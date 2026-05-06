PERUGIA- La Sir Susa Scai Perugia è Campione d’Italia! La formazione umbra, guidata da Angelo Lorenzetti, supera 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) Cucine Lube Civitanova e conquista il suo terzo Scudetto, vincendo così i Play Off SuperLega Credem Banca. Una cavalcata emozionante quella dei Block Devils che, dopo avere chiuso la Regular Season in prima posizione hanno superato ai Quarti di Finale Vero Volley Monza e in Semifinale Gas Sales Bluenergy Piacenza, prima di conquistare la vittoria finale in tre gare contro Cucine Lube Civitanova, alzando al cielo lo Scudetto da imbattuti.