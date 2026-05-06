Perugia è Campione d'Italia
PERUGIA- La Sir Susa Scai Perugia è Campione d’Italia! La formazione umbra, guidata da Angelo Lorenzetti, supera 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) Cucine Lube Civitanova e conquista il suo terzo Scudetto, vincendo così i Play Off SuperLega Credem Banca. Una cavalcata emozionante quella dei Block Devils che, dopo avere chiuso la Regular Season in prima posizione hanno superato ai Quarti di Finale Vero Volley Monza e in Semifinale Gas Sales Bluenergy Piacenza, prima di conquistare la vittoria finale in tre gare contro Cucine Lube Civitanova, alzando al cielo lo Scudetto da imbattuti.
Dopo avere vinto Gara 1 per 3-0 e Gara 2 col risultato di 3-1, la formazione umbra si è ripetuta in Gara 3 imponendosi in quattro set. Dopo avere perso il primo set ai vantaggi, con Civitanova capace di sorprendere i padroni di casa, il club di casa si è reso protagonista di una rimonta da urlo nel secondo parziale portandosi poi avanti nel conto dei set grazie alla vittoria del terzo. Il punto che ha fatto esplodere di gioia il PalaBarton Energy (sold-out, quasi 5.000 i tifosi presenti) arriva dopo un errore in battuta di Boninfante.
Il tabellino-
SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) –
SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 5, Plotnytskyi 14, Solé 4, Ben Tara 18, Semeniuk 13, Russo 4, Gaggini (L), Argilagos 0, Dzavoronok 0, Loser 4, Colaci (L), Ishikawa 0. N.E. Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 4, Loeppky 15, Nikolov 25, Podrascanin 7, Kukartsev (L), D’Heer 1, Orduna 1, Bisotto 0, Balaso (L), Duflos-Rossi 1, Tenorio 0. N.E. Hfaiedh. All. Medei.
ARBITRI: Zanussi, Cesare, Merli.
Durata set: 33′, 37′, 30′, 28′; tot: 128′.