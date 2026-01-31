Monza passa a Grottazzolina e pensa ai Play Off

Di fronte Monza si è trovata una Yuasa Battery Grottazzolina combattiva ma costretta ad arrendersi alla migliore qualità e organizzazione degli ospiti. Nel corso dei primi scambi del secondo set, per di più, i marchigiani hanno dovuto fare a meno del loro opposto Golzadeh, rimasto a terra dopo un colpo fortuito alla testa. L’atleta ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere accompagnato in ospedale per accertamenti.

La formazione monzese ha offerto una prestazione solida e convincente, mostrando continuità di gioco, lucidità nei momenti chiave e grande efficacia sia in attacco che in fase di muro-difesa. Un successo costruito con autorevolezza che non lascia spazio a repliche. Ben quattro gli atleti Vero Volley in doppia cifra, uno su tutti il tedesco Röhrs, miglior realizzatore del match (15 punti) ed eletto mvp della partita.

I sette punti conquistati nelle ultime tre giornate confermano il buon momento di forma della squadra. Con questa vittoria, i brianzoli rafforzano la propria posizione in classifica e mandano un segnale chiaro alle dirette concorrenti nella corsa alla fase finale del campionato, che scenderanno in campo domani pomeriggio. La squadra di coach Massimo Eccheli tornerà a giocare nel giorno di San Valentino: il 14 febbraio all’Opiquad Arena arriverà la Sonepar Padova per uno scontro diretto che dirà tanto in chiave ottavo posto.

La Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo con la diagonale Falaschi-Golzadeh, Tatarov e Magalini schiacciatori, Stankovic e Pellacani al centro, Marchisio libero. Risponde la Vero Volley Monza con Zimmermann in regia e Padar opposto, Röhrs e Atanasov schiacciatori, Mosca e Beretta al centro, Scanferla libero.

Monza parte forte ad inizio match, l’ace di Atanasov vale il +3 (6-9) che crea il primo strappo nel punteggio. Sul 10-14 i marchigiani ricorrono a un time-out che sembra produrre gli effetti sperati, perché subito dopo Grottazzolina accorcia le distanze. La Vero Volley non si lascia impensierire, riprende a macinare gioco e con il muro di capitan Beretta arriva al 16-20. La nuova reazione di Grottazzolina (20-22) fa propendere coach Eccheli per il time-out e, alla ripresa, l’ace di Beretta decide il parziale (20-25).

Sul 4-5 del secondo set momenti di paura per l’infortunio occorso a Golzadeh. L’opposto della formazione di casa rimane a terra a causa di un violento colpo in testa ricevuto accidentalmente durante un’azione di gioco. Soccorso nell’immediato dal personale medico, è costretto a uscire in barella tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente. Al suo posto coach Ortenzi inserisce Fedrizzi, ma la Vero Volley conquista il break (12-15). Monza tocca tanti palloni a muro e non lascia spazio alla rimonta della Yuasa Battery, che si arrende 18-25.

La Vero Volley Monza nel terzo parziale ricomincia da dove aveva terminato la frazione precedente. In pieno controllo del match, i brianzoli tentano immediatamente l’allungo (8-11). I brianzoli viaggiano spediti, l’ace di capitan Beretta vale l’11-18. Nel finale spazio anche a Knipe in regia e per la Vero Volley esplode la festa con il punto del 19-25.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Golzadeh è vigile ed è al pronto soccorso. Ha preso una brutta botta al collo, una cosa pericolosa che va gestita nel modo giusto. Per la gara c’è stata tanta differenza in attacco stasera, non siamo mai riusciti di fare ciò che volevamo con muro - difesa. Anche quando abbiamo battuto benino, loro hanno avuto vita facile in cambiopalla. In alcune rotazioni abbiamo fatto sempre un po' di fatica. Anche prima di stasera era difficile, pensiamo a noi stessi e cerchiamo di tenere il morale giusto per fare questo finale di stagione. Dal punto di vista emotivo è una richiesta difficile ma dobbiamo provarci anche oltre i numeri, per tutti i ragazzi e le famiglie che ci vengono a vedere, dobbiamo offrirgli la miglior pallavolo ».

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Quella di oggi è una vittoria importantissima per noi. È andato tutto bene dall’inizio, abbiamo gestito la partita alla perfezione, e sono prestazioni che non capitano spesso. Sono molto soddisfatto dei ragazzi. Purtroppo Grottazzolina non era al 100%, e l’incidente di Golzadeh sicuramente li ha scossi. In chiave Play-Off sono tre punti pesanti. Adesso aspettiamo i risultati di domani, ma dovevamo vincere oggi e vincere la prossima per assicurarci il posto. A partire dal match contro Padova ci giocheremo il tutto per tutto ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – VERO VOLLEY MONZA 0-3 (20-25, 18-25, 19-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 1, Magalini 10, Stankovic 2, Golzadeh 5, Tatarov 9, Pellacani 7, Petkov (L), Fedrizzi 4, Marchisio (L). N.E. Cubito, Vecchi, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 14, Mosca 4, Padar 13, Rohrs 15, Beretta 10, Pisoni (L), Frascio 0, Knipe 0, Scanferla (L), Mapelli 0. N.E. Velichkov, Ciampi, Larizza. All. Eccheli.

ARBITRI: Zavater, Caretti, Cruccolini.

Durata set: 23′, 32′, 29′; tot: 84′.

MVP: Erik Röhrs (Vero Volley Monza)

Spettatori: 995