Play Off: Verona passa a Milano ed è la terza semifinalista

Niente da fare per l’Allianz Milano che, dopo il colpo esterno di mercoledì che aveva riaperto e allungato la serie, deve arrendersi alla furia dei veneti. La stagione è tutt’altro che conclusa per Reggers e compagni, sono attesi dal doppio impegno della Finale di CEV Challenge Cup (25 marzo e 1 aprile), oltre che dal Play Off 5° Posto Credem Banca, vinto lo scorso anno proprio dai meneghini. Milano potrà così provare a qualificarsi alla Challenge Cup per il secondo anno consecutivo. Sulla sua strada, ai Quarti di Finale, ci sarà il Cisterna Volley.

La gara è equilibrata, e i primi due set sono combattuti e giocati punto a punto, con Verona più lucida e abile a trovare il break vincente. Il terzo set è invece ad inerzia quasi completamente veronese. Decisive le altissime percentuali in attacco di Verona, con tutti i laterali in doppia cifra: Keita con 18 punti, Darlan con 13 e capitan Mozic con 12, ma il titolo di migliore in campo va all’ex di turno, Staforini. Tra le fila dell’Allianz invece, spicca la prestazione di Ichino (11), supportato da Otsuka (10).

I protagonisti-

Tommaso Ichino (Allianz Milano)- « Usciamo da una serie che credo abbia dato a tutti delle belle emozioni. Personalmente mi sono divertito, poi vabbè, questa partita è andata così, però finisco con il tributo del pubblico possiamo dire che è stato un contentino finale. Adesso c'è una finale di Coppa europea da giocare. Ci metteremo tutte le energie che abbiamo perché ormai è diventato l'obiettivo finale della stagione- Daremo tutto perché l’annata è stata quella che è stata anche per via degli infortuni e se possiamo fare qualcosa adesso lo faremo ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « La dedica è ai ragazzi e alla società. Affrontare i Play Off da seconda in Regular Season è una responsabilità, è diverso rispetto a giocare questa fase da settima o ottava. Ringrazio lo staff perché in questi giorni ha lavorato in modo instancabile con serenità e quell'attenzione ai dettagli che ci hanno permesso di oggi di entrare in campo con grande piglio e concretezza, pur con qualche imperfezione. Torniamo in palestra contenti di questo obiettivo, ma consapevoli di dover lavorare duramente per preparare al meglio la serie con Civitanova, che sa cosa significa vivere questi momenti ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – RANA VERONA 0-3 (21-25, 23-25, 20-25) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Otsuka 10, Di Martino 7, Reggers 8, Ichino 11, Caneschi 2, Catania (L), Lindqvist 0, Rotty 0, Corbetta (L). N.E. Masajedi, Masulovic, Barbanti, Benacchio. All. Piazza.

RANA VERONA: Christenson 4, Mozic 12, Zingel 5, Ferreira Souza 13, Keita 18, Vitelli 3, D’Amico (L), Planinsic 0, Staforini (L), Sani 0, Nedeljkovic 0. N.E. Valbusa, Bonisoli, Glatz. All. Soli.

ARBITRI: Lot, Canessa, Russo.

Durata set: 26′, 31′, 27′; tot: 84′.

MVP: Matteo Staforini (Rana Verona)

Spettatori: 2403