Perugia-Trento big match della 7a di ritorno

I valori della classifica sono definiti: Perugia, Verona e Trento stanno consolidando le prime tre posizioni del podio, mentre Piacenza ha scalzato dal quarto posto Modena, caduta nell’ultimo turno come Civitanova e Milano. In coda Grottazzolina è isolata, ma proverà ancora ad accorciare la distanza dalla zona salvezza. All’inizio di ogni match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Gaspari.

Ad aprire il weekend, sabato 24 gennaio 2026, con diretta Rai Sport alle 21.00, è il derby della Via Emilia al PalaPanini, tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i padroni di casa che hanno la chance di piazzare subito un controsorpasso ai piedi del podio e gli ospiti, che cercano il colpo esterno per l’allungo, in fiducia per il successo infrasettimanale in CEV Cup a Soria. Partita delicata all’Allianz Cloud domenica 25 gennaio 2026, alle 16.00. Di fronte la settima e la sesta forza della classifica. Allianz Milano ha cinque lunghezze da recuperare su Cucine Lube Civitanova, che a sua volta dista tre punti dal quinto posto ed è a -4 dal quarto posto. Dopo le cadute in campionato, le due rivali si sono rifatte, rispettivamente, in Challenge Cup a Belgrado e nella Pool E di Champions League a Varsavia. Gli altri quattro confronti del fine settimana si giocano alle 18.00. La diretta esclusiva VBTV tra MA Acqua S.Bernardo e Vero Volley Monza può dire molto nella corsa all’ultimo posto disponibile per i Play Off, con la truppa piemontese in cerca dell’aggancio in classifica e la squadra brianzola che può consolidare l’ottava piazza. Yuasa Battery Grottazzolina di scena al PalaSavelli di Porto S. Giorgio nel match cruciale ai fini della classifica contro Sonepar Padova in live streaming su DAZN. La formazione marchigiana non può fallire se vuole ridurre le distanze sul penultimo posto, quella veneta cerca il blitz perfetto, perché in caso di successo con concomitante passo falso esterno di Monza potrebbe entrare nella top eight. In esclusiva VBTV il faccia a faccia speculare in classifica tra Cisterna Volley e Rana Verona, penultima e seconda in graduatoria. Il collettivo pontino vuole mettere ulteriormente al sicuro la permanenza nella categoria: l’attuale situazione in classifica apre spiragli anche sulla possibile corsa ai Play Off, con l’ottava posizione a -4. Dal canto loro, gli scaligeri sognano il ritorno in vetta. Un proposito che trova il calendario come alleato dei veneti. Infatti, la capolista Sir Susa Scai Perugia, reduce dal successo interno contro Berlino in Champions League, ospita Itas Trentino con diretta Rai Sport (inizio gara su RaiPlay). Uno dei due team è destinato a perdere punti. Caduti in Turchia mercoledì, i Campioni d’Italia si presentano sul taraflex dei Campioni del mondo e di Europa per una sfida tutt’altro che scontata. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Occhi puntati sul PalaPanini e sul derby della Via Emilia n. 24, il terzo in stagione dopo i due andati in scena al PalaBancaSport per l’andata della Regular Season e per i Quarti di Finale in gara unica della Del Monte® Coppa Italia SuperLega. In campionato Valsa Group Modena ha espugnato il campo piacentino, mentre in coppa hanno avuto la meglio i padroni di casa in quattro set tornando avanti per 12 a 11 nei confronti totali. In palio questa volta c’è il quarto posto in classifica, che Gas Sales Bluenergy Piacenza, vittoriosa anche in settimana nell’andata degli Ottavi di CEV Cup a Soria, ha agguantato con il successo netto contro Grottazzolina, approfittando del passo falso modenese a Monza. Fatto sta che la squadra di Alberto Giuliani ora è in ritardo di una lunghezza e vuole il controsorpasso contro i tre ex: Josè Miguel Gutierrez (1 gara alle 100 in SuperLega), Paolo Porro (1 ace ai 200 nella massima serie) e Dragan Travica. Da una parte Paul Buchegger è a 21 punti dai 2.500 nelle Regular Season, Jacopo Massari cerca l’ace n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 23 (11 successi Valsa Group Modena, 12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Guardiamo avanti dopo il ko con Monza e pensiamo a Piacenza, avversario da affrontare nel miglior modo possibile. Ciò che conta è continuare a lavorare al massimo ogni giorno in allenamento. L’obiettivo è raggiungere il quarto posto per sfruttare il fattore casalingo nei Play Off, siamo pronti a lottare ».

Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo la lunga trasferta di Coppa Cev ci attende una partita davvero tosta, a Modena l’ambiente è molto caldo e in palio c’è il quarto posto in classifica. Mi aspetto una partita in cui la differenza la potranno fare i dettagli oltre che la battuta. Siamo in un buon momento, affrontiamo una buonissima squadra e lo sta dimostrando partita dopo partita, giocare nel palazzetto di Modena non è facile per nessuno. Sarà la terza volta che ci affrontiamo in questa stagione in impegni ufficiali, una volta ha vinto Modena, una volta noi. Siamo pronti, penso proprio che sarà una partita bella e divertente ».

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Un campionato votato all’inseguimento e alla risalita in classifica quello di Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, pronte a sfidarsi all’Allianz Cloud dopo le sconfitte maturate rispettivamente in tre set alla BTS Arena contro Trento e dopo un 3-1 corsaro contro Perugia all’Eurosuole Forum, caduto dopo 19 turni senza sconfitte nelle stagioni regolari. Poi sono arrivati i riscatti in Challenge Cup a Belgrado e nella Pool E di Champions League a Varsavia. Nella classifica della Regular Season, le due rivali sono settima e sesta, distanziate da tre lunghezze. In attesa del faccia a faccia n. 36, il vantaggio è per i marchigiani con 26 vittorie, compreso il trionfo dell’andata al tie-break, e 9 sconfitte. Ferre Reggers è a 13 attacchi vincenti dai 300 stagionali, a 18 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari e a 13 punti dai 1.500 in tutte le competizioni di SuperLega. Inoltre, Gabriele Di Martino è a 11 punti dai 1.000 nella massima serie. Tra gli ospiti Alex Nikolov è a 18 punti dai 300 stagionali, Mattia Bottolo è a 15 attacchi dai 1.500 in SuperLega, mentre Eric Loeppky è a 18 dallo stesso traguardo.

PRECEDENTI: 35 (26 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

Tommaso Ichino (Allianz Milano)- « Contro la Lube mi aspetto una partita sicuramente complicata, ma anche molto elettrizzante. Affrontiamo una squadra che ci precede in classifica e che ha grande qualità ed esperienza, quindi servirà una prova di alto livello. Noi, nonostante tutti i problemi affrontati finora, sentiamo di crescere ogni giorno un pochino di più, sia dal punto di vista tecnico sia come gruppo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma scenderemo in campo con la giusta mentalità e daremo il massimo su ogni pallone ».

Beppe Cormio (Direttore Generale Cucine Lube Civitanova)- « Milano, come noi, nutre ben altre ambizioni in classifica. I nostri rivali sono stati sfortunati finora. Non solo hanno dovuto rinunciare al regista titolare nei primi tre turni, ma hanno avuto problemi fisici anche con gli schiacciatori. La prossima è una partita chiave per entrambe le squadre, loro hanno il vantaggio di giocare in casa, ma noi dobbiamo sfatare il tabù esterno in uno scontro diretto di campionato. Nel giro di una settimana andremo sia a Milano che a Verona, quindi è una fase cruciale. Se perdessimo all’Allianz Cloud sarebbe un brutto colpo, mentre vogliamo i tre punti in Lombardia per poi cercare di fare il massimo a Verona, campo durissimo dove anche un risultato parzialmente positivo andrebbe bene! ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Vero Volley Monza

