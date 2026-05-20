Volley Mercato: Andrew Rovan nuovo regista di Monza 

MONZA -Classe cristallina e personalità da veterano. La Vero Volley Monza ha ufficializzato l’arrivo del palleggiatore statunitense Andrew Rowan. È lui la prima novità del roster per la stagione 2026/2027.

LA CARRIERA-

Nato a Trabuco Canyon, in California, il 29 luglio 2003, Rowan è un regista di 201 centimetri reduce da un importante percorso universitario con UCLA, dove ha giocato dal 2022 al 2026 imponendosi come uno dei migliori prospetti del panorama pallavolistico americano. Nonostante la giovane età – 23 anni ancora da compiere – Andrew ha già un palmares di tutto rispetto: ha conquistato due titoli NCAA (National Collegiate Athletic Association) e due MPSF Conference (Mountain Pacific Sports Federation), distinguendosi anche a livello individuale. Nella stagione appena conclusa è stato eletto AVCA National Collegiate Player of the Year per l’anno 2026. Sono importanti anche i risultati ottenuti con la Nazionale statunitense. Ha vinto la Pan American Cup U21 nel 2022, torneo nel quale è stato nominato mvp e miglior palleggiatore, oltre a conquistare nel 2023 la NORCECA Pan American Cup Final Six, ricevendo nuovamente il riconoscimento di miglior interprete del suo ruolo. La scorsa estate, inoltre, ha partecipato alla VNL 2025.

Le parole di Andrew Rowan

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Vero Volley Monza. Sarà bello confrontarmi con alcuni dei migliori giocatori al mondo e avere la possibilità di continuare a crescere. Sono molto carico per questa esperienza, per il livello della SuperLega e anche per scoprire l’Italia e la sua cultura ».

Il palleggiatore illustra le sue caratteristiche tecniche:

« I miei principali punti di forza sono l’alzata e il servizio ».

Poi si rivolge direttamente ai tifosi:

« Non vedo l’ora di entrare a far parte della vostra realtà. Spero di poter contribuire a rendere speciale questa stagione ».