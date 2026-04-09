Play Off: Perugia vince al Pala Banca, la serie è sul 2-0

PIACENZA– In Gara 2 delle Semifinali nei Play Off SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Piacenza cade in quattro set 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25) tra le mura amiche contro Sir Susa Scai Perugia. Il collettivo emiliano parte in affanno, ma trova una buona reazione nel secondo parziale. Nel botta e risposta dei successivi due set a spuntarla sono sempre i Block Devils. La formazione perugina si porta in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio dei cinque match e prosegue la sua marcia ininterrotta con un en plein di cinque vittorie in altrettante partite giocate nella seconda fase. Buona la prova al servizio dei bianconeri, eccellente quella a muro (12 i vincenti). Appassionante il confronto tra i due palleggiatori, Porro e Giannelli, che mandano entrambi in doppia cifra quattro compagni. I bomber della serata sono Bovolenta (18) tra i padroni di casa e Ben Tara (22) tra gli ospiti. Le due rivali torneranno in campo al Pala Barton Energy domenica 12 aprile alle ore 18.00. Il terzo round della serie potrebbe già essere decisivo.

Lo schiacciatore biancorosso Efe Mandiraci, prima dell’inizio della gara, è stato premiato dalla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi con MVP dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Andringa e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Mandiraci è in panchina per un problema alla spalla, Bergmann è il secondo libero. Perugia risponde con Giannelli e Ben Tara in diagonale, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero.

Perugia cerca subito l’allungo (4-7) con l’ace di Plotnytskyi, ancora uno scambio e poi Galassi (che ha accusato nausea) deve lasciare il posto a Comparoni che poco dopo con un block in consegna ai suoi la parità a quota otto. Gli ospiti sono molto attenti a muro, due blok in nel giro di pochi scambi li proiettano a più quattro (11-15), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica a trovare colpi e misura, dentro Mandiraci. Perugia non fa sconti, nuovo ace per il più sette (15-22), sono nove i set point per gli umbri (15-24), i biancorossi ne annullano tre prima di capitolare.

Dai blocchi esce forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (4-0) con Lorenzetti a chiamare subito tempo e alla ripresa del gioco altri due punti biancorossi con Bovolenta protagonista prima a muro e poi con un diagonale (6-0). Perugia rosicchia punti (8-5), ace di Gutierrez ed è 12-7, Andringa protagonista, sua la bomba che fa mantenere a Piacenza cinque lunghezze di vantaggio (15-10). L’ace di Plotnytskyi riporta a meno tre Perugia (15-12) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo il muro di Porro chiude una lunga azione (16-12). Errore in attacco biancorosso e block in subito, Perugia è a meno uno (19-18), Simon segna il più due (20-18), Perugia risponde con un block in, Simon ancora a segno (21-19). L’attacco out degli umbri consegna tre set point a Piacenza (24-21) che chiude alla seconda occasione.

Sul tre pari Perugia segna un break di due punti (3-5), Piacenza fatica, dalla linea dei nove metri qualche errore arriva, gli umbri ringraziano, il block in sull’attacco di seconda intenzione di Porro vale il più quattro (11-15) con Boninfante che chiama tempo. Perugia sbaglia poco o nulla, Piacenza qualche punto lo rosicchia (20-23), sono quattro i set point per gli umbri (20-24) che chiudono alla prima occasione.

Due ace consecutivi di Bovolenta (4-2), il bandolo della matassa è in mano a Piacenza (8-6), sul 10-7 Lorenzetti chiama tempo e al rientro in campo tre punti conditi con un ace fanno pareggiare agli umbri i conti a quota dieci. Allunga Piacenza con il block in di Simon e il mani fuori di Gutierrez (15-12), Perugia torna ad una lunghezza (15-14), e trova la parità poco dopo a quota sedici. Con un block in gli umbri si portano avanti (18-19), Andringa pareggia i conti, doppio vantaggio ospite ancora con due block in (19-21) con Boninfante a chiamare tempo. Perugia viaggia, ace di Russo ed è più quattro (19-23), altro ace di Russo e sono cinque match ball (19-24) per gli umbri che alla seconda occasione con Semeniuk.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Bisogna riconoscere quando gli avversari giocano bene e sono più forti. I set che anche oggi hanno vinto di fatto non sono mai stati in discussione, anche nel quarto abbiamo giocato punto a punto, siamo stati anche in vantaggio ma poi sul finire siamo crollati. Onore agli avversari, adesso cercheremo di recuperare energie soprattutto mentali e giocarci tutto domenica, ultima spiaggia per noi. Certo in questa stagione la fortuna in fatto di infortuni si è dimenticata di noi, non è facile per i ragazzi affrontare al massimo ogni partita in queste condizioni ».

Angelo Lorenzetti (Sir Susa Scai Perugia)- « E’ stata una partita che, a parte il primo set in cui loro hanno fatto qualcosa in meno, abbiamo dovuto lottare. Il nostro attacco non è stato efficace come in Gara 1 però abbiamo fatto bene in ricezione. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, Sono strafelice per Russo perché in passato prima di uscire di scena ci aveva dato tanto in battuta e stasera al servizio ci ha garantito dei break importanti. Spero che per lui sia un’iniezione di fiducia. In Gara 3 dobbiamo restare presenti come oggi ma ho fiducia nei ragazzi ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Andringa 12, Galassi 1, Porro 1, Gutierrez 14, Simon 12, Bovolenta 18, Pace (L), Comparoni 7, Mandiraci 2, Loreti, Iyegbekedo, Leon, Travica. Ne: Bergmann (L). All. Boninfante.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Ben Tara 22, Semeniuk 10, Russo 14, Giannelli 2, Plotnytskyi 15, Crosato 5, Colaci (L), Dzavoronok 1, Cvanciger, Solé. Ne: Argilagos, Loser, Ishikawa, Gaggini (L). All. Lorenzetti.

Arbitri: Giardini, Carcione

Durata set 25’, 30’, 27’ e 29’ per un totale di 111’.

MVP: Wassim Ben Tara ( Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 3450.