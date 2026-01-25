Reggers trascina Milano al successo contro Civitanova

MILANO- Una scintillante Allianz Milano, trascinata da Ferre Reggers (autore di 25 punti e MVP della partita) nell'anticipo pomeridiano della 7a di ritorno , al cospetto dei 3.500 dell'Allianz Cloud, si impone 3-1 (25-17, 38-36, 12-25, 25-21) alla Cucine Lube Civitanova alla quale non sono bastati i 30 punti di Nikolov.

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Luciano Gaspari, i meneghini partono forte. Nel primo set (25-17) a fare la differenza sono i 9 punti di Reggers, che attacca con il 78% e sigla 2 ace. Civitanova prova a girarla con il servizio di Bottolo, ma i padroni di casa attaccano meglio e aumentano il divario. La Lube soffre, ma lotta fino alla fine, in un secondo rocambolesco set perso dopo 40 minuti (38-36), ovvero il 14° set con il punteggio più alto per la Superlega in coabitazione con altri parziali. Gli uomini di Medei vanno sotto 21-16 e recuperano fino al 24-24, ma nella lotteria interminabile dei vantaggi non riescono a sfruttare varie palle per imporsi. Il terzo set lampo (12-25) è agli antipodi. Nikolov ruba la scena al servizio con 5 ace e attacchi potentissimi (4-17) prima di rifiatare con l'ingresso Duflos-Rossi. Piazza attinge alla panchina, ma il set è senza storia. Nel quarto atto (25-21) Milano batte meglio (3-0 gli ace), mura con continuità (3 a 1 i vincenti) e attacca con una percentuale lievemente superiore.

In doppia cifra,oltre ai due bomber, anche Recine (11), tra gli ospiti in evidenza Bottolo (16) e Loeppky (11).

Milano sceglie Ospiti il palleggiatore Cachopa in diagonale con l’opposto Reggers, laterali Ichino e Recine, centrali Caneschi e Di Martino, libero Catania.

Lube in campo con Boninfante in cabina di regia, gli schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo ad attaccare palloni, al centro Gargiulo e D’heer, Balaso libero. Ospiti schierati con il palleggiatore Cachopa in diagonale con l’opposto Reggers, laterali Ichino e Recine, centrali Caneschi e Di Martino, libero Catania.

In avvio la Lube risponde con l’ace di Bottolo allo strappo di Reggers al servizio (7-7), ma il bomber dei milanesi colpisce con attacchi potenti (9-7). Milano allunga su una decisione arbitrale che fa discutere (11-8). L’Allianz è in fiducia e passa con il solito Reggers (15-11) spingendo Medei a chiedere il time out, ma al rientro Di Martino mura Gargiulo (17-12). I biancorossi reagiscono ancora con Bottolo dai nove metri (17-14). C’è spazio per Orduna tra gli ospiti, ma a orientare il set per i padroni di casa è ancora una volta l’opposto belga (21-16). Medei inserisce Podrascanin. I meneghini difendono tutto, i biancorossi sbagliano troppo. Dopo l’errore civitanovese, seguito dall’ace di Reggers e il mani out di Ichino, si chiude il set (25-17).

Il secondo set decolla dopo il break di Reggers, seguito dal punto fortunoso dei compagni (16-13). La Lube torna a -1 (17-16) dopo l’inserimento temporaneo di Orduna e Kukartsev. Un errore al servizio di Nikolov, il bolide di Reggers e l’ace di Kreling complicano la situazione (20-16). Duflos-Rossi entra per Nikolov, ma Kreling colpisce (21-16). Kukartsev spezza il gioco milanese, Bottolo trova un muro utile (21-18). Sul 23-19 targato Reggers, rientra Nikolov e colpisce con due attacchi intervallati dall’ace di Bottolo (23-22). Nel finale Civitanova, con il sestetto tipo, annulla delle palle set (24-24) e dopo un salvataggio di Loeppky mette il naso avanti con Nikolov (25-26), per due volte (26-27). Milano ribalta grazie a 2 errori (28-27). Bottolo rimedia (28-28). La stanchezza si fa sentire e aumentano gli errori. Lube di nuovo avanti sull’invasione di Ichino, Milano impatta con Caneschi (32-32). Il pallonetto di Nikolov e il mani out i Recine tengono vivo il set (33-33). Il botta e risposta prosegue (34-34). Dopo una ricezione difettosa, Civitanova incassa un muro, Kreling stecca (35-35). Fatali l’errore cuciniero sul 36 pari e l’ace di Di Martino (38-36).

