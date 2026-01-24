Modena fa felice il Pala Panini: battuta Piacenza

MODENA -Il terzo derby emiliano, della stagione 2025/26, giocato nell'anticipo della 7a di ritorno , sorride alla Valsa Group Modena, che ha la meglio su Gas Sales Bluenergy Piacenza solamente al tie-break. Il 18° turno di SuperLega Credem Banca si apre quindi con la maratona del PalaPanini, vinta dai padroni di casa: Piacenza si è portata per due volte in vantaggio nel conto dei set, ma Modena, dopo avere entrambe le volte pareggiato il conto dei parziali, ha premuto sull’acceleratore nel quinto set, quello decisivo, portandosi a casa la vittoria.

Vittoria che permette alla formazione di Giuliani di agganciare proprio Piacenza al quarto posto: 36 i punti delle due compagini, con la Valsa Group però davanti in virtù di una vittoria in più.

Tra i protagonisti di serata Luca Porro, premiato MVP e autore di 15 punti; oltre allo schiacciatore, in doppia cifra anche Vlad Davyskiba (12 punti) e Paul Buchegger (18 punti per lui). Tra le fila di Piacenza, invece, sono 20 i punti per Alessandro Bovolenta, 16 quelli di Mandiraci e 13 quelli di Gutierrez.

In avvio di gara la Valsa Group Modena parte con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Sanguinetti al centro, Luca Porro e Davyskiba alla banda, Perry è il libero.

Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero.

L’ace di Mandiraci porta due lunghezze di vantaggio ai biancorossi (2-4), gioco subito scintillante, Mandiraci ancora protagonista questa volta con un block in (6-10), Modena fatica e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ne approfitta: block in di Comparoni e sono cinque i punti di vantaggio (5-10). Viaggia veloce Piacenza, il pallino del gioco è in mano sua, le due squadre spingono in battuta, arrivano errori ma anche un altro ace ancora di Mandiraci (14-20). Bovolenta è un martello (80% in attacco), il muro di Comparoni vale sette lunghezze di vantaggio (16-23), lo stesso centrale consegna ai suoi sette set point (17-24), si chiude alla seconda occasione con la battuta lunga dei canarini.

Parte ancora forte Piacenza (0-2, 2-5), Modena trova la parità a quota sette e il primo vantaggio della serata con l’ace di Davyskiba (9-8). I padroni di casa hanno trovato la giusta misura dalla linea dei nove metri, nuovo ace questa volta di Mati (12-9) con Boninfante a chiamare time out. Piacenza qualche errore in battuta lo commette, Davyskiba no, suo l’ace del più quattro (18-14), lungolinea di Bovolenta e subito dopo muro dello stesso opposto biancorosso (18-16). Tre errori consecutivi dei biancorossi dalla linea di battuta (21-18), ace di Luca Porro per il 22-18, l’errore in battuta di Gutierrez consegna quattro set point ai canarini (24-20) che chiudono alla seconda occasione.

A quota dieci squadre ancora a braccetto, ace di Buchegger ed errore in attacco dei biancorossi (13-11) con Boninfante a chiamare subito tempo. Piacenza trova la parità a quota quattordici e mette subito la freccia con Gutierrez (14-15), l’ace di Bovolenta vale il doppio vantaggio (15-17) con Giuliani a chiamare time out. Due block in consecutivi di Seddik e Mandiraci (18-21) costringono Giuliani a chiamare un nuovo time out, alla ripresa del gioco punto di Mandiraci (18-22). Modena si fa sotto con l’ace di Buchegger (20-22) con Boninfante a chiamare tempo. Al rientro in campo muro di Seddik (20-23), Gutierrez e sono tre i set point biancorossi (21-24), l’ace di Massari appena entrato in campo porta ameno uno i suoi (23-24) ma poi sbaglia la successiva battuta e consegna il set a Piacenza.

L’ace di Mati porta i suoi in parità a quota quattro, lunghi scambi in campo, ace di Mandiraci (11-12), ace di Mati (13-12), Gutierrez per il tredici pari, allungo dei canarini (15-13), due contrattacchi non chiusi da Piacenza, Modena ringrazia e si porta sul più quattro (20-16) con Boninfante a chiamare time out. L’ace di Porro vale il meno due (20-18), quello di Mandiraci il meno uno (21-20), Luca Porro porta ai canarini tre set point (24-21), Seddik annulla il primo, Gutierrez il secondo (24-23), l’attacco out biancorosso manda tutti al tie break.

Il primo punto è di Gutierrez, poi due ace di Davyskiba nel giro di pochi scambi portano avanti i suoi (4-1), Modena ora difende tutto, Piacenza si avvicina (5-3), ripartono i padroni di casa, l’ace di Buchegger (8-4) manda le squadre al cambio campo. La battuta in rete di Bovolenta consegna cinque match ball a Modena, l’ace di Buchegger vale la partita.

I protagonisti-

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)-« Sappiamo che dobbiamo essere più continui, soprattutto fuori casa contro le squadre più in basso di noi in classifica. Qui al PalaPanini ci sentiamo bene, oggi all’inizio abbiamo faticato con la battuta poi ci siamo sciolti ed è stata la nostra forza. Quelli di stasera sono due punti molto importanti per la classifica e per il morale ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Giocare in un palazzetto così caldo non è facile per nessuno, in casa Modena ha nella battuta la sua arma micidiale e se abbiamo patito in ricezione non è tanto per demerito nostro ma merito loro. Certo per vincere certe partite dobbiamo essere più forti in attacco quando ci sono le occasioni giuste, ma stiamo devo dire che la prestazione dei ragazzi, la loro personalità mi è piaciuta parecchio ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (18-25, 25-21, 23-25, 25-23, 15-9) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 12, Mati 8, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 9, Massari 1, Perry (L), Federici (L), Bento 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Mandiraci 16, Seddik 6, Bovolenta 20, Gutierrez 13, Comparoni 8, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Bergmann 0, Iyegbekedo 0. N.E. Simon. All. Boninfante.

ARBITRI: Luciani, Brunelli.

Durata set: 21', 26', 29', 29', 17'; tot: 122'.

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3698