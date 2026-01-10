Cuneo travolgente contro Grottazzolina 

Nonostante la concomitanza con il passaggio della Fiaccola Olimpica in città, il match tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Yuasa Battery Grottazzolina richiama oltre 2.900 spettatori al palasport di Cuneo, tra cui una quarantina di familiari e tifosi della compagine marchigiana.

Coach Battocchio schiera Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centrali, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori, Capitan Cavaccini Libero.

Il collega Ortenzi parte con la diagonale Falaschi – Golzadeh, Stankovic e Petkov al centro, Magalini e Fedrizzi quali schiacciatori e il cuneese di nascita Andrea Marchisio Libero.

Tuttavia la panchina marchigiana è costretta a cambiare Petkov subito dopo la presentazione dei sestetti a causa di un infortunio durante il riscaldamento, al suo posto Pellacani.

Dopo un paio di scambi a favore della Yuasa Battery Grottazzolina, i padroni di casa riescono a recuperare e passare avanti, costringendo gli ospiti al primo time out (7-4). Il set prosegue punto a punto con il palazzo mai stanco di cantare e ritmare il gioco con il battito delle mani. Sul pareggio del 21° il time out di Cuneo. Chiude il primo parziale sul 25-23 l’attacco di Zaytsev.

Seconda frazione da subito tirata. Dentro Tatarov per Magalini all’inizio del set, mentre sul finale Cuneo inserisce Sala per Feral e Cattaneo per Zaytsev. Sul 22-21 coach Battocchio esaurisce i time out a disposizione. E’ Lorenzo Sala a finalizzare il 25-23 e portare i biancoblù in vantaggio 2-0.

L’ultimo set parte equilibrato. Sul 5 pari i marchigiani switchano la regia con Marchiani per Falaschi. Ottima prestazione dei biancoblù che si portano avanti con un gap di +6 (21-15). Chiude il match 25-18 la palla slash di Sala e Cuneo ritrova la vittoria, che mancava proprio dall’andata a Grottazzolina.

MVP della serata l’opposto biancoblù Lorenzo Sala premiato dal Gruppo Vendocasa, sponsor del match day. Record per Ivan Zaytsev, che con 14 punti personali sale a quota 5.247 in carriera, superando l’indimenticato Vigor Bovolenta e Osmany Juantorena e posizionandosi così al 26° posto.

I protagonisti-

Ivan Zaytsev ( Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sospiro di sollievo dopo una settimana tosta, piena di tensione perché logicamente sapevamo l’importanza di questa partita e l’avvertivamo in giro per la città. Devo dire grazie al pubblico che ci ha spinto sin da subito, perché si è fatto trovare numerosissimo al palazzetto e ci ha dato un grande aiuto dal punto di vista dell’energia durante una partita dove siamo partiti un tantino contratti, credo lo si sia visto, poi a tratti abbiamo fatto della bella pallavolo, a tratti meno, però l’importante è aver portato a casa il risultato di tre punti soprattutto davanti al nostro pubblico per la prima partita del 2026 in casa, speriamo porti bene per il prosieguo dell’anno».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Abbiamo approcciato male la partita dal punto di vista agonistico, abbiamo regalato troppo e questa sera non riuscivamo a metter giù la palla. Nonostante questo siamo rimasti attaccati per due set, abbiamo avuto le nostre occasioni e non le abbiamo sapute sfruttare, queste partite qui vanno approcciate in modo diverso. Speriamo che l'infortunio di Petkov non sia grave e di riaverlo prestissimo in gruppo. Abbiamo perso una partita importante, adesso dobbiamo cercare di essere gruppo e di ritrovare subito motivazione in vista del derby ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 1, Sedlacek 13, Codarin 8, Feral 5, Zaytsev 14, Copelli 5, Giraudo (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Sala 7, Cattaneo 0. N.E. Strehlau, Stefanovic. All. Battocchio.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 2, Magalini 4, Pellacani 6, Golzadeh 16, Fedrizzi 5, Stankovic 8, Vecchi (L), Cubito 0, Marchiani 1, Tatarov 2, Marchisio (L). N.E. Petkov, Koprivica. All. Ortenzi.

ARBITRI: Puecher, Verrascina.

Durata set: 29′, 29′, 25′; tot: 83′.

MVP:Lorenzo Sala (Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)

Spettatori: 2929