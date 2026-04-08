Play Off: Gara 2 è di Civitanova, serie riaperta

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Cucine Lube Civitanova riapre la serie: all’Eurosuole Forum la squadra di Medei detta legge e si impone 3-1 sulla Rana Verona, vincendo così Gara 2 delle Semifinali Play Off Credem Banca. La serie si prolunga e si andrà almeno a Gara 4, con date e orari che saranno rese note nei prossimi giorni.

Il top scorer di serata è Aleksandar Nikolov: il martello bulgaro di Civitanova è autore di 18 punti totali, seguito da Mattia Bottolo (12), Eric Loeppky (11) e Giovanni Maria Gargiulo (10). Lato Verona la squadra di Fabio Soli paga i tanti errori in battuta (23) non riuscendo ad eccellere al servizio (2 soli ace). Nella metà campo di Civitanova, invece, fanno la differenza i 9 muri racimolati nel corso del match.

La Lube vince la sfida a muro (13-10) e trova un Boninfante grintoso che manda in doppia cifra quattro compagni: il solito Nikolov, top scorer con 18 punti, Bottolo (12), Loeppky (11) e Gargiulo (10 con 4 muri). Tra gli ospiti in doppia cifra Keita (16 punti), Darlan (11) e Nedeljkovic (10), entrato in corsa.

Nel primo set (26-24) sono decisivi gli episodi, ma anche la prova negativa degli ospiti in ricezione. Il più prolifico in campo è Loeppky con 6 punti (62%).

Nel secondo set (25-21) Verona alza il livello in ricezione, ma Civitanova sale in cattedra nel muro-difesa (4 block) e sigla 5 punti essenziali con Nikolov.

Nel terzo set (21-25) Verona cambia ritmo al servizio e attacca a tutto fuoco, lavorando bene a muro con Nedeljkovic, dentro dal parziale precedente. La Lube gioca alla pari, ma scivola negli scambi finali incassando i block decisivi.

Nel quarto set (25-22) la Lube trova la via di fuga, poi soffre, ma riesce a chiudere i conti con lo zampino di Boninfante, Bottolo (5 punti) e Nikolov (5).

Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo ad attaccare, Gargiulo e Podrascanin al centro, capitan Balaso libero. Verona schierata con l’ex biancorosso Christenson in cabina di regia e Darlan bocca da fuoco, Keita e Mozic laterali, Zingel e l’ex Lube Vitelli centrali, Staforini libero.

Il primo set si apre con un break di Verona (2-4), ma la Lube impatta con il contrattacco di Gargiulo (6-6) e mette il naso avanti a muro (8-7). Grazie all’errore degli scaligeri Civitanova trova il break (12-10), mentre è Loeppky con una prodezza a firmare il +3 (15-12). Alcune ingenuità rimettono in corsa Verona (18-17). Il pari dei veneti arriva con l’ace di Planinsic (20-20), il sorpasso degli uomini di Soli con un attacco che si insacca nel muro di casa (21-22). Il controsorpasso è targato Gargiulo in primo tempo (23-22). La Lube spreca il primo set ball al servizio (24-24), ma i due errori di Keita, dai nove metri e in attacco, consegnano il parziale ai cucinieri (26-24).

Verona pensa ancora al set precedente e fatica a ricarburare (4-1), poi la sfida torna punto a punto e Keita trova il mani out del 7-7. Per un nuovo break della Lube bisogna attendere il muro di Bottolo (13-11). Civitanova si oppone con tutte le forze e vola sul +4 con il block di Nikolov e l’ace di Loeppky (19-15). Oltre a Sani, Soli inserisce Nedeljkovic. Set brillante della Lube nel muro-difesa (24-20). Anche il secondo parziale è chiuso da un errore di Keita (25-21).

Il terzo atto s’infiamma con l’ace di Boninfante (7-5), ma Verona raddoppia le forze e trova l’aggancio con un mani out (9-9). Gli scaligeri trovano il sorpasso con un contrattacco di Darlan (13-14). I padroni di casa tornano avanti dopo un errore degli ospiti (16-15). L’inerzia gira nuovamente con l’ace di Darlan (18-19). Su un recupero di Bottolo da cineteca matura il pari biancorosso (20-20). Verona non molla e trova l’allungo con due muri pesanti (20-23), ma a far male davvero è quello che chiude la frazione (21-25).

Il quarto set si apre sotto il segno di un Gargiulo indiavolato (5-2). Nikolov non è da meno e stampa il muro del +5 (8-3). Verona si affida ancora una volta al servizio per tenere vivo il match (9-8), Civitanova replica a muro per allungare (14-11). Uno specialista del fondamentale, però, è anche Nedeljkovic e ne sigla due di fila (14-13). Un mani out biancorosso e la giocata di Nikolov fruttano il 16-13. Sull’ace di Bottolo l’Eurosuole Forum esplode di gioia (17-13). La Lube è in fuga dopo il muro di Loeppky (19-14), ma gli ospiti tentano il tutto per tutto e trovano i muri della riscossa (20-19). Impattando poi sull’attacco out di Bottolo (22-22), che si riscatta subito dopo (23-22). Sul successivo muro cuciniero (24-22) i cucinieri hanno due palle match. L’errore di Darlan chiude i giochi (25-22).

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Questa sera ho visto una Lube più combattiva rispetto a quella delle precedenti uscite. Dobbiamo sbagliare ancora di meno, ma da parte nostra ho visto l’atteggiamento giusto, come anche l’agonismo necessario in queste partite. Secondo sto parlando dei fattori che hanno fatto la differenza. Nella prima parte di gara ai giocatori di Verona non è entrata la battuta e questo ci ha agevolato. Quando hanno alzato il livello del servizio siamo andati in difficoltà, anche sulla float, e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. In vista di Gara 3 dovremo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto dopo la sconfitta rimediata nella prima sfida, a partire dal prossimo allenamento, in cui inizieremo a preparare la sfida di sabato ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – RANA VERONA 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 3, Bottolo 12, Gargiulo 10, Loeppky 11, Nikolov 18, Podrascanin 3, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 0, Duflos-Rossi 0. N.E. D’Heer, Hfaiedh, Tenorio. All. Medei.

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 5, Vitelli 1, Ferreira Souza 11, Keita 16, Zingel 8, D’Amico (L), Planinsic 1, Staforini (L), Sani 5, Bonisoli 0, Nedeljkovic 10. N.E. Valbusa, Glatz. All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Brancati, Salvati.

Durata set: 32′, 26′, 27′, 27′; tot: 112′.

MVP: Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.216.

SERIE: 1-1