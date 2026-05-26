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Volley Mercato: Modena riparte da Lorenzo Tubertini

Volley Mercato: Modena riparte da Lorenzo Tubertini

Il tecnico modenese torna sulla panchina gialloblù per la terza volta in carriera. Nel corso della stagione sportiva appena conclusa, guida il Narbonne Volley e, da aprile, è diventato assistente allenatore di Andrea Giani nella nazionale francese
3 min
TagsTubertiniModena Volley

MODENA-  Lorenzo Tubertini guiderà la panchina di Modena Volley per la stagione 2026/27. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto Campionato, Coppa, Supercoppa e riportato l’Hypo alla pool ufficiale della Champions League.

La carriera-

Tubertini torna a sedersi sulla panchina gialloblù per la terza volta e proprio a Modena inizia la carriera di allenatore a soli 18 anni partendo nella pallavolo femminile: dal 1992 al 2001 vince 3 Coppe delle Coppe, una Champions League e un Campionato italiano.

Nel 2001/02 passa al maschile gialloblù e lì nasce il felice sodalizio che lo legherà a lungo a Angelo Lorenzetti. Da vice allenatore tra il 2002 e il 2004 vince una Cev Cup, gioca una finale Scudetto e una di Champions League, nel 2004/05 è assistente di Julio Velasco sempre a Modena.  Dal 2005 al 2008 è primo allenatore di Mantova dove conquista una promozione in Serie A2 e due Coppe Italia Serie B. Dopo un’esperienza nella squadra di Bastia Umbra inizia un’avventura di 4 anni a Piacenza, durante la quale allena la serie B e collabora con la prima squadra sempre al fianco di Angelo Lorenzetti.

Il suo lavoro nelle giovanili coincide con lo sbocciare di talenti importanti, tra questi Matteo Piano, Luca Vettori e Jacopo Massari. Nel 2012 il ritorno a Modena: cinque stagioni di cui quattro nuovamente al fianco di Lorenzetti, dal 2012 al 2016 (in cui mette in bacheca 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe e una finale di Champions).  Nella stagione 2016/17 inizia la stagione al fianco di Roberto Piazza ed assume il ruolo di primo allenatore conquistando la semifinale scudetto e la Final six di Champions. Chiusa la seconda parentesi modenese, matura altre esperienze come primo allenatore in Superlega e in Serie A2. Nel 2022 si sposta nel massimo campionato francese, prima a Narbonne poi a Montpellier, dove allena il giovanissimo Amir Tizi-Oualou che ritroverà a Modena nella stagione 2026/27. Nella stagione 2024/25 la felice esperienza all’Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck.

Nel corso della stagione sportiva appena conclusa, guida il Narbonne Volley e, da aprile, è diventato assistente allenatore di Andrea Giani nella nazionale francese, campione olimpica in carica. Dopo dieci stagioni dal suo secondo incarico a Modena, tante esperienze e trofei accumulati, Tubertini torna a guidare la panchina di Modena Volley dove ritroverà Roberto Ciamarra, col quale ha condiviso l’ultimo percorso modenese.
 

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