set non ha ancora un padrone, Galassi e subito dopo ace di Mandiraci per Piacenza è il più due (23-21), l’attacco out dei piemontesi consegna tre set point ai biancorossi (24-21), il primo è annullato, alla seconda occasione chiude Bovolenta.

L’avvio di set è biancorosso, Cuneo pareggia a quota sei, l’ace di Bovolenta vale il doppio vantaggio (8-6), Mandiraci per il più tre (11-8), Cuneo sfrutta al meglio la battuta di Feral e si avvicina (13-12), due ace consecutivi di Bovolenta (17-13), time out di Cuneo. Una lunga azione è chiusa da Galassi (21-15), Bergmann, da poco in campo, consegna ai suoi sette match ball (24-17) e chiude con un ace certificato dal video check.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Una prova di maturità della squadra, non era facile dopo l’euforia della partita di Coppa Italia rituffarsi in campionato, i ragazzi lo hanno fatto nel migliore dei modi. Dobbiamo migliorare soprattutto nella partenza dei set, quella che abbiamo avuto nei primi due parziali non mi è piaciuta, bene il fatto di essere stati tranquilli anche nei momenti di difficoltà. Mi è piaciuto il servizio non tanto per i punti messi a segno ma per i pochi errori commessi. Ho ruotato un po' di giocatori perché ci attende un mese ricco di impegni ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 4, Mandiraci 13, Galassi 12, Bovolenta 11, Gutierrez 7, Comparoni 3, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 3, Seddik 0. N.E. Simon, Travica. All. Boninfante.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Sedlacek 11, Codarin 5, Feral 9, Zaytsev 8, Copelli 3, Giraudo (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Strehlau 1, Stefanovic 0, Cattaneo 0. N.E. Sala. All. Battocchio.

ARBITRI: Cavalieri, Curto.

Durata set: 24′, 33′, 27′; tot: 84′.

MVP: Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2245