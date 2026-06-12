Volley Mecato: Sil Meijs torna a vestire la maglia di Modena

LA CARRIERA

Il classe 2002 ha giocato diverse stagioni in Eredivisie, massima serie olandese, dove ha vinto il campionato con la maglia della Dynamo Apeldoorn, poi la prima esperienza in SuperLega a Modena. L’ultima annata, giocata interamente come opposto con la maglia del VC Greenyard Maaseik, gli ha permesso di mettere in mostra tutte le sue qualità offensive, fino a conquistare i titoli di miglior opposto e miglior marcatore della lega, contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato belga. Dal 2023, Mejis fa parte del roster della nazionale olandese, con la quale ha disputato un Mondiale, un Europeo e diverse edizioni della Volleyball Nations League: in quella attualmente in corso è stato confermato nei convocati con il ruolo di opposto.

Le parole del direttore sportivo Alberto Casadei

« Siamo molto felici di ritrovare Sil nel nostro gruppo e di poter contare su di lui per completare il reparto degli opposti in vista della prossima stagione. Con lui avevamo intrapreso un percorso ben definito, scegliendo di mandarlo in prestito per consentirgli di accumulare esperienza e crescere in un nuovo ruolo. Questa scelta si è rivelata estremamente positiva: Sil torna infatti dopo un’annata di grande valore, culminata con la conquista del campionato belga. Nel corso della stagione ha avuto l’opportunità di confrontarsi sia in campionato che nelle competizioni europee, mettendosi in evidenza con prestazioni di ottimo livello. Abbiamo seguito con attenzione il suo percorso e ne abbiamo apprezzato la crescita costante, sia dal punto di vista tecnico che personale. Per questo siamo convinti che possa continuare il proprio sviluppo a Modena, mettendo le sue qualità al servizio della squadra e facendosi trovare pronto ogni volta che ce ne sarà bisogno. Dovendo affrontare più competizioni, sono certo che troverà il suo spazio e che avremo la possibilità di crescere insieme ».