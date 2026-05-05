Play Off: Perugia verso il terzo titolo, per Civitanova ultima chance

PERUGIA- Gara 3 tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova potrebbe essere l'ultimo atto della stagione. Mercoledì 6 maggio (ore 20.30) al Pala Barton Energy di Pian di Massiano. La squadra di Lorenzetti in vantaggio 2-0 nella serie può chiudere i conti e aggiungere il terzo scudetto alla sua bacheca dopo quelli conquistati nel 2017/18 contro Civitanova e nel 2023/24 contro Monza, ma ovviamente i cucinieri non demordono e faranno il possibile e l'impossibile per centrare il colpo in trasferta che riaprirebbe i giochi.

Un match che promette spettacolo e che godrà di un’ampia copertura televisiva: su Rai Sport Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta racconteranno il match, mentre Edi Dembinski e Matteo Piano cureranno il pre e il post partita con interviste, approfondimenti e curiosità. Anche DAZN seguirà il match con una produzione personalizzata, con Orazio Accomando ed Enrica Merlo in telecronaca, e Maria Pia Beltran che curerà lo studio a bordocampo con un lungo prepartita e tante interviste direttamente dal Pala Barton Energy. Confermata anche la diretta su VBTV, con la telecronaca di Diego Anselmi e Marco Ferraro per il pubblico italiano e di Dave Rogers e Liam Sketcher in lingua inglese. Rai Radio Uno, tramite la voce di Manuela Collazzo, si prepara a tenere compagnia ai radioascoltatori.

PRECEDENTI: 77 (41 successi Sir Susa Scai Perugia, 36 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Agustin Loser (Sir Susa Scai Perugia)- « Domani abbiamo un’altra Finale, ancora non è finita! Abbiamo un matchpoint, però secondo me dobbiamo stare tranquilli, pensare alla pallavolo; dobbiamo riuscire a vincere tre partite prima di loro, quello è il nostro obiettivo, ma è certo che mercoledì scendiamo in campo al 100 per cento cercando lo Scudetto. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro gioco e sulle cose che possiamo migliorare in campo ».

Giovanni Maria Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo giocare la nostra pallavolo. Abbiamo il compito di farci valere pensando un pallone alla volta. Non sarà una partita facile e dovremo dare il massimo, ma sono ancora fiducioso nei nostri mezzi. Abbiamo dimostrato di poter giocare al livello dei nostri avversari e di poterli mettere in seria difficoltà, come nel set iniziale e nella prima parte del secondo parziale in Gara 2, ma loro sono stati bravi a sfruttare i nostri cali. A pesare è il divario tra una squadra espertissima, abituata a questo tipo di match, e il nostro gruppo che si è ritrovato insieme su questi palcoscenici lo scorso anno, pur sapendo fare strada. La Sir non ci ha sottovalutato nel 2024/25, quando siamo riusciti a rimontare una situazione di 0-2 in Semifinale, e non lo farà quest’anno. I Block Devils vorranno chiuderla e festeggiare in casa, mentre noi faremo il possibile per riportare la serie all’Eurosuole Forum ».

GARA 3 FINALE PLAY SCUDETTO

Mercoledì 6 maggio 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi Umberto, Cesare Stefano (Merli Maurizio)

LA SITUAZIONE DELLE FINALI PLAY OFF SUPERLEGA CREDEM BANCA

Sir Susa Scai Perugia è avanti 2-0 nella serie contro Cucine Lube Civitanova