Punti pesanti in ballo nella seconda sfida tra MA Acqua S. Bernardo Cuneo e Vero Volley Monza nel giorno della gara n. 400 di capitan Thomas Beretta in SuperLega e della presenza n. 200 nelle Regular Season del suo compagno di reparto Leandro Mosca. Nel girone di andata a imporsi sono stati i giocatori brianzoli all’Opiquad Arena, ma questa volta si gioca in Piemonte e i padroni di casa, reduci dalla sconfitta in tre set a Verona, possono centrare l’aggancio in classifica con una vittoria da tre punti, mentre gli ospiti, rigenerati dal successo di lusso con il massimo scarto contro Modena sul proprio campo, piazzerebbero un allungo molto importante in caso di un’affermazione corsara. Nel roster cuneese figurano atleti con trascorsi nel Club lombardo: Riccardo Copelli (1 ace ai 100 nelle stagioni regolari) e Ivan Zaytsev, mentre non ci sarà il terzo ex Marko Sedlacek, che da alcuni giorni non è più tesserato con la MA Acqua S.Bernardo. Lorenzo Codarin cerca il suo muro n. 500 nelle Regular Season ed è a 4 attacchi vincenti dai 1.500.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vero Volley Monza)

EX: Riccardo Copelli a Monza nel 2015/16; Ivan Zaytsev a Monza nel 2024/25

Krisztian Padar (Vero Volley Monza)- « Oltre che per i tre punti, la vittoria contro Modena ha rappresentato un messaggio importante per noi stessi e per i nostri avversari: possiamo giocare ad alto livello e competere con qualsiasi squadra. Le difficoltà della partita contro Cuneo? Qualunque cosa accada la affronteremo, mi aspetto una buona partita. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, prenderci i rischi necessari ed essere solidali l’uno con l’altro anche se ci saranno dei momenti in cui le cose non funzioneranno bene. Proprio grazie a questi aspetti, siamo usciti dai momenti difficili contro Modena, rimontando quando eravamo in svantaggio nel punteggio ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Sonepar Padova

Un solo successo su quattro scontri diretti giocati per Yuasa Battery Grottazzolina contro Sonepar Padova, ma la situazione in classifica impone ai marchigiani di provare a riaprire la lotta per la salvezza capitalizzando il turno casalingo con una squadra della parte bassa del tabellone. Infatti, i marchigiani sono ultimi, distanziati di sette lunghezze da Cisterna al penultimo posto. I patavini, noni, in caso di vittoria, possono puntare al sorpasso di Monza, che ha solo 2 punti di vantaggio e nel weekend è di scena a Cuneo. La Yuasa viene dallo stop netto a Piacenza, la Sonepar dalla vittoria casalinga al tie-break contro Cisterna e sfida tre ex, ovvero Marco Falaschi, Michele Fedrizzi (2 ace ai 400 in Regular Season), e Lazar Koprivica. Tra i padroni di casa Amir Mohammad Golzadeh è a 11 attacchi vincenti dai 200 stagionali. Tra gli ospiti Veljko Masulovic è a 16 punti dai 300 stagionali, Davide Gardini a 12 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari e Alberto Polo a 2 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 3 successi Sonepar Padova)

EX: Marco Falaschi a Padova nel 2023/24, 2024/25; Michele Fedrizzi a Padova nel 2016/17; Lazar Koprivica a Padova nel 2017/18

Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Con Piacenza non siamo riusciti a portare punti a casa ma nel secondo e terzo set abbiamo giocato a mio avviso una bella pallavolo, l'obiettivo è di continuare su quella strada. Come abbiamo sempre fatto dobbiamo venire in palestra con la voglia e l'entusiasmo di provare a migliorarci sempre di più per arrivare alla partita con qualche arma in più da poter sfruttare. Giocare in casa dà una carica in più se il palazzetto sarà dalla nostra parte, arriveremo carichi e ci proveremo fino in fondo ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Dobbiamo essere capaci di riproporre quanto di buono abbiamo mostrato in casa contro Cisterna. È vero che lì avevamo il vantaggio del fattore campo, ma in sfide di questo tipo, dove ce la giochiamo alla pari dal punto di vista del gioco, è fondamentale riuscire a stare in partita. Sembra una frase fatta, ma è stato l’elemento chiave che ci ha permesso di vincere contro Cisterna nei momenti complicati, ad esempio dopo aver perso il primo set. Stare dentro la partita, soprattutto nelle difficoltà, è ciò che ci ha consentito di portare a casa quella vittoria per 3-2 e sarà quello che ci servirà anche a Grottazzolina. Sicuramente, soprattutto nella fase iniziale della gara, ci saranno diversi momenti che ci metteranno sotto pressione. Se sapremo reggere l’urto iniziale, ci saranno fasi della gara in cui emergeranno le loro qualità e altre in cui riusciremo a esprimere la nostra pallavolo: sarà proprio in quei momenti che dovremo dimostrarci capaci di competere ».

Cisterna Volley - Rana Verona

Penultima a +7 dalla coda della classifica, Cisterna Volley ha migliorato la propria situazione e può addirittura orientare lo sguardo ai Play Off, ma è chiamata a spezzare un tabù visto che nei 7 incroci in Serie A (sei con il massimo scarto, intervallati da una sconfitta esterna al tie-break) non ha mai battuto Rana Verona, seconda forza della classifica. Gli scaligeri si presentano nel Lazio con l’ambizione di continuare la propria marcia e cercare il sorpasso in vetta, approfittando di un eventuale passo falso della capolista Perugia in casa con Trento. A Cisterna di Latina torna da rivale Aleksandar Nadeljkovic, beniamino del pubblico locale per due stagioni fino alla scorsa SuperLega Credem Banca. Tra i padroni di casa Filippo Lanza è a 3 punti dai 200 stagionali, Daniele Mazzone a 11 attacchi vincenti dai 100 stagionali. Tra gli ospiti Noumory Keita è a 11 punti dai 300 stagionali, mentre Darlan Ferreira Souza è a 23 attacchi vincenti dai 200 stagionali.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Rana Verona)

EX: Aleksandar Nedeljkovic a Cisterna nel 2023/24, 2024/25

Paolo Falabella (II Allenatore Cisterna)- « Stiamo preparando la partita contro Verona consapevoli del valore dell’avversario: il ruolino di marcia del girone di ritorno parla chiaro, sappiamo che dovremo fare il possibile per contenere i loro punti di forza, che sono tanti soprattutto nella fase di attacco. E, allo stesso tempo, sarà fondamentale sfruttare tutte le occasioni che ci verranno concesse. In questo momento non facciamo tabelle, ma pensiamo partita dopo partita. Sicuramente il punto di Padova è stato importante per muovere ancora la classifica e guadagnare su Grottazzolina, ma resta il rammarico per non aver portato a casa di più: la partita lo permetteva, purtroppo la nostra prestazione è stata al di sotto di quella fornita con Monza. Alla Kioene Arena abbiamo raccolto per quanto espresso, la gara è stata nervosa e combattuta, bella sul piano agonistico, meno dal punto di vista tecnico. Vincerla ci avrebbe permesso di restare agganciati al treno playoff, ma non dobbiamo mai distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo stagionale: la salvezza. Ci attende un finale di Regular Season non facile (oltre a Verona, Cisterna affronterà Piacenza, Cuneo, Civitanova e Trento) e da queste cinque gare che mancano dobbiamo tirare fuori il massimo possibile. Il bilancio del lavoro svolto finora è positivo, considerando le difficoltà che avevamo: la squadra a livello di prestazione è cresciuta, sia come meccanismi di gioco sia singolarmente. Ricordando che in alcune occasioni le fasi di battuta e ricezione erano state veramente devastanti, ora il livello di errore è sceso, siamo cresciuti nel servizio, e siamo migliorati anche nella ricezione dove col cambio di modulo si sono visti progressi. Nel cambio palla in generale non stiamo andando male: i numeri in attacco, dopo aver ricevuto, non sono quelli di una squadra di bassa classifica. Detto questo, è chiaro che i margini di crescita sono tanttantissimi ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci attende una trasferta lunga e insidiosa sia dal punto di vista logistico sia perché scenderemo in campo in un palazzetto dove non è facile giocare. Cisterna viene da due buone partite, la vittoria contro Monza e la gara giocata a Padova, per cui ci sarà da battagliare tanto per portare a casa un risultato positivo. Partite come quella di domenica sono complicate da giocare dal primo all’ultimo punto. Loro giocheranno a braccio sciolto e mente libera, visto che hanno un vantaggio significativo su Grottazzolina; quindi, mi aspetto una prova piena di energia da parte di Cisterna, a cui noi dovremo far fronte con una buona pallavolo ».

Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino

La sfida più attesa del weekend è il big match tra la capolista Sir Susa Scai Perugia e la terza forza del torneo, Itas Trentino. Entrambe le squadre hanno dovuto affrontare l’impegno infrasettimanale nelle rispettive Pool della CEV Champions League, con un ottima prova per i bianconeri e un risultato negativo per i gialloblù. Ora, però, tutti gli sforzi sono orientati al vertice della Regular Season. I Block Devils hanno 2 punti di vantaggio su Verona e 5 su Trento, che in caso di colpo gobbo da tre punti si porterebbe a -2 dai bianconeri con quattro turni di Regular Season ancora da giocare. Nell’ultima giornata di campionato gli uomini di Angelo Lorenzetti (alla guida dei trentini dal 2016/17 al 2022/23) hanno mostrato i muscoli violando in quattro set l’Eurosuole Forum di Civitanova, mentre alla BTS Arena i dolomitici non hanno dato scampo a Milano. Alla vigilia del faccia a faccia n. 59 i Block Devils sono in vantaggio con 32 successi a 26, ma nel girone di andata a imporsi sono stati i gialloblù. Tanti ex in campo: da una parte Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Simone Giannelli e Sebastian Solé (a 10 attacchi vincenti dai 2.000 in tutte le competizioni di SuperLega), dall’altra Flavio Resende Gualberto. Tra i padroni di casa Agustin Loser cerca il 200esimo muro in massima serie, tra gli ospiti Jordi Ramon è alla ricerca del 100esimo ace in SuperLega.

PRECEDENTI: 58 (32 successi Sir Susa Scai Perugia, 26 successi Itas Trentino)

EX: Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Flavio Resende Gualberto a Perugia nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)- «Sarà, come ogni volta con Trento, una partita dura, tosta e ci aspettiamo una gran bella partita, di altissimo livello. Ci prepariamo, abbiamo tre, quattro giorni per studiare questa partita e speriamo che sarà una bella serata!»

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « E' un appuntamento difficilissimo, sul campo della squadra prima in classifica, Campione del Mondo e d'Europa, e lo giocheremo al termine di una settimana che ci ha visto impegnati anche in Turchia. Abbiamo però sicuramente imparato lezioni utili dalle ultime sconfitte con Verona e Modena e daremo il massimo per ottenere un risultato positivo che rilanci le nostre ambizioni di classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 18ª GIORNATA-

Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele

Domenica 25 gennaio 2026, ore 16.00

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Giardini Massimiliano, Zanussi Umberto

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza Arbitri: Vagni Ilaria, Lot Dominga (

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Sonepar Padova Arbitri: Simbari Armando, Pozzato Andrea

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Rana Verona Arbitri: Canessa Maurizio, Brancati Rocco

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 44, Rana Verona 42, Itas Trentino 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Valsa Group Modena 34, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 15, Sonepar Padova 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 4.