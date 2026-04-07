Play Off: si gioca Gara 2 di Semifinale

ROMA -Archiviate le grandi emozioni della due giorni pasquale, è già tempo di Gara 2 delle Semifinali nei Play Off SuperLega Credem Banca. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20.30, con diretta su Rai Sport e VBTV, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona si sfidano all’Eurosuole Forum (la partita sarà raccontata anche dall’inviato Manuela Collazzo su Rai Radio Uno) per il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite. Sconfitti domenica, i cucinieri vogliono portare la situazione in equilibrio, mentre gli scaligeri hanno l’ambizione di centrare il doppio vantaggio. Copione simile per la seconda battaglia sportiva tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia , con inizio alle 20.30, giovedì 9 aprile al PalaBancaSport e diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. I padroni di casa hanno l’onere di riscattarsi con una vittoria. Gli ospiti, finora imbattuti nei Play Off, possono portarsi sul 2-0.

LE DUE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova - Rana Verona

Dopo il confronto di Pasqua che ha visto prevalere in tre set gli scaligeri sul proprio campo, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona si ritrovano sotto rete all’Eurosuole Forum per il secondo match delle Semifinali Scudetto, il 60° confronto nella massima serie. Sotto 1-0 e costretti alla rimonta come lo scorso anno contro Milano e Perugia nei Play Off SuperLega Credem Banca, i biancorossi devono fare i conti con un mirino talvolta fuori fuoco dai nove metri e con i problemi d’intensità nell’arco dei singoli match, senza trascurare l’ardore agonistico dei veneti, che affrontano per la prima volta le Semifinali Scudetto e stanno dimostrando una grande fame di vittoria in campo, anche grazie agli acuti di Keita. Il secondo atto della serie può fare la differenza sui due fronti. Una prova di forza dei cucinieri rimetterebbe tutto in discussione, riportando in parità il confronto con gli uomini di Fabio Soli, mentre un blitz di Verona, già trainata da Keita nel primo confronto, rischierebbe di mettere con le spalle al muro una Lube reduce da tre stop di fila tra CEV Champions League e campionato. Il team di Giampaolo Medei deve quindi alzare il ponte levatoio. Da una parte Alex Nikolov è a 18 punti dai 600 stagionali e Mattia Bottolo a 16 punti dai 2.000 in SuperLega, dall’altra Rok Mozic è a 15 punti dai 300 stagionali. Il match dell’Eurosuole Forum sarà raccontato anche su Rai Radio Uno grazie alle incursioni dell’inviato Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 59 (47 successi Cucine Lube Civitanova, 12 successi Rana Verona)

EX: Micah Christenson a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Ho ancora negli occhi gli errori del primo match e non riesco a darmi pace. Ora, però, dobbiamo voltare pagina. In Gara 2 dovremo replicare l'approccio di domenica, ma poi sarà fondamentale restare lucidi e consapevoli dei nostri mezzi nelle situazioni di vantaggio e nei momenti clou. Dovremo inoltre saper soffrire; questo è nelle nostre corde visto che lo scorso anno contro Perugia siamo risorti agli sgoccioli del terzo match. Si tratta di reagire ai problemi anche se affronteremo avversari che stanno confermando la loro forza. Comprendo l’amarezza dei tifosi perché ci hanno dimostrato in tutti i modi il loro affetto e noi vorremmo sempre regalargli delle gioie, ma adesso più che mai abbiamo bisogno del loro supporto! ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Tra i nostri obiettivi c’è innanzitutto quello di migliorare alcuni aspetti: rendere efficace la nostra battuta fin da subito e, in fase di ricezione, essere pronti a gestire e salvare palloni, perché il loro livello al servizio crescerà. Dal punto di vista tecnico, dobbiamo concentrarci sulla partita che ci aspetta: Civitanova alzerà l’asticella davanti al proprio pubblico e noi non dobbiamo concedere occasioni che possano farli rimanere nella loro zona di comfort. Servirà grande costanza ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia

In attesa del secondo confronto delle Semifinali, il 21° nella massima serie, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia hanno preso coscienza delle rispettive qualità e dello stato di forma in questa fase della stagione. A spuntarla lunedì in Gara 1 sono stati i Block Devils di Angelo Lorenzetti, che hanno spinto sull’acceleratore in attacco e sono riusciti a chiudere in quattro set una partita scomoda. Privo di un elemento pericoloso come Efe Mandiraci, dolorante a una spalla, nonché di Lukas Bergmann, che a Perugia era a referto come secondo libero, coach Dante Boninfante ha messo in campo una formazione d’assalto al centro sfruttando l’esperienza e i muscoli dell’evergreen Robertlandy Simon, autore di 19 punti in Gara 1. Le strategie di entrambe le squadre, in vista del secondo faccia a faccia, dipendono dalla presenza o meno dello schiacciatore turco. Con lui in campo gli emiliani aumenterebbero la percentuale di pericolosità dai nove metri e in attacco, con conseguenti contromosse degli umbri. La formazione piacentina non può permettersi un secondo stop, mentre quella bianconera vuole portarsi sul 2-0 e riscrivere la storia esorcizzando la rimonta choc subita da Civitanova nella passata stagione. Da una parte Alessandro Bovolenta è a 18 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Gianluca Galassi è a 4 punti dai 300 nei Play Off e Paolo Porro cerca il 100° muro in SuperLega. Sul fronte opposto Wassi Ben Tara è a 6 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Oleh Plotnytskyi a 2 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off e Roberto Russo cerca sia il 100° ace sia il 300° muro in SuperLega.

PRECEDENTI: 20 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 18 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Dragan Travica a Perugia nel 2020/21, 2021/22

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Giocare con Perugia non è certo facile soprattutto a casa loro, lunedì siamo stati bravi a reagire nel terzo set dopo aver lasciato per strada qualche occasione di troppo nei primi due parziali. In Gara 2 speriamo di ridurre il numero di errori e giocare senza pesi inutili sulle spalle. Possiamo e dobbiamo fare di più di quanto fatto in Gara 1, aggiustiamo in questi giorni qualche aspetto. Dovremo fare meglio in battuta e poi il nostro pubblico ci darà la spinta per cercare di pareggiare i conti ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- « In questa serie più che essere partiti bene, siamo partiti 1-0. Per l'ennesima volta, in questo campionato gli infortuni non danno lo spettacolo completo al pubblico. In Gara 1 abbiamo faticato a prendere un po' il ritmo e questo ha dato a Piacenza la possibilità di ottenere dei break che generalmente non concediamo. In questa Semifinale ci dobbiamo tuffare dentro, sapendo che ogni volta dobbiamo fare uno step in più. In vista di Gara 2 non possiamo lavorare perchè il tempo non c'è, ma penso che sia necessario focalizzarci sulle cose che sappiamo fare meglio, con l'attenzione di continuare a fare bene le cose che invece abbiamo fatto bene ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI-

Mercoledì 8 aprile 2026, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona Arbitri: Zavater Marco, Brancati Rocco (Salvati Serena) Serie: 0-1

Giovedì 9 aprile 2026, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Giardini Massimiliano, Carcione Vincenzo Serie 0-1