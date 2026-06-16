Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Renārs-Pauls Jansons nuovo opposto di Trento

Volley Mercato: Renārs-Pauls Jansons nuovo opposto di Trento

Il ventiquattrenne nato a Riga in Lettonia è il quarto ingresso nel roster di Mendez dopo Zonta, Bossi e Roberti. Titolare della sua nazionale è attualmente impegnato nell’European Golden League
3 min
TagsJansonsItas

TRENTO- Quarto ingresso nel roster dell'Itas Trentino che, dopo gli annnunci di Zonta, Roberti e Bossi, ha pensato all'attacco assicurandosi le prestazioni dell'opposto lettone Renārs-Pauls Jansons che ha sottoscritto un contratto per un anno. Sarà il primo lettone della storia di Trentino Volley e indosserà la maglia numero 17.

LA CARRIERA

Originario di Riga, ventiquattro anni compiuti a maggio, a Trento vivrà la prima esperienza nella SuperLega italiana dopo essersi misurato con i campionati belga, finlandese e ceco, vestendo le maglie dell’Aalst, Kyky e, per ultimo, del CEZ Karlovarsko con cui proprio a maggio ha vinto i Play Off Scudetto, andando ad inserire il primo titolo nella propria bacheca personale dopo aver iniziato la carriera in patria, prima con l’Ozolnieki e poi con Riga e Jumala. Si tratta di un attaccante di palla alta che sfrutta al massimo tutta l’esplosività del suo salto, specialmente nei fondamentali di attacco, muro e battuta, i migliori del suo repertorio.
Fin da giovanissimo è entrato nel giro della Nazionale, con cui nel 2023 ha vinto l’European Silver League, e disputato due edizioni del campionato continentale. La terza la vivrà a settembre con la sua Lettonia che è stata inserita nella Pool D di Cluj Napoca (Romania), con i padroni di casa, Svizzera, Francia, Germania e Turchia. Jansons ha potuto guadagnare ulteriore esperienza a livello internazionale disputando nelle ultime tre stagioni due volte la Challenge Cup e una la CEV Cup. Attualmente è impegnato nell’European Golden League, manifestazione che lo ha già visto realizzare 70 punti col 54% a rete nelle prime quattro partite giocate.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Seguivo da tempo con interesse Jansons perché ritengo che abbia grandi potenzialità in un ruolo in cui i giocatori con le sue caratteristiche sono pochi. Dispone infatti di grande forza fisica ed è particolarmente bravo nei fondamentali che muovono il tabellino come attacco, muro e battuta, dove ha qualità ancora non totalmente espresse. Ho parlato con lui più volte: è molto motivato e pronto per offrire un grande contributo alla nostra causa ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di SuperLega

Da non perdere

Trento porta in Superlega Federico RobertiPrimo colpo per Trento, Nicola Zonta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS