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Volley Mercato: Giovanni Sanguinetti lascia Modena e approda a Perugia

Volley Mercato: Giovanni Sanguinetti lascia Modena e approda a Perugia

Dopo sette stagioni in gialloblu in Superlega e gli anni trascorsi nelle giovanili, il centralone bolognese alla ricerca di nuovi stimoli con la maglia dei Campioni d'Italia.
5 min
TagsSanguinettiSir Susa

PERUGIA-Giovanni Sanguinetti è un nuovo centrale della Sir Susa Scai Perugia!

Il giovane giocatore bolognese, classe 2000, è pronto a lasciare Modena, società in cui ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo, fino a sbocciare ed affermarsi come professionista nel volley che conta. Partendo dalle giovanili, è entrato a far parte della prima squadra nella stagione 2019/20 agli ordini dell’allora coach gialloblù Andrea Giani e, dalle stagioni successive, è stato un punto fermo nel roster emiliano con cui ha vinto da titolare la Coppa CEV 2023/2024.
Ora, dopo dieci anni, di cui sette in Superlega, è pronto a lasciare Modena per cogliere una grande opportunità, quella di giocare in un club ambizioso e a caccia di tutti i trofei, come la Sir Susa Scai Perugia!

Le parole di Giovanni Sanguinetti

«Dopo il lungo percorso a Modena la chiamata di Perugia è stata un’opportunità da non poter mancare, a Modena sono “nato” pallavolisticamente e sono grato delle occasioni che ho avuto negli anni, ma poter giocare in una big come la Sir è uno stimolo in più di cui sentivo di aver bisogno anche come passo avanti per la mia carriera».

Potenza fisica e velocità in attacco: 202 cm di altezza, e una fisicità importante, uniti alla sua velocità in attacco e alla potenza offensiva, fanno di lui uno dei centrali più interessanti della sua generazione: 

«La mia forza sicuramente è l’attacco, è il fondamentale in cui riesco ad esprimermi con più naturalezza, ma sto lavorando molto per migliorare anche dove sono più carente».

Sanguinetti andrà a completare il reparto dei centrali, affiancando la consolidata coppia argentina Solè – Loser e il suo giovane connazionale Federico Crosato. Caratterialmente si definisce una persona pacata e riservata ed è pronto a lasciarsi coinvolgere e trasportare nel grande cerchio dei Block Devils!

«I miei compagni di reparto sono dei giocatori di altissimo livello che ho conosciuto da avversari e da cui posso sicuramente imparare tanto, questo può essere uno stimolo in più durante gli allenamenti per migliorarmi. Sicuramente fuori dal campo sono più riservato, però non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e spero di avere un buon rapporto con tutti!».

I numeri di Sanguinetti nel campionato italiano: Dal suo esordio in SuperLega, nella stagione 2019-2020, Giovanni Sanguinetti ha giocato (tra Regular Season e Play Off), 166 partite, mettendo a segno 764 punti, di cui 541 attacchi vincenti e 257 breakpoint. 136 sono i muri vincenti, con una media di 0,31 muri a set.

Anche la sua battuta spin si è rivelata un’arma particolarmente letale nel campionato italiano dove il giovane centrale ha messo a segno ben 87 ace in sette anni.

Pronto a migliorare e a mettere le sue capacità al servizio della squadra, Sanguinetti non nasconde l’emozione e la voglia di iniziare il suo nuovo percorso nella squadra campione del Mondo per club, campione d’Europa e campione d’Italia in carica. Una squadra che, anche in questa stagione, scenderà in campo puntando ad essere protagonista in tutte le competizioni: 

«Perugia gioca tutti i trofei ed è una squadra ambiziosa, la concorrenza è molta e spero che ci saranno un sacco di sfide emozionanti durante la stagione, sicuramente sarà un passo in più rispetto a quello a cui sono stato abituato fino ad ora, non vedo l’ora di poterle vivere. Di tutti i trofei per i quali scenderemo in campo, non direi che ne ho uno in particolare, ma sicuramente sapendo le ambizioni della società, il massimo per me sarebbe vincere il più possibile e contribuire in parte al successo della squadra».

 Il Palazzetto di Perugia? Atmosfera unica: Negli innumerevoli incroci nel campionato italiano tra Perugia e Modena, Giovanni Sanguinetti ha avuto modo di giocare sul taraflex dei Block Devils da avversario ed è impaziente di scendere in campo avvolto dal calore del pubblico bianconero: 

«Da avversario ho conosciuto il PalaBarton e posso dire che è un’atmosfera unica, averlo dalla propria parte sarà emozionante ed una spinta in più durante le gare!».

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