Reazione irruenta della Lube a inizio quarto set (3-9), con Piazza che inserisce il giapponese Masajedi poco prima del muro di Boninfante su Reggers e dei 5 ace di Nikolov intervallati da un suo attacco e terminati dal diagonale di Bottolo (4-17). Coach Piazza inserisce Barbanti e Lindqvist. Sul 5-17 il bulgaro, autore di 8 punti, rifiata cedendo il posto a Duflos-Rossi. Il francesino strappa applausi con un pallonetto millimetrico per il 10-23. L’errore di Masajedi per il 12-25 finale riapre il match.

Quarto set al via con una battaglia punto a punto (9-9). Le amnesie biancorosse spingono Medei a due time out ravvicinati (12-9). Indicazioni salutari che rimettono in moto i marchigiani (12-12). Milano trova un altro strappo chiuso dall’ace di Recine (15-12). Sulla potenziale palla del -1 Civitanova incassa un muro difficile da digerire e Loeppky spara fuori il successivo attacco (18-14). Sul 18-15 dentro Boninfante e Orduna. Milano allunga (21-16). Civitanova riesce a restare nel set (21-18), ma nella bagarre sotto rete Milano è più determinata e con Di Martino torna a distanza di sicurezza (23-18). Nikolov attacca e mura per riaprire la gara ancora una volta (23-20). Sul 24-20 Gargiulo annulla la prima palla set, ma Di Martino chiude il match con un primo tempo vincente (25-21).

I protagonisti-

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « E’ stata davvero una bella battaglia a parte quel terzo set si è vista una grande Milano stasera. Abbiamo fatto molto bene, siamo partiti aggressivi come diciamo sempre che dobbiamo fare. Poi il terzo set Nikolov ha fatto una decina di battute straordinari, ma ci sta ed è importante che ci siamo ripresi nel quarto, non era facile, anzi era difficilissimo ma l'abbiamo fatto in una bellissima partita che ci dà consapevolezza di quello che valiamo e di come interpretare anche le prossime sfide ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Purtroppo la squadra ha ceduto di nuovo mentalmente nelle difficoltà. Non è la prima volta che succede e mi dispiace molto per i tifosi, perché stasera per due set non siamo riusciti a leggere la partita. Dopo un terzo parziale in cui tutto è andato invece per il verso giusto, nel successivo quarto set ci siamo bloccati di nuovo, andando in tilt su un normalissimo turno al servizio del loro palleggiatore in cui abbiamo subito tre break. Non si tratta di problemi tecnici, è un discorso prettamente mentale. Nelle difficoltà la nostra squadra non riesce a trovare il suo gioco. Le qualità per farlo le abbiamo, dobbiamo quindi assolutamente sbloccarci da questo punto di vista ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-17, 38-36, 12-25, 25-21) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 4, Recine 11, Di Martino 9, Reggers 25, Ichino 6, Caneschi 8, Otsuka (L), Catania (L), Masajedi 0, Masulovic 0, Barbanti 1, Lindqvist 1. N.E. Benacchio, Corbetta. All. Piazza.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 7, Loeppky 11, Nikolov 30, D’Heer 1, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 1, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 2, Tenorio 0. N.E. All. Medei.

ARBITRI: Giardini, Zanussi.

Durata set: 24′, 40′, 21′, 28′; tot: 113′

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 3.465