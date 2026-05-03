Play Off: Perugia sbanca Civitanova e va 2-0

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Sir Susa Scai Perugia detta legge anche lontano dall’Umbria: dopo avere vinto Gara 1 delle Finali Scudetto in tre set, la formazione di Angelo Lorenzetti ha saputo ripetersi anche lontano da casa, imponendosi 1-3 (25-21, 22-25, 22-25, 23-25) in un Eurosuole Forum sold-out (4.198 tifosi) contro la Cucine Lube Civitanova. Una vittoria chiave per i Block Devils, che si presenteranno a Gara 3 con la ghiotta occasione di alzare al cielo lo Scudetto, il terzo della loro storia. MVP di serata è Wassim Ben Tara: per l’opposto di Perugia 23 i punti totali (56% in attacco); in doppia cifra tra i Block Devils anche Oleh Plotnytskyi (18) e Kamil Semeniuk (13). Per la Lube (brava a portarsi in vantaggio nel conto dei set, ad inizio gara) il miglior realizzatore è Mattia Bottolo (16), mentre Eric Loeppky e Aleksandar Nikolov chiudono con 14 punti.

Come accaduto in occasione di Gara 1, anche questa sera all’Eurosuole Forum si è svolta l’iniziativa congiunta di Lega Pallavolo Serie A insieme a Credem Banca, title sponsor del campionato: a consegnare il pallone ufficiale dell’incontro ai due arbitri è stato un giovane atleta della Lube, Alessio. Un gesto che pone al centro del mondo della pallavolo, una volta di più, i giovani.

Stesse formazioni di Gara 1. Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo in attacco, Gargiulo e Podrascanin al centro, capitan Balaso libero. Perugia schierata con Giannelli in cabina di regia e Ben Tara bocca da fuoco, Plotnytskyi e Semeniuk laterali, Russo e Solé centrali, Colaci libero.

Il 1° set vede i padroni di casa partire forte e creare un solco con Perugia grazie ai servizi vincenti di Nikolov, Boninfante e Bottolo, con lo schiacciatore che fissa il punteggio sul 18-13. I Block Devils provano ad accorciare ma il punto che chiude il set (25-21) arriva grazie ad un errore in battuta di Ben Tara. In evidenza Mattia Bottolo (8 punti, 75% in attacco) e Marko Podrascanin (3 muri) da un lato, Wassim Ben Tara (6, ma 42% di efficienza offensiva) dall’altro.

Partenza sprint dei padroni di casa anche nel secondo parziale, con Lorenzetti costretto a spendere il secondo time-out in occasione del 9-5 Lube: l’ace di Loeppky vale il 12-7 per Civitanova, sospinta dal pubblico di casa. Un avvio al quale Perugia è abile a rimediare, recuperando terreno fino al 19-19, con il mani-out di Ben Tara che porta gli umbri avanti nel punteggio. Il punto che chiude il set e che permette a Perugia di pareggiare il conto dei parziali è di Plotnytskyi in pipe. L’ucraino (6 punti) è il miglior realizzatore per gli umbri insieme a Ben Tara (6) e a Semeniuk (5); per Civitanova arrivano 5 punti per Loeppky e Nikolov.

Equilibrio nel terzo set, dopo il buon approccio di Civitanova: le squadre procedono punto a punto, mentre trova spazio in campo Wout D’Heer (4 punti in totale per il belga) per i cucinieri. Il servizio di Plotnytskyi vale il +2 Perugia (20-18) ma il muro proprio di D’Heer (con grande salvataggio di Bottolo) rimette tutto in equilibrio. Perugia torna avanti e chiude con il mani-out di Semeniuk per il 25-22. È ancora una volta Ben Tara il miglior realizzatore del parziale: 6 punti per l’opposto di Perugia.

È il quarto set quello che fa partire la festa di Perugia: le squadre procedono appaiate nella prima parte della frazione, prima del tocco vincente di Semeniuk (16-14 Block Devils) e dell’attacco di Ben Tara (17-14); la giocata da applausi di Giannelli per Russo permette ai perugini di mantenersi sul +2 (22-20); la parallela di Ben Tara avvicina Perugia al traguardo, ma per festeggiare serve l’attacco di Plotnytskyi. Perugia avanti 2-0 nella serie, Civitanova si congeda dal Forum con gli applausi dei suoi tifosi.

L’appuntamento con Gara 3, già decisiva, è per mercoledì 6 maggio quando, alle 20.30 al Pala Barton Energy, Sir Susa Scai Perugia proverà a chiudere la serie e a fare suo lo Scudetto. Per Cucine Lube Civitanova, invece, si tratta dell’ultima possibilità per riaprire la serie. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV, con approfondimenti, interviste esclusive e un prepartita di alto livello.

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Per quanto riguarda la partita, il grande rammarico è sicuramente per il secondo set, nel quale eravamo in vantaggio dopo aver vinto in maniera convincente il parziale precedente. Purtroppo in quel frangente ci siamo bloccati su delle situazioni che a mio avviso erano semplici. Chiaro che Perugia ha i suoi meriti, è stata bravissima nel saper sfruttare le occasioni che le abbiamo dato, ma di certo la Lube non è stata efficiente in fasi che generalmente gestisce bene. In ogni caso, personalmente, chiudo questa partita con un'idea in testa, ovvero che se la Lube gioca al suo livello riesce a esprimersi alla pari di questa Sir. Anzi, oggi per lunghi tratti siamo anche riusciti a mettere sotto i nostri avversari. Quindi tra qualche giorno dovremo andare a Perugia determinati, coscienti della nostra forza e del fatto che giocando come sappiamo potremo riaprire la serie ».

Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)- « Sicuramente è una vittoria che conta, soprattutto perchè l'inizio non è stato dei migliori dalla nostra parte e sono veramente orgoglioso di tutta la squadra perchè essere 18-13 e dopo un primo set "così così", rimanere presenti e concentrati fino alla fine è veramente "tanta roba". Tecnicamente ci sono stati tanti aspetti, ma penso che soprattutto abbiamo lavirato bene a muro e in difesa e sicuro che in altri punti come sulla battuta possiamo fare ancora meglio mercoledì prossimo. Loro sono partiti spingendo tanto al servizio, come sappiamo che sanno fare bene in casa, e penso che la prossima proveranno a fare lo stesso. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro gioco e sulle cose che possiamo migliorare in campo e andiamo avanti ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3 (25-21, 22-25, 22-25, 23-25) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 8, Loeppky 14, Nikolov 14, Podrascanin 6, Bisotto (L), D’Heer 4, Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 1, Duflos-Rossi 1. N.E. Hfaiedh, Tenorio. All. Medei.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 18, Solé 5, Ben Tara 23, Semeniuk 13, Russo 5, Gaggini (L), Argilagos 0, Dzavoronok 0, Loser 3, Colaci (L). N.E. Cvanciger, Ishikawa, Crosato. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Piana.

Durata set: 30′, 31′, 30′, 38′; tot: 129′.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4.198