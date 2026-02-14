Super Frascio trascina Monza alla vittoria su Padova

MONZA – Bella, determinata, concreta e soprattutto giovane. La Vero Volley Monza domina la Sonepar Padova nello scontro diretto per i play-off e si avvicina alla qualificazione. Già domani, in caso di sconfitta di Cuneo, Beretta e compagni potrebbero festeggiare. All’Opiquad Arena finisce 3-0 (25-16; 25-22; 25-16) un match a senso unico in cui i brianzoli vengono trascinati da un super Diego Frascio schierato titolare per sostituire Padar, trasferitosi in Turchia. L’opposto, cresciuto nelle giovanili della Vero Volley, ripaga a pieno la fiducia concessagli dal tecnico Massimo Eccheli. Il diciannovenne è il miglior realizzatore del match (19 punti) ed è lui il giocatore eletto mvp della partita. Prestazione impeccabile, comunque, per tutta la squadra: impenetrabili a muro (13 quelli vincenti), efficaci in attacco (62% di positività) e velenosi al servizio (7 ace), i monzesi non deludono le aspettative dei numerosi tifosi presenti sugli spalti. Dall’altra parte della rete, Padova deve rinunciare al suo opposto Masulovic e al capitano Polo. Prova a tenere testa alla squadra di casa, ma ogni tentativo risulta vano. Non bastano i 10 punti dello schiacciatore Orioli, l’unico in doppia cifra. Con questa sconfitta i veneti devono rinunciare matematicamente ai sogni play-off. Coach Massimo Eccheli dà fiducia a Frascio per sostituire Padar, trasferitosi in Turchia. Il giovane prodotto del vivaio viene schierato in diagonale al regista Zimmermann, gli schiacciatori sono Atanasov e Röhrs, al centro Beretta e Mosca, Scanferla libero. La Sonepar Padova schiera Todorovic al palleggio e Stefani opposto, Gardini e Orioli schiacciatori, Nachev e Truocchio al centro, Diez libero. Zimmermann chiama subito in causa l’opposto Frascio che realizza il punto del 3-2. Il primo break è della Vero Volley (6-4), il successivo muro granitico di Mosca vale la mini fuga. Ancora un muro, stavolta di Röhrs, costringe Padova a chiamare il time-out (16-11). Monza viaggia spedita verso la vittoria del set, Frascio realizza l’ace del 21-13 e i veneti ricorrono al loro secondo time-out. Il gap è troppo ampio e la Vero Volley vince agevolmente 25-16. L’equilibrio regna fino a metà del secondo parziale, quando è ancora una volta la Vero Volley a prendere il largo (17-14). I padroni di casa continuano a giocare in scioltezza e, spinti dal pubblico di casa, allungano ulteriormente con l’ace di Mosca (19-15). Padova tenta di rimanere aggrappata al parziale (22-20), ma Atanasov annulla il tentativo di rimonta avversario. Frascio mette a terra la palla che vale il set point, Röhrs chiude i conti 25-22. Nel terzo set la Vero Volley crea immediatamente le condizioni per l’allungo (8-5). Padova chiama un time-out per provare a trovare soluzioni, ma Monza è in totale dominio (15-10). Coach Cuttini tenta di cambiare qualcosa nel sestetto in campo, senza però alcun successo. I padroni di casa marciano verso il successo, Frascio realizza il punto del 20-13 e Monza chiude 25-16.

I protagonisti-

Diego Frascio (Vero Volley Monza)- « Dopo l’addio di Padar abbiamo cercato un po’ di soluzioni, non è stata una settimana facile. Oggi era importante il risultato e siamo riusciti a ottenerlo, quindi siamo contentissimi. Abbiamo disputato una bella partita, li abbiamo messi in difficoltà da subito e non abbiamo mai abbassato la concentrazione. Sono contentissimo perché ho trovato un po’ di spazio e devo ringraziare tutti, soprattutto i tifosi che mi hanno fatto sempre sentire fondamentale per la squadra. Questo mi ha aiutato molto in un periodo in cui giocavo di meno viste le prestazioni di un grande Padar che ha sempre giocato molto bene. Sono molto soddisfatto oggi di essere riuscito a dare il mio contributo per questa vittoria e speriamo di continuare così per le partite che ancora mancano ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, e lo sarebbe stata anche con tutti gli effettivi a disposizione. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con due assenze molto importanti. Polo e Masulovic, giocatori che durante la stagione hanno dato tanto, soprattutto in termini di equilibrio. Abbiamo costruito il nostro percorso e raggiunto l’obiettivo con un sestetto ben collaudato. Questa sera, per cause di forza maggiore, siamo stati costretti a provare soluzioni diverse. Abbiamo fatto fatica, anche per merito di Monza, che ha disputato una gara solida. Ora ci aspettano altre due partite intense. Dovremo affrontarle con questo assetto. Il tempo a disposizione è pochissimo: nell’arco di dieci giorni giocheremo due incontri, con una trasferta lunga come quella di Cuneo e poi la gara in casa tre giorni dopo contro Piacenza. Sarà una sfida per tutti i nostri ragazzi, in particolare per quelli che si stanno affacciando ora al sestetto titolare. A loro è richiesto qualcosa in più, e sono certo che proveranno a dare il massimo per farsi trovare pronti ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – SONEPAR PADOVA 3-0 (25-16; 25-22; 25-16)

VERO VOLLEY MONZA: Frascio 19, Atanasov 12, Röhrs 8, Ciampi, Knipe, Scanferla (L), Beretta 5, Zimmermann 3, Mosca 9. N.E.: Velichkov, Larizza, Pisoni. All: Eccheli.

SONEPAR PADOVA: Gardini 8, Zoppellari, Diez (L), Stefani 9, Masulovic (L), Nachev 3, Todorovic 1, Bergamasco 1, Orioli 10, Truocchio 4, Held 4. N.E.: Polo, Toscani, Mc Raven. All: Cuttini

ARBITRI: Carcione, Rossi

Durata set: 22′, 25′, 23′. Tot. 70′

MVP: Diego Frascio (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2749