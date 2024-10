Paola Egonu, ecco il motivo dell'assenza: si opera. Come sta e quando può tornare

La campionessa olimpica Paola Egonu , che una settimana fa aveva rinunciato alla Supercoppa e anche a Ballando con le stelle ( dove, invece, erano state protagoniste le sue compagne di squadra ), dovrà operarsi. Nessun mistero, quindi, sulla sua assenza, come ha comunicato questa mattina la sua società: "Il Consorzio Vero Volley comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati con l’atleta Paola Egonu è stata evidenziata un’infezione alle fosse nasali che richiede un trattamento endoscopico chirurgico per la sua risoluzione. Il trattamento è previsto nella prossima settimana e i tempi di recupero stimati sono di qualche settimana". Niente di grave, quindi: Egonu dovrebbe stare fuori poco più di un mese e rientrare prima della fine dell'anno.

Paola Egonu operata, come sta e ultime news

Paola Egonu nelle ultime settimane era stata colpita da sindrome influenzale, non si era mai allenata, non aveva giocato in Supercoppa né partecipato ad eventi glamour e televisivi. Ora la notizia dell'operazione proprio mentre debutta la stagione: stasera alle 20.30 la sfida d’apertura di A1 femminile tra la Savino del Bene Scandicci e la Honda Olivero Cuneo. "Inizia la stagione - ha scritto Egonu sui social - di un campionato che ho tanto atteso ma purtroppo a causa di un problema di salute che mi costringe a un riposo forzato, non potrò scendere in campo insieme alle mie compagne di squadra. Speravo in tempi di recupero più brevi quando, qualche giorno fa, con immenso dispiacere ho dovuto rinunciare alla finale di Supercoppa. Tornerò più forte di prima e nel frattempo sarò accanto alle mie compagne seppur fuori dal campo. Vi abbraccio".