Trento vince il big match con Civitanova

TRENTO -Il 2026 inizia sotto i migliori auspici per l’Itas Trentino maschile, subito a segno in SuperLega . Questa sera di fronte ad una BTS Arena gremita in ogni ordine di posto (secondo “sold out” stagionale) i Campioni d’Italia si sono infatti assicurati l’anticipo del quattordicesimo turno di regular season, regolando per 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-22) la storica rivale Civitanova, assieme a Verona (avversaria fra otto giorni nell’impianto di via Fersina) l’unica avversaria in grado di imporre precedentemente lo stop ai gialloblù in questa stagione. Guidata probabilmente anche dal desiderio di rivalsa rispetto alla battuta d’arresto patita nel girone d’andata, la squadra di Mendez oggi ha lasciato poco spazio di replica ai marchigiani della Cucine Lube nei primi due set, imprimendo un ritmo difficilmente sostenibile agli avversari fra attacco (72% nel parziale d’apertura, 52% nel secondo) e muro (5 i vincenti nella prima metà della gara). E anche quando i marchigiani hanno rialzato la testa nel terzo periodo, soprattutto per merito del servizio, Trento non ha perso la calma e la lucidità e nel quarto set è ripartita a sciorinare la sua pallavolo, fatta di una fase di break point esaltata dal trio di palla alta (47 punti totali) e perfezionata dal grande lavoro oscuro di Sbertoli, Laurenzano, Bartha e Flavio. Mvp dell’incontro lo schiacciatore spagnolo Ramon (15 palloni vincenti col 65% a rete, un muro e un ace), che ha fatto meno quantità del best scorer Nikolov (24) ma che ha messo maggiore qualità in tutti i fondamentali.

I protagonisti-

Jordi Ramon (Itas Trentino)- « E' stata una partita bellissima con il pubblico che ci ha spinto in ogni momento e ci ha fatto incendiare anche quando siamo andati in difficoltà nel terzo set per meriti specifici della Lube. E' una vittoria importantissima e di grande valore, continuiamo così ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa. Nella prima parte della gara la squadra non si è sicuramente espressa bene, mentre successivamente, nel terzo e nel quarto, ha giocato con l’atteggiamento giusto, quello che dovremmo avere sempre. Si tratta di un problema che dobbiamo assolutamente risolvere. Oltre a questo, anche dal punto di vista tecnico dovremo crescere molto, perché in alcuni reparti facciamo troppa fatica, e contro certi avversari non possiamo permettercelo. Della sfida odierna, lo voglio sottolineare, salvo soltanto la reazione registrata nella seconda parte, che per noi dovrebbe essere una costante ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-22) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Ramon 15, Resende Gualberto 10, Faure 15, Michieletto 17, Bartha 9, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Giani, Sandu, Torwie. All. Mendez.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 4, Bottolo 15, D’Heer 0, Loeppky 3, Nikolov 24, Gargiulo 10, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 7, Kukartsev 0, Duflos-Rossi 0, Tenorio 2. N.E. Podrascanin. All. Medei.

ARBITRI: Zanussi, Pozzato.

Durata set: 25′, 25′, 26′, 28′; tot: 104′.

MVP:Jordi Ramon (Itas Trentino)

Spettatori: 4000