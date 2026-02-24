Luca Porro è l'MVP di gennaio
MODENA- Il Credem Banca MVP del mese di gennaio è Luca Porro! L’atleta della Valsa Group Modena, medaglia d’oro agli scorsi Campionati del Mondo, si è distinto nel mese iniziale del 2026 con prestazioni di rilievo e tre premi da MVP ricevuti, rispettivamente nelle sfide giocate contro Sonepar Padova (14° turno di SuperLega Credem Banca), Itas Trentino (16° turno) e Gas Sales Bluenergy Piacenza (18° turno).
Nel corso del mese di gennaio, Porro ha saputo mettere a segno la bellezza di 78 punti, per un bottino complessivo nel corso della stagione 2025/26 di 267 punti, frutto di 33 ace, 222 attacchi e 12 muri. Il premio verrà consegnato prima del match che chiuderà la Regular Season di SuperLega Credem Banca, ovvero prima della sfida di domani (20.30) con Valsa Group Modena che ospita Rana Verona in diretta Rai Sport.
Le parole di Luca Porro-
« Essere Credem Banca MVP del mese di gennaio è un grande piacere, è un premio che naturalmente condivido con tutti i miei compagni. Siamo nella fase più importante della stagione, vogliamo affrontare al meglio questo ultimo match di Regular Season contro Rana Verona per poi buttarci dentro i Play Off. Non vediamo l’ora! ».