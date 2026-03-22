Play Off: Modena pareggia i conti andando a vincere a Piacenza

PIACENZA- Tutto rinviato a Gara 5. L'esito della semifinale fra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Modena resta in bilico. Gli uomini di Giuliani, in Gara 4, espugnano il PalabancaSport al tie break 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15) e annullano il primo match ball che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocava davanti al pubblico amico. Non è bastata alla formazione biancorossa la grande spinta di un PalabancaSport quasi sold out per chiudere la pratica Quarti di Finale, Modena dopo oltre due ore di gioco ha vinto e impattato la serie, tutto verrà deciso a Gara 5 che si giocherà a Modena domenica prossima. Canarini sempre avanti nel computo dei set, Piacenza brava a rimontare ogni volta ma poi nel tie brek le energie mentali hanno fatto la differenza, le due squadre hanno di fatto chiuso la gara con gli stessi numeri: sette muri per Piacenza contro gli otto di Modena, nove ace per parte, ventiquattro battute errate per parte, nove errori in attacco per Modena, sette per Piacenza, un 53% in attacco per i gialloblù contro il 49% dei biancorossi. A Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non sono bastati i 17 punti di Mandiraci, i 16 di Bovolenta e i 12 di Gutierrez, in doppia cifra anche Simon con 10 punti a referto.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Iyegbekedo-Simon centrali con Pace libero. I gialloblù iniziano con il piede giusto, ace di Tizi-Oualou per il 2-6 e timeout Boninfante. I padroni di casa reagiscono, ma Modena non molla di un centimetro: battuta vincente di Mati, 13-15. Si prosegue punto a punto in un finale di set equilibrato, è la formazione di Giuliani a conquistare il parziale con il mani out di Luca Porro a segno: 23-25 e 0-1. Piacenza risponde presente in avvio di secondo set, ace di Paolo Porro e 6-3 con timeout Giuliani. Modena lotta su ogni palla, Davyskiba a segno e parità a quota 16. Come successo nel parziale precedente, prevale l’equilibrio: sono i biancorossi ad avere la meglio, 25-23 e 1-1. Al PalaBanca va in scena una partita combattutissima, ace di Buchegger e 5-7 dopo i primi scambi del terzo set. Modena prova a scappare, muro di Mati su Simon e 8-11 con timeout Boninfante. Piacenza non ci sta, ace di Comparoni e 16-16. In un finale incandescente sotto ogni punto di vista, prima Buchegger super protagonista con due ace consecutivi e poi il mani out di Luca Porro regalano il terzo parziale a Modena: 23-25 e 1-2. Piacenza reagisce in avvio di quarto set, ace di Paolo Porro e 7-5 con timeout Giuliani. I padroni di casa sfruttano gli errori di Modena e aumentano il proprio vantaggio, 14-9. I gialloblù ci provano, ma non basta per evitare il tie-break: 25-16 con Comparoni a segno e 2-2. Nel quinto e decisivo set, Modena alza la voce e domina il parziale: 7-15 e 2-3. Si va dunque a gara 5, che si disputerà nel prossimo weekend al PalaPanini.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sapevamo che sarebbe stata una serie molto equilibrata e così si sta dimostrando. Modena ha giocato una grande partita e ha avuto più energie mentali di noi soprattutto nel tie break ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto bene per tutta la partita. I primi tre set sono stati molto equilibrati, il quarto meno e nel tie break siamo partiti male e Modena ha tracciato il solco decisivo. Ora pensiamo alla gara di Coppa Cev e poi torneremo a Modena per Gara 5 con la consapevolezza di potere giocare tutte le nostre carte. Si parte 0-0 e la pressione sarà da entrambe le parti ».

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « E' stata una partita molto complicata, e lo sapevamo, abbiamo fatto le cose giuste nei momenti giusti e adesso ci aspetta un'altra battaglia, una finale a tutti gli effetti, e avremo il PalaPanini al nostro fianco ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 3, Mandiraci 17, Iyegbekedo 3, Bovolenta 16, Gutierrez 12, Simon 10, Galassi (L), Pace (L), Comparoni 8, Andringa 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Bergmann. All. Boninfante.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 6, Davyskiba 10, Mati 14, Buchegger 13, Porro 16, Sanguinetti 11, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 2, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.

ARBITRI: Zavater, Carcione.

Durata set: 28’, 30’, 35’, 22’, 18’; tot: 133’.

MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3281