Volley Mercato: Modena riparte da Lorenzo Tubertini

MODENA- Lorenzo Tubertini guiderà la panchina di Modena Volley per la stagione 2026/27. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto Campionato, Coppa, Supercoppa e riportato l’Hypo alla pool ufficiale della Champions League.

La carriera-

Tubertini torna a sedersi sulla panchina gialloblù per la terza volta e proprio a Modena inizia la carriera di allenatore a soli 18 anni partendo nella pallavolo femminile: dal 1992 al 2001 vince 3 Coppe delle Coppe, una Champions League e un Campionato italiano.

Nel 2001/02 passa al maschile gialloblù e lì nasce il felice sodalizio che lo legherà a lungo a Angelo Lorenzetti. Da vice allenatore tra il 2002 e il 2004 vince una Cev Cup, gioca una finale Scudetto e una di Champions League, nel 2004/05 è assistente di Julio Velasco sempre a Modena. Dal 2005 al 2008 è primo allenatore di Mantova dove conquista una promozione in Serie A2 e due Coppe Italia Serie B. Dopo un’esperienza nella squadra di Bastia Umbra inizia un’avventura di 4 anni a Piacenza, durante la quale allena la serie B e collabora con la prima squadra sempre al fianco di Angelo Lorenzetti.

Il suo lavoro nelle giovanili coincide con lo sbocciare di talenti importanti, tra questi Matteo Piano, Luca Vettori e Jacopo Massari. Nel 2012 il ritorno a Modena: cinque stagioni di cui quattro nuovamente al fianco di Lorenzetti, dal 2012 al 2016 (in cui mette in bacheca 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe e una finale di Champions). Nella stagione 2016/17 inizia la stagione al fianco di Roberto Piazza ed assume il ruolo di primo allenatore conquistando la semifinale scudetto e la Final six di Champions. Chiusa la seconda parentesi modenese, matura altre esperienze come primo allenatore in Superlega e in Serie A2. Nel 2022 si sposta nel massimo campionato francese, prima a Narbonne poi a Montpellier, dove allena il giovanissimo Amir Tizi-Oualou che ritroverà a Modena nella stagione 2026/27. Nella stagione 2024/25 la felice esperienza all’Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck.

Nel corso della stagione sportiva appena conclusa, guida il Narbonne Volley e, da aprile, è diventato assistente allenatore di Andrea Giani nella nazionale francese, campione olimpica in carica. Dopo dieci stagioni dal suo secondo incarico a Modena, tante esperienze e trofei accumulati, Tubertini torna a guidare la panchina di Modena Volley dove ritroverà Roberto Ciamarra, col quale ha condiviso l’ultimo percorso modenese